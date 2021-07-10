Что такое токсичная позитивность и почему мы не выносим фразу «Все будет хорошо»

Каждому из нас наверняка приходилось слышать приободряющие советы, от которых на душе становилось только хуже. «Не накручивай себя, все будет хорошо!», «Не кисни, у кого-то дела еще хуже», — под подобными фразами зачастую скрывается вовсе не дружеское участие, а избегание проблем и подавление истинных чувств.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, чем опасно преувеличенно оптимистичное отношение к жизни и почему так важно разрешать себе испытывать не только позитивные эмоции.

Что такое токсичная позитивность

Под токсичной позитивностью психологи понимают подход к жизни, согласно которому человек всегда должен сохранять позитивный настрой и ни в коем случае не поддаваться негативным эмоциям. Люди, придерживающиеся этого типа мышления, нередко впадают в крайности. Пытаясь найти во всем светлую сторону, они, вместо того чтобы проживать болезненные чувства, подавляют их, чем на самом деле лишь усугубляют свое состояние. Желая кого-то поддержать, такие люди нередко ведут себя токсично. Они искренне недоумевают, почему в ответ на совет не грустить и держать хвост трубой собеседник лишь еще больше раздражается. Не зная, что куда правильнее было бы просто дать человеку выговориться.

Избегание проблем

Примером токсичного позитива может быть ситуация, когда человек не только скрывает свои истинные чувства за шаблонными лозунгами («Все, что ни делается, к лучшему», «Счастье — это выбор», «Улыбнись, и мир улыбнется тебе»), но и стыдит других людей за то, что они относятся к жизни недостаточно оптимистично: «Подумаешь, с работы уволили! Главное, руки-ноги на месте», «А что такого страшного в разводе? Сегодня одна жена, завтра другая». Вместо того чтобы искать выход из трудной ситуации, такие люди занимаются самообманом. Они ведут себя как маленькие дети, которые, закрыв лицо руками, верят, что их не видно: раз я не обращаю внимания на проблему, значит, никакой проблемы не существует.

Запрет на негативные эмоции — свои и чужие

Отрицая и заглушая отрицательные эмоции, человек на самом деле лишь усиливает их. Может казаться, что умение побороть в себе «плохие» чувства, такие как гнев, грусть, уныние, — это черта сильной личности. Однако постоянная ложь себе о том, что все хорошо, когда фактически это не так, в итоге сказывается на нашем психическом здоровье.

Любители токсичной позитивности не могут принять как свои отрицательные эмоции, так и чужие. Столкнувшись с проявлением чьей-то тревоги, опустошенности или подавленности, они стараются преуменьшить негативный опыт собеседника и тем самым отгородиться от некомфортных внутренних ощущений.

Обесценивание чувств других людей

Грань между поддержкой и обесцениванием чужих переживаний очень тонка. Людям бывает невыносимо находиться рядом с человеком, которому трудно и больно. Чтобы скрыть свою неловкость, они начинают требовать от собеседника поведения и реакций, на которые тот не способен: «Соберись! Будь огурцом!», «А ну-ка, улыбнись. Расскажи что-нибудь хорошее!» Такие советы, как правило, лишь добавляют чувства вины и стыда.

Чувство вины за негативные эмоции

С появлением соцсетей токсичная позитивность стала встречаться намного чаще. Люди обычно делятся с подписчиками лишь яркими событиями из своей жизни. Оптимизм считается нормой, а пессимизм критикуется. Однако нередко за красивой картинкой скрывается глубокая внутренняя неудовлетворенность. Демонстрируя постоянную жизнерадостность, человек попадает в ловушку: пряча то, что на самом деле чувствует, он накапливает негативные эмоции, которые только и ждут часа, чтобы вырваться. Это порождает внутренний диссонанс: «Почему мне так плохо, если у меня все вроде бы хорошо?» Запрет на подлинные чувства зачастую приводит к депрессии и самоедству.

В чем отличие токсичной позитивности от здоровой поддержки

Психологи советуют отказаться от примитивного деления эмоций на черное и белое. На самом деле чувства не плохие и не хорошие. Они всего лишь сигналы, которые помогают обратить внимание на важные для нас вещи и служат источником информации для окружающих. Принятие и честное проживание сложных и неприятных эмоций только способствует быстрому их преодолению. Здоровый оптимизм, в отличие от токсичного, требует от человека не подавлять «плохие» чувства, а относиться к ним с вниманием и сочувствием. Чтобы правильно поддержать человека, достаточно не осуждать его и дать ему время, чтобы «отболеть». И лишь потом вместе искать выход из сложившейся ситуации. Нет ничего плохого в том, чтобы подбадривать кого-то или повторять самому себе позитивные аффирмации. Главное при этом — не упрощать сложные переживания и не подавлять болезненные эмоции.