«Я в моменте, но не в ресурсе». Что такое осознанность и почему хочется порой бежать подальше от ее глашатаев
Если вы когда-нибудь слышали или сами произносили фразу «Я в моменте», то тренд на осознанность не прошел мимо вас. Как подобает модному течению, наука жить здесь и сейчас с завидной скоростью распространяется по земному шару. И, по словам экспертов, в ближайшее время не собирается сдавать обороты.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, что такое осознанность в современном мире и действительно ли она несет лишь пользу.
Что скрывается за фразами «Я в моменте», «Я в ресурсе»
Любой человек стремится к счастью, а злободневные тревоги встают у него на пути. Решение этой проблемы знатоки видят в осознанном состоянии — концентрации на эмоциональных переживаниях, которые мы испытываем здесь и сейчас. Или, говоря другими словами, жизни в моменте.
Вхождение в осознанное состояние возможно в том числе и за счет медитаций — психических практик, которые учат беспристрастно наблюдать за своими состояниями и управлять ими. А умение контролировать расходы эмоциональной энергии позволит быть не только в моменте, но еще и в ресурсе. То есть ощущать бодрость и силу духа.
- Познакомился с девушкой, а она мне: «Уважай мой ресурс», «Я не в ресурсе, не встречусь с тобой». © legolasov / Twitter
Краткий экскурс в историю осознанности
Практики осознанности заимствованы из буддийских традиций. В конце XIX века в Европе появился так называемый буддийский модернизм — философия, основанная на восточной мудрости, но лишенная религиозной составляющей. А в XXI веке это течение достигло пика популярности. За последние 55 лет почти в 3 тысячи раз увеличилось количество статей об осознанности, и это не предел.
Пользователи сети полагают, что нынешний тренд на осознанность появился в противовес моде на так называемую успешность. Еще несколько лет назад авторы многочисленных книг по саморазвитию советовали нам выйти из зоны комфорта, чтобы стать богатыми. А сейчас, напротив, рекомендуется найти эту самую зону комфорта внутри себя.
Растущую популярность осознанности ученые называют мощным социальным явлением. Они призывают к осторожности всех, кто решил не отставать от модных веяний, потому что терапевтический эффект осознанности все еще под большим вопросом.
- Кроме шуток, все люди, которые постоянно муссируют тему осознанности, читают книги, не вылезают с тренингов, даже близко не выглядят так, будто вышли на новый уровень. Они выглядят уставшими от ненужной информации, испуганными и растерянными. © arbatovadaily / Twitter
Что говорит по этому поводу наука
Писатель Дэвид Робсон на своем опыте испытал негативные последствия осознанности. Он рассказал: «Около 20 лет я страдал от беспокойств и решил научиться жить в моменте. На какое-то время я успокоился. Но потом мое состояние начало ухудшаться — чувство безнадежности захлестывало меня с головой».
Как выяснилось позднее, опыт автора не был из ряда вон выходящим. Согласно исследованию, более 25 % человек, практиковавших медитации осознанности, столкнулись с негативными последствиями в виде тревог и депрессий.
Еще 8 % испытуемых познали абсолютно противоположный эффект: у них катастрофически притупились все эмоции. Такая отстраненность от жизни делала их равнодушными даже к собственной семье.
Уиллоуби Бриттон, доцент кафедры психиатрии в Университете Брауна, считает, что создатели тренингов по осознанности обязаны предупреждать клиентов о побочных эффектах — так, как тренеры в спортивных клубах говорят посетителям о риске получения травм.
- Когда человек находится в так называемом моменте, в его голове порой проскальзывают фразы некой авторитетной фигуры из прошлого. Например, мать или строгий учитель ему говорили: «Ты неудачник». Таким образом, человек становится еще более напряженным, если принимает свое состояние. © Mungo-McCaul / Quora
Проявления токсичной осознанности
Чрезмерное увлечение осознанностью способно также негативно сказаться на взаимоотношениях, как отметили пользователи сети. Зацикливаясь на собственном саморазвитии, люди склонны проявлять неуважение к окружающим.
Например, многие становятся «полицией осознанности». Они изучили массу информации и начали поучать друзей, родственников и даже едва знакомых им людей. И на чью-то вспышку гнева говорят что-то вроде: «Твоя проблема в том, что ты неосознанный». Таким образом, они обесценивают чувства других.
Также адепты жизни в моменте порой видят в ней панацею от всех возможных ментальных проблем. А потому навязывают осознанность всем знакомым, хотя, как следует из заявлений ученых, далеко не каждому человеку подойдут такие практики.
