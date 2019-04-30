Что значит быть мужчиной в мире, где ценность личности принято измерять сексистскими стереотипами

10 4

17

3.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мужчины окружены сексистскими стереотипами не меньше, чем женщины. Отец учит мальчика, что «он же мужик», а значит, ему нельзя ныть и он должен уметь постоять за себя. Ребенок вырастает в юношу, и тут оказывается, что отцовское наставление было узконаправленным. Ведь, чтобы «сойти за мужика» в современном обществе, одной лишь маскулинности недостаточно. Правда заключается в том, что «быть мужчиной» — это много разных «быть» и много разных «мужчин».

Я — автор AdMe.ru. Я не буду говорить, что много где побывал и много чего повидал, поэтому с высоты своей житейской мудрости сейчас всем «раскрою глаза». Я лишь разберу 6 типичных, распространенных не только в мужской, но и в женской среде стереотипов и расскажу, почему соответствовать им не всегда значит «быть мужчиной». Сразу оговорюсь, что все изложенное ниже — это личный опыт, который может не совпадать с опытом других людей.

Стереотип № 1: Мужчина должен всячески демонстрировать «мужское» поведение

Люди разных поколений и культур предъявляют неодинаковые требования к мужским качествам. Ты должен быть мужчиной для отца, мамы, младших братьев, старших братьев, младших сестер, старших сестер, друзей, девушек, друзей родителей, бабушки и дедушки, даже для сына маминой подруги и для многих других. Почти все из вышеперечисленных так или иначе вкладывают в рассматриваемое нами понятие что-то свое, часто противоположное. Быть мужчиной для родителей — это не то же самое, что для девушек или друзей. А иногда все даже более запущено, и быть мужчиной для мамы — это не то же самое, что для отца. Одни и те же проявления мужественности одни люди могут приветствовать, а другие тут же порицать. Если попытаться построить теорию мужественности на разнице восприятия, мы придем к системе сексистских стереотипов, которые имеем сейчас. Мальчикам с детства навязывают мысли, что непременными атрибутами его мужественности являются физическая сила, банковский счет, автомобиль (обязательно не хуже, чем у друзей), возможность заливаться алкоголем и не «отъезжать», а также большое количество женщин, побывавших в его постели.

Мужчинам, не склонным к конкуренции с теми, кто следует стереотипам, выбравшим «не ту» профессию и интересы, приходится сталкиваться с понижением «статуса мужественности» в глазах даже близких людей. Главным инструментом манипуляции здесь является сравнение. «Вон у твоей тети сын уже дом купил и женился, а ты все по съемным квартирам перебираешься да деньги на путешествия спускаешь, непутевый... Сразу видно, что сын подруги — успешный человек, а твой отец ничего не добился, да и ты весь в него», — такими словами общество старается поставить на мужчине печать «не такого, как все», неудачника, «омеги», на которого никто не посмотрит. Соответствовать стереотипам или нет — это вопрос личного комфорта, и правых и неправых здесь нет. Конкуренция — это хорошо. Некоторым мужчинам крайне необходимо проявлять себя друг перед другом, особенно если поблизости есть женщины. Но, если человек не хочет заводить семью в 35 лет, не стремится к стяжательству, не делает так, как делает большинство, или занимается не тем, что принято в его окружении, — он имеет на это полное право. Уметь отстоять свое право быть собой — значит быть мужчиной. Это, кстати, общечеловеческая проблема. Только мужчин общество пытается втиснуть в одни рамки, а женщин — в другие. Чтобы позволить людям принять тебя настоящего, в том числе твои недостатки, страхи и сомнения, требуется мужество. Неважно, кто ты — мужчина или женщина, — просто будь собой.

Стереотип № 2: Агрессия — это добродетель и качество «настоящего мужика»

Признаюсь, бывают моменты, когда многие (а может, и все?) мужчины испытывают тягу к грубому и излишне прямолинейному решению проблем. Влезть в ссору там, где можно было бы решить дело миром, или повысить голос тогда, когда достаточно нескольких дружелюбных слов. Агрессивное поведение — это простой путь, и в этом его притягательность. Однако быть мужчиной не значит бить кулаком по столу и орать, если что-то не так. Не значит конфликтовать при любом удобном случае и радостно лезть в драку. Такое поведение свойственно не столько «мужику», сколько незрелой и неуверенной в себе личности, не способной предложить обществу ничего, кроме нервов и кулаков. Быть мужчиной — значит без напускных страданий уметь решать самые безумные проблемы (в том числе и чужие), порой возникающие из ниоткуда. Спустить себя с поводка — великий соблазн. Но такие мужчины постепенно теряют ценные качества, ведь если ты не владеешь собой и своими эмоциями, то это накладывает отпечаток на всю личность. Начнется с мелочей. Когда у тебя будет возможность выпить больше, чем следует, ты выпьешь. Когда у тебя будет возможность пожаловаться на жизнь, ты пожалуешься. А потом, когда у тебя появится возможность выместить на ком-то гнев или ударить, ты сделаешь и это. Давать слабину нельзя не только потому, что это как-то «не по-мужски», ведь кого-то устраивает его жизнь, несмотря на истерики или излишнюю агрессивность. Дело в том, что для достижения цели иногда нужно делать то, чего не хочется. И на этом пути люди, владеющие собой, добьются большего, чем остальные. Настоящий мужчина держит себя в руках и понимает, что легкий путь агрессии не всегда правильный.

Стереотип № 3: Не умеешь драться — не мужчина

Действительно, в минувшие дни мужчина был воином. Именно он, а не женщина, охотился, защищал кров от хищников, воевал. В минувшие дни мужчина был жесток, суров, яростен, силен. Он испытывал страх, но не избегал боя с более сильным противником. Однако пацифистский вектор развития нашего общества со временем перераспределил приоритеты. Сегодня мужчина должен больше работать головой, чем мускулами, но от этого он не становится менее мужественным. Необходимо иметь определенную степень мужества и воинственности, чтобы, например, построить успешную карьеру, работать на нескольких работах, принять ответственность за свою семью, стать отцом, идти в разрез со стереотипами. Чтобы состояться, сегодня также нужно уметь сражаться до победы и преодолевать: себя, обстоятельства, интересы других людей. Сущность мужественности не изменилась. Существует много ситуаций, решить которые с помощью одних лишь мускул не получится. В наше время починить смеситель, чтобы он не капал, ничуть не менее мужественно, чем постоять за себя в драке. Хотя последнее лишним не будет.

Стереотип № 4: Мужчина никогда не плачет

Это сложный и противоречивый вопрос. Культ мужественности, сопровождающий мальчика на всех этапах взросления, призван навязать одну простую установку: демонстрировать слабость (к которой относятся и слезы) — это «не по-мужски». Однако давайте на время абстрагируемся от идеалистического образа несгибаемого мужика-глыбы и рассмотрим несколько жизненных ситуаций. Условно разделим их на 2 группы: смерть родственника, тяжелая болезнь, рождение ребенка;

потеря работы, безденежье, рутина. Найдутся ли мужчины, которые смогут пережить ситуации из первой группы бесстрастно? Безусловно, да. Однако имеем ли мы право называть слабаком человека, который все-таки поддался чувствам, столкнувшись со смертью дорогого человека или впервые взяв на руки долгожданного ребенка? Я считаю — нет. А теперь посмотрим на вторую группу. Это неприятные и сложные ситуации, но не более. Они закаляют и дают возможность продемонстрировать свои характер и самодисциплину. Такому горю слезами не поможешь — здесь нужно брать и делать: искать или менять работу, выбираться на отдых, и все в таком духе. Быть мужчиной — значит не терять самообладание в сложных жизненных ситуациях и уметь держать удар. Но такая установка не означает, что нужно допускать пафосное позерство, однозначно утверждая, что «мужики никогда не плачут». Ситуации бывают разные.

Стереотип № 5: Мужчина — хозяин своего слова. Захотел — дал его, захотел — забрал обратно

Плохо, когда мужчина считает ложь предметом гордости и не стесняется ее. Например, сказать жене, что поехал на работу, и укатить с друзьями на [вставьте любое мужское увлечение], где под смех и улюлюканье рассказывать, как здорово обвел ее вокруг пальца. Да, это очень бытовой пример, но от этого он не перестает быть верным. Ложь быстро разрушает любую репутацию. Мужчинам, верным своему слову, доверяют. Их уважают, даже если и не поддерживают напрямую. Про таких говорят: «Его слово — кремень». А самый быстрый способ потерять уважение — это сознательно врать. Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, вернемся к примеру с женой. Да, среди лжецов неправда найдет положительный отклик. Однако, если в такой компании окажется мужчина, уважающий честное слово, станет ли он в будущем доверять человеку, способному обмануть даже ради незначительной сиюминутной выгоды? Нет. И других остережет. Конечно, все когда-нибудь говорили неправду, особенно в детстве и ранней юности. Иногда мы пытаемся «приподняться» на лжи, выдавая себя за другого человека и надевая маску. Да что там говорить, мы обманываем даже самих себя. Иногда ложь не носит эгоистичного характера: в таких случаях, говоря неправду, мы стараемся уберечь кого-то. Например, друг попал в аварию и не сможет ходить. Нуждается ли он в том, чтобы его подбодрили? Безусловно. Поднимет ли ему дух правда об инвалидности? Едва ли. Как поступать в подобных случаях? Это сложный моральный выбор. Настоящий мужчина верен своему слову даже в мелочах. Если есть возможность не соврать, значит, и врать не следует. Если есть возможность выполнить данное обещание, не надо придумывать для себя оправдания — бери и делай.

Стереотип № 6: Мужчину в мальчике может воспитать только отец

Часто бывает так, что мама или бабушка балуют мальчика, чрезмерно оберегая его от негатива реального мира. В результате вырастают капризные и инфантильные люди, которые до 30+ живут в родительском доме, испытывают проблемы в общении, не могут удержаться на работе. Бывает и наоборот, когда мальчик, живя с мамой и бабушкой, берет на себя мужские функции: переносит тяжести, забивает пресловутые гвозди, подрабатывает. Это мощные предпосылки для раннего взросления и воспитания в себе ценных качеств: ответственности, трудолюбия, целеустремленности. С другой стороны, наличие отца может оказать как положительный, так и отрицательный эффект на формирование личности. Воспитание ребенка — это самый главный вызов, с которым может столкнуться мужчина в своей жизни. И справляются далеко не все. Если папа истеричен, инфантилен или находится во власти пагубных привычек, каким примером он станет и чему сможет научить? Должен ли отец заниматься воспитанием сына? Да. Можно ли с уверенностью утверждать, что тот, кого вырастила мать или бабушка, автоматически лишен мужских качеств? Однозначно нет.

Что же такое быть мужчиной? Я считаю, что мужественность определяется набором качеств. В данном посте перечислены некоторые из них. Настоящий мужчина честен, умеет держать себя в руках в сложных моментах, способен решать проблемы без пафоса и жалоб, находится в гармонии со своими эмоциями и не позволяет стереотипным ожиданиям общества навязывать некомфортный ритм жизни. А что значит быть мужчиной для вас?