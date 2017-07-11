Что значит, если человек постоянно говорит на одну из этих 5 тем

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В жизни каждого встречаются люди, которые любят говорить на одну определенную тему: рассказывают только о болезнях, только о работе, только о себе любимом и так далее. AdMe.ru выяснил, почему некоторые люди, узнав о том, что у кого-то сгорел дом или обанкротилась чья-то фирма, просто восклицают «Оу!» и продолжают говорить о своем. А также о чем они обычно говорят и как на это реагировать.

Случается, что человек, с которым вы виделись буквально пару раз, вываливает перед вами всю свою личную жизнь. И, несмотря на ваш слегка смущенный вид, продолжает выворачивать душу, как на приеме у священника. Причины такого поведения: бегство от одиночества и, как следствие, восприятие других людей как свое продолжение; расстройство личности, близкое к истерии, отсюда желание произвести впечатление или привлечь к себе внимание любой ценой.

бегство от одиночества и, как следствие, восприятие других людей как свое продолжение; расстройство личности, близкое к истерии, отсюда желание произвести впечатление или привлечь к себе внимание любой ценой. Что делать: всем видом дать понять, что вам скучно от такого монолога. Если случай радикальный — направить человека к психологу, так как такое поведение может быть признаком некой проблемы.

Есть люди, которых, по их словам, кажется, ненавидят все существующие и несуществующие боги. Они только и говорят о своей тяжелейшей великомученической судьбе (частенько имея при этом очень даже неплохую жизнь). Самое парадоксальное — изменить ситуацию они совершенно не пытаются. И, если спросить человека: «А как ты будешь с этим бороться?» — скорее всего, он впадет в ступор и переключится на другую задачу. Причины такого поведения: желание оправдать свои ошибки; скинуть ответственность за свои действия на родных, семью, судьбу; манипулировать окружающими, ведь роль жертвы — это всегда выгодно .

желание оправдать свои ошибки; скинуть ответственность за свои действия на родных, семью, судьбу; манипулировать окружающими, . Что делать: всегда задавать вопросы о том, как человек планирует решить эти проблемы.

Это продолжение предыдущего пункта, но оно настолько часто встречается, что достойно выделения в отдельный подвид. У вас есть знакомый, который постоянно жалуется на свое здоровье, будто у него последняя стадия рака, а не банальный насморк? Этакий занудливый псевдодоктор, который постоянно рассуждает о болезнях. Так вот, это не просто так. Причины такого поведения: желание продемонстрировать свою жертвенность; необходимость в сочувствии; человек позволяет своей болезни контролировать жизнь настолько, что та становится целью существования.

желание продемонстрировать свою жертвенность; необходимость в сочувствии; человек позволяет своей болезни контролировать жизнь настолько, что та становится целью существования. Что делать: если это временное явление, отнестись с пониманием и поддержкой, отвлечь человека каким-нибудь приятным занятием; если постоянное — направить к врачу.

У всех есть такой знакомый, который, кажется, выбрал опцию в своем мозгу «говорить только о работе» и сохранил без права изменять настройки. И даже на свадьбе у друзей, в романтическом путешествии, на приеме у стоматолога он не умолкает о проблемах корпорации и даже о том, как его раздражает, когда помощник заместителя курьера грызет орешки. Причины такого поведения: нехватка жизненных увлечений; отсутствие чего-то или кого-то стоящего в жизни; демонстрация жертвенности.

нехватка жизненных увлечений; отсутствие чего-то или кого-то стоящего в жизни; демонстрация жертвенности. Что делать: показать человеку, что жизнь не заканчивается на работе (например, помочь найти ему увлечение, хобби).

В какой-то степени мы все делаем это, когда вспоминаем какое-то определенное время, человека или место. Те же, кто буквально зациклен на прошлом, продолжают самозабвеннно ностальгировать, даже несмотря на неплохую нынешнюю жизнь. Причины такого поведения: сильная психологическая травма в прошлом; сожаление о сделанном выборе; отсутствие достижений в настоящем.

сильная психологическая травма в прошлом; сожаление о сделанном выборе; отсутствие достижений в настоящем. Что делать: убедить человека направиться к психотерапевту — это не просто ностальгия, здесь нужна помощь специалиста.