- Мы поссорились с подругой. Я рассказала ей, что принимаю медикаменты, а она заявила, что мне просто нужно помедитировать. © Gom_gom_gomn / Twitter
Пользователи сети также заметили, что люди, которые не понаслышке знакомы с осознанностью, могут проигнорировать обращенный к ним вопрос. С ними заговаривают, а они умиротворенно улыбаются в ответ. А все потому, что наука осознанности призывает не реагировать на раздражители.
По мнению некоторых блогеров, такая отстраненность от мирской суеты — это далеко не плюс, если дело не касается серьезных проблем в обществе, например дискриминации по различным признакам. Приверженцы осознанности, как правило, сосредоточены на своем внутреннем мире и дистанцируются от недостатков внешнего. Подобным образом они перекладывают на плечи других членов общества ответственность за решение проблем.
- Осознанность начинается с подавления. © hpthrssmn / Twitter
Если человек готовится к встрече с другом и внезапно получает от него сообщение «Извини, я сегодня не в ресурсе», то это отрицательно сказывается на взаимоотношениях. Некоторые люди отмечают, что подобные фразы вызывают чувство, будто твой собеседник недостаточно искренен с тобой. А если отмена встречи произошла за 30 минут до назначенного часа, то речь идет уже о неуважении к чужому времени.
В последние годы растет популярность и корпоративных тренингов по осознанности. Порой компании хитрят и вместо того, чтобы устранить источник стресса сотрудников, побуждают их заняться медитациями. Ведь легче обвинить работника в том, что он якобы недостаточно просветленный человек, чем принять во внимание причины его недовольства.
- Когда я говорю, что нахожусь в моменте, я имею в виду момент стресса. © Wizard_Severus / Twitter
Еще одна опасность на пути к осознанности
Социальные сети — это кладезь возможностей. Можно заявить миру о своем увлечении и даже начать зарабатывать на нем. Например, кондитер-любитель вправе создать аккаунт с фотографиями своих аппетитных тортов, на которые непременно найдется заказчик.
Однако есть и обратная сторона медали. Подписчики вряд ли попросят любимого блогера продемонстрировать диплом, если он написал в шапке профиля слово «психолог» и в своих постах учит осознанности. Потому важно понимать, что за красивыми фотографиями может скрываться самопровозглашенный специалист, чьи советы могут ввести в заблуждение и даже навредить.
- Есть у меня одна подруга — довольно популярный гуру счастливой жизни. Вместе с мужем она снимает ролики для интернет-ресурсов. На этих видео она счастливая бродит по берегу океана или в тропическом саду и рекламирует свой курс. У нее прекрасная стройная фигура, и сама она такая солнечная красотка. Смотришь эти ролики — обливаешься завистью. Ведь все так просто и красиво. Если бы я не знала ее, то тоже, возможно, повелась бы.
На самом деле живут они в Таиланде где придется: есть деньги — снимают жилье. Чаще денег нет, и тогда они живут у знакомых либо просто на улице. Порой им нечего есть. Все это они объясняют тем, что они просветленные личности. Мою стабильную, семейную жизнь она называет скучной и неинтересной. Пусть это «дом — работа — дом», но я хотя бы ем и моюсь каждый день. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
- Наблюдаю, как человек, который при максимально странных обстоятельствах бросил жену с ребенком, теперь читает лекции про феминизм, осознанность и умение слушать. Нарочно не придумаешь. © great_laziness / Twitter
- Приехала к сестре. Она попыталась меня поучить уму-разуму как психолог. Но мой мозг уже не хочет воспринимать слова «осознанность» и «проработанность». Мне все равно, я устала копаться в себе, устала быть недовольна собой. © MrTakaga / Twitter
- Я психотерапевт. Недавно мне пытались доказать, что разбираются в предмете. А я могу назвать пару ресурсов, откуда примерно мог набраться этого бреда человек. Сам факт того, что такие люди пытаются скормить кому-то свою единственно верную «правду», как раз и говорит о том, как мало они понимают.
Этот момент, когда ты осознаешь, что с твоей профессией сделали то же самое, что с фотографией... Теперь, кроме фотографов, все еще и психологи, и, мне кажется, это те же самые люди. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
Мы считаем, что стремление к осознанной жизни — это круто, но с условием, что оно никак не вредит вам и вашим близким. А что думаете по этому поводу вы?