Что такое токсичная мужественность, и почему от нее страдают и сами мужчины, и их близкие

Разница между мужчинами и женщинами существует, но она не так велика, как принято считать. И уж тем более эти различия — не повод утверждать, что какой-то из полов лучше другого. О гендерных предрассудках чаще говорят в связи с женщинами, но мужчины тоже страдают от дискриминации. «Мальчики не плачут» — лишь один из примеров токсичной мужественности — набора правил поведения для мужчин, который все больше мешает им жить полной жизнью.

Мы в AdMe.ru уверены, что пришла пора изменить наши представления о том, как может или не может вести себя мужчина, и сейчас расскажем, что не так с «кодексом настоящего мужика». А проиллюстрируем статью снимками из фотопроекта организации Renaissance Youth Leaders Forum. Он посвящен борьбе с гендерными стереотипами. А в конце статьи вас ждет бонус — несколько историй о том, как непросто быть мужчиной.

«Мужчины не плачут. И это нормально».

Стремление быть «мужиком» — рисковать, доминировать и никогда не проявлять свои эмоции и чувства, так как это признаки слабости, — вредит и самим мужчинам, и их близким. Тем, кто разделяет традиционные представления о мужественности, сложнее поддерживать доверительные отношения с супругами и детьми, а невозможность быть лучшим всегда и во всем приводит к проблемам с психическим здоровьем: депрессии, стрессу и разного рода зависимостям. Такие мужчины предпочитают игнорировать сигналы собственного организма и перетерпеть боль, а не вызвать врача. Это приводит, в частности, и к тому, что мужчины в среднем живут меньше женщин. Например, в России эта разница составляет целых 10 лет.

«Мужчины не могут просить о помощи».

Тем не менее образ альфа-самца все еще находит одобрение у многих людей, независимо от их пола. И наоборот: если мужчина говорит своему ребенку, что любит его, или плачет над трогательным фильмом, он рискует услышать, что «ведет себя как девчонка».

Те, кто открыто проявляет свои чувства и эмоции, сталкиваются с насмешками и даже презрением окружающих. И оказываются перед выбором: либо носить маску «крутого парня», либо быть «не мужчиной».

«Мужчины не боятся. И это нормально».

И все-таки традиционные гендерные роли, мужчины как воинственного победителя и главы семьи и женщины — нежной и хрупкой хранительницы очага, нуждающейся в защите, постепенно устаревают. Мужчины все чаще ощущают, что могут принимать жизненные решения не под давлением социальных норм, а по своему желанию. Кое-где такой выход из рамок стереотипов поощряется на государственном уровне: например, в Швеции и Норвегии 3 из 18 месяцев декретного отпуска обязательно должен взять второй родитель.

«Мальчики есть мальчики должны учиться вести себя уважительно и отвечать за свои поступки».

Мужчины по всему миру осознают, что пришло время изменений, и находят все больше поддержки. В Европе набирают популярность званые ужины для мужчин, где они обсуждают темы, которых обычно избегали даже с самыми близкими друзьями. Британский проект «Кампания против несчастной жизни» учит их обращаться за психологической помощью. Психологи и добровольцы из мужского сообщества ManKind Project помогают им разбираться в причинах своей агрессии, распознавать эмоции и выражать чувства. А Американская психологическая ассоциация выпустила рекомендации для психологов по работе с мальчиками и мужчинами с учетом новой, здоровой мужественности.

«Мужчины не могут быть феминистами». Надпись на плакате: «Настоящие мужчины не боятся равенства».

И основа этой новой мужественности — то, что любая дискриминация недопустима. Все мы испытываем чувства, у всех нас есть желания, и никто не может быть ограничен в праве их выражать. А предубеждения против любого, кто хоть чем-то отличается от большинства, должны остаться в прошлом.

Бонус: истории пользователей

Вчера был у отца в деревне. Мама умерла 10 лет назад, тогда он и решил переехать туда. Завел хозяйство: кур, коз, корову. Я не раз его спрашивал, зачем ему это, а он лишь отшучивался. И вот вчера сидим вдвоем на крыльце, смотрю, а у него слезы на глазах... Я ему: «Бать, ты чего?» А он мне: «Понимаешь, сын, твоя мама всегда хотела свое хозяйство, дом, а я был против, говорил, что не хочу становиться деревенским жителем, что жизнь в городе лучше... А когда она умерла, то я понял, почему она так хотела уехать из города. А я потерял жену и не послушал ее. Я не смог дать ей то, чего она так хотела... И вот я тут, а она там (показывая на небо) . Я просто хочу, чтобы она увидела, что я исполнил ее мечту». Встал, вытