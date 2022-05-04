«Я в моменте, но не в ресурсе». Что такое осознанность и почему хочется порой бежать подальше от ее глашатаев

Если вы когда-нибудь слышали или сами произносили фразу «Я в моменте», то тренд на осознанность не прошел мимо вас. Как подобает модному течению, наука жить здесь и сейчас с завидной скоростью распространяется по земному шару. И, по словам экспертов, в ближайшее время не собирается сдавать обороты.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что такое осознанность в современном мире и действительно ли она несет лишь пользу.

Что скрывается за фразами «Я в моменте», «Я в ресурсе»

Любой человек стремится к счастью, а злободневные тревоги встают у него на пути. Решение этой проблемы знатоки видят в осознанном состоянии — концентрации на эмоциональных переживаниях, которые мы испытываем здесь и сейчас. Или, говоря другими словами, жизни в моменте. Вхождение в осознанное состояние возможно в том числе и за счет медитаций — психических практик, которые учат беспристрастно наблюдать за своими состояниями и управлять ими. А умение контролировать расходы эмоциональной энергии позволит быть не только в моменте, но еще и в ресурсе. То есть ощущать бодрость и силу духа. Познакомился с девушкой, а она мне: «Уважай мой ресурс», «Я не в ресурсе, не встречусь с тобой». © legolasov / Twitter

Краткий экскурс в историю осознанности

Практики осознанности заимствованы из буддийских традиций. В конце XIX века в Европе появился так называемый буддийский модернизм — философия, основанная на восточной мудрости, но лишенная религиозной составляющей. А в XXI веке это течение достигло пика популярности. За последние 55 лет почти в 3 тысячи раз увеличилось количество статей об осознанности, и это не предел. Пользователи сети полагают, что нынешний тренд на осознанность появился в противовес моде на так называемую успешность. Еще несколько лет назад авторы многочисленных книг по саморазвитию советовали нам выйти из зоны комфорта, чтобы стать богатыми. А сейчас, напротив, рекомендуется найти эту самую зону комфорта внутри себя. Растущую популярность осознанности ученые называют мощным социальным явлением. Они призывают к осторожности всех, кто решил не отставать от модных веяний, потому что терапевтический эффект осознанности все еще под большим вопросом. Кроме шуток, все люди, которые постоянно муссируют тему осознанности, читают книги, не вылезают с тренингов, даже близко не выглядят так, будто вышли на новый уровень. Они выглядят уставшими от ненужной информации, испуганными и растерянными. © arbatovadaily / Twitter

Что говорит по этому поводу наука

Писатель Дэвид Робсон на своем опыте испытал негативные последствия осознанности. Он рассказал: «Около 20 лет я страдал от беспокойств и решил научиться жить в моменте. На какое-то время я успокоился. Но потом мое состояние начало ухудшаться — чувство безнадежности захлестывало меня с головой». Как выяснилось позднее, опыт автора не был из ряда вон выходящим. Согласно исследованию, более 25 % человек, практиковавших медитации осознанности, столкнулись с негативными последствиями в виде тревог и депрессий. Еще 8 % испытуемых познали абсолютно противоположный эффект: у них катастрофически притупились все эмоции. Такая отстраненность от жизни делала их равнодушными даже к собственной семье. Уиллоуби Бриттон, доцент кафедры психиатрии в Университете Брауна, считает, что создатели тренингов по осознанности обязаны предупреждать клиентов о побочных эффектах — так, как тренеры в спортивных клубах говорят посетителям о риске получения травм. Когда человек находится в так называемом моменте, в его голове порой проскальзывают фразы некой авторитетной фигуры из прошлого. Например, мать или строгий учитель ему говорили: «Ты неудачник». Таким образом, человек становится еще более напряженным, если принимает свое состояние. © Mungo-McCaul / Quora

Проявления токсичной осознанности

Чрезмерное увлечение осознанностью способно также негативно сказаться на взаимоотношениях, как отметили пользователи сети. Зацикливаясь на собственном саморазвитии, люди склонны проявлять неуважение к окружающим. Например, многие становятся «полицией осознанности». Они изучили массу информации и начали поучать друзей, родственников и даже едва знакомых им людей. И на чью-то вспышку гнева говорят что-то вроде: «Твоя проблема в том, что ты неосознанный». Таким образом, они обесценивают чувства других. Также адепты жизни в моменте порой видят в ней панацею от всех возможных ментальных проблем. А потому навязывают осознанность всем знакомым, хотя, как следует из заявлений ученых, далеко не каждому человеку подойдут такие практики. Мы поссорились с подругой. Я рассказала ей, что принимаю медикаменты, а она заявила, что мне просто нужно помедитировать. © Gom_gom_gomn / Twitter

