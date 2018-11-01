12 вещей, которые вы должны знать об учителях вашего ребенка

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Учебный год — это всегда стресс. И для родителей, и для учеников. Особенно если ребенок идет в 1-й класс или меняет школу. Ваши переживания можно понять: новый учитель, новый подход к знаниям, новые требования. Для того чтобы ребенок быстро адаптировался в незнакомой ему среде, необходим чуткий педагог. Выбор такого педагога — дело непростое.

AdMe.ru собрал вопросы, ответив на которые вы сможете понять, подходит ли учитель вашему ребенку.

Есть ли у учителя свои любимчики?

Выделять одного ученика — это очень нездоровая тенденция среди учителей. Во-первых, на фоне одного такого ребенка остальные чувствуют себя обделенными и ущербными, в итоге снижается успеваемость в классе. Во-вторых, любимчик испытывает куда больше моральных страданий: не каждый ребенок любит быть в центре внимания, и ему скорее будет некомфортно в этой ситуации. Да и остальные дети будут недоброжелательно относиться к любимчику учителя.

Сравнивает ли учитель ребенка с другими учениками?

Сравнивать детей между собой — непедагогично. Но еще хуже, если учитель сравнивает ученика с его старшими братьями и сестрами. Фразы в духе «Твой брат так хорошо учился, почему ты так не можешь?» делают ребенка замкнутым и неуверенным в себе. Подобные сравнения не мотивируют на учебу. Скорее наоборот: у ребенка падает самоценка, он становится застенчивым и озлобленным на самого себя, на учителя или на одноклассников.

Как учитель предпочитает решать конфликты?

Конфликты между учениками неизбежны. Главное — вовремя их предотвратить. Каждая ситуация уникальна, поэтому к каждому ученику нужно искать индивидуальный подход. Грамотный педагог попытается предупредить конфликт и не допустить его развития. Недопустимо, чтобы учитель вставал на чью-либо сторону, разжигал конфликт или устраивал над учениками публичный суд.

Наказывает ли учитель детей публично?

Публично обзывать или бить ребенка педагог не имеет права. С легкой подачи учителя остальные дети могут начать травить своего одноклассника. Логика у ребят простая: «Если учителю можно, то почему и нам нельзя?» Разумеется, подобная травля негативно сказывается на психике ребенка. У него падает успеваемость, он замыкается в себе и становится жестоким.

Позволяет ли учитель обижать слабых?

Если один из учеников постоянно подвергается нападкам других детей или самого учителя, это повод перевести ребенка в другой класс. Самое ужасное, когда учитель находит, условно говоря, козла отпущения и начинает вымещать на нем злость. Школа — это место, где ребенок получает необходимые знания, умения, навыки и учится общаться с людьми. Атмосфера травли и постоянного нервного напряжения не способствует ни учебе, ни нормальному общению.

Какие требования у учителя к ученику?

Если ваш ребенок попал к сильному педагогу, это прекрасно. Но плохо, когда у учителя cлишком завышенные требования. В конце концов это приводит к конфликту и снижает у ребенка тягу к знаниям. Учитель с завышенными требованиями не способен адекватно оценивать знания. Нередко он критикует ребенка и провоцирует застенчивость, которая затем будет преследовать ученика на протяжении всего обучения в школе.

Какова атмосфера в классе?

В классе ребенку должно быть в первую очередь безопасно. Это касается как физического, так и эмоционального состояния. Психологический комфорт зависит не только от учителя, но и от учеников. Задача педагога — объяснить, что такое добросовестное отношение к учебе, мотивировать детей на учебу и оказать им поддержку.

Присущи ли учителю вспышки эмоциональной агрессии?

Если учитель приветлив с родителями, это не значит, что он так же ведет себя с детьми. С виду сдержанный преподаватель на поверку может оказаться настоящим тираном. Учителю нельзя применять физическую силу или оказывать моральное давление, например заставлять учеников весь урок сидеть ровно и наказывать за малейшее движение.

Способен ли учитель наладить контакт с детьми?

Чтобы ребенок комфортно чувствовал себя в классе, ему необходимо знать, что есть ответственный за него человек. Учитель, умеющий контролировать класс, внушает ученикам чувство безопасности. Для этого педагогу необходимо найти общий язык с классом. Так проще регулировать и предотвращать конфликты среди детей, организовывать различные мероприятия и контролировать поведение учеников на уроке.

Как отзываются об учителе другие родители?

Проведите маленькое расследование и соберите информацию об учителе: поговорите с родителями одноклассников и других учеников, узнайте о методах преподавания и о том, как учитель относится к детям, как решает проблемы. Возможно, у педагога есть специфические требования. И помните, что немало инсайдерской информации можно собрать в родительском чате.

Можно ли посетить урок?

Узнайте, можно ли посетить урок и посмотреть, как он проходит. Лучше договориться об этом с администрацией школы заранее, а не приходить в класс внезапно. Узнайте, проводят ли в школе открытые уроки, на которые приглашают родителей, и старайтесь не игнорировать такую возможность. Находясь на уроке, понаблюдайте за поведением своего ребенка, за атмосферой в классе и в целом за отношением учителя к детям.

Какова общая успеваемость класса?

С введением электронных журналов и дневников следить за успеваемостью ребенка стало значительно проще. Если в вашем классе нет электронного документооборота, то придется периодически ходить в школу и смотреть журнал. Обращайте внимание на успеваемость не только вашего ребенка, но и всего класса. Если по какому-то предмету у большинства учеников упала успеваемость, это повод поговорить с классным руководителем или учителем-предметником.

Бонус: помните, учителя тоже люди!

Не забывайте, что учителя в свободное от работы время обычные люди. Они так же, как и представители других профессий, могут ходить в бары, на концерты и даже на пляж в открытых купальниках. Это личная внерабочая жизнь учителя, которая не имеет никакого отношения к его профессиональной деятельности.

Как вы считаете, какие вопросы нужно задать при выборе учителя? Делитесь в комментариях!