Пользователи сети также заметили, что люди, которые не понаслышке знакомы с осознанностью, могут проигнорировать обращенный к ним вопрос. С ними заговаривают, а они умиротворенно улыбаются в ответ. А все потому, что наука осознанности призывает не реагировать на раздражители. По мнению некоторых блогеров, такая отстраненность от мирской суеты — это далеко не плюс, если дело не касается серьезных проблем в обществе, например дискриминации по различным признакам. Приверженцы осознанности, как правило, сосредоточены на своем внутреннем мире и дистанцируются от недостатков внешнего. Подобным образом они перекладывают на плечи других членов общества ответственность за решение проблем. Осознанность начинается с подавления. © hpthrssmn / Twitter

Если человек готовится к встрече с другом и внезапно получает от него сообщение «Извини, я сегодня не в ресурсе», то это отрицательно сказывается на взаимоотношениях. Некоторые люди отмечают, что подобные фразы вызывают чувство, будто твой собеседник недостаточно искренен с тобой. А если отмена встречи произошла за 30 минут до назначенного часа, то речь идет уже о неуважении к чужому времени. В последние годы растет популярность и корпоративных тренингов по осознанности. Порой компании хитрят и вместо того, чтобы устранить источник стресса сотрудников, побуждают их заняться медитациями. Ведь легче обвинить работника в том, что он якобы недостаточно просветленный человек, чем принять во внимание причины его недовольства. Когда я говорю, что нахожусь в моменте, я имею в виду момент стресса. © Wizard_Severus / Twitter

Еще одна опасность на пути к осознанности

Социальные сети — это кладезь возможностей. Можно заявить миру о своем увлечении и даже начать зарабатывать на нем. Например, кондитер-любитель вправе создать аккаунт с фотографиями своих аппетитных тортов, на которые непременно найдется заказчик. Однако есть и обратная сторона медали. Подписчики вряд ли попросят любимого блогера продемонстрировать диплом, если он написал в шапке профиля слово «психолог» и в своих постах учит осознанности. Потому важно понимать, что за красивыми фотографиями может скрываться самопровозглашенный специалист, чьи советы могут ввести в заблуждение и даже навредить. Есть у меня одна подруга — довольно популярный гуру счастливой жизни. Вместе с мужем она снимает ролики для интернет-ресурсов. На этих видео она счастливая бродит по берегу океана или в тропическом саду и рекламирует свой курс. У нее прекрасная стройная фигура, и сама она такая солнечная красотка. Смотришь эти ролики — обливаешься завистью. Ведь все так просто и красиво. Если бы я не знала ее, то тоже, возможно, повелась бы.

На самом деле живут они в Таиланде где придется: есть деньги — снимают жилье. Чаще денег нет, и тогда они живут у знакомых либо просто на улице. Порой им нечего есть. Все это они объясняют тем, что они просветленные личности. Мою стабильную, семейную жизнь она называет скучной и неинтересной. Пусть это «дом — работа — дом», но я хотя бы ем и моюсь каждый день. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

На самом деле живут они в Таиланде где придется: есть деньги — снимают жилье. Чаще денег нет, и тогда они живут у знакомых либо просто на улице. Порой им нечего есть. Все это они объясняют тем, что они просветленные личности. Мою стабильную, семейную жизнь она называет скучной и неинтересной. Пусть это «дом — работа — дом», но я хотя бы ем и моюсь каждый день. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk Наблюдаю, как человек, который при максимально странных обстоятельствах бросил жену с ребенком, теперь читает лекции про феминизм, осознанность и умение слушать. Нарочно не придумаешь. © great_laziness / Twitter

Приехала к сестре. Она попыталась меня поучить уму-разуму как психолог. Но мой мозг уже не хочет воспринимать слова «осознанность» и «проработанность». Мне все равно, я устала копаться в себе, устала быть недовольна собой. © MrTakaga / Twitter

Я психотерапевт. Недавно мне пытались доказать, что разбираются в предмете. А я могу назвать пару ресурсов, откуда примерно мог набраться этого бреда человек. Сам факт того, что такие люди пытаются скормить кому-то свою единственно верную «правду», как раз и говорит о том, как мало они понимают.

Этот момент, когда ты осознаешь, что с твоей профессией сделали то же самое, что с фотографией... Теперь, кроме фотографов, все еще и психологи, и, мне кажется, это те же самые люди. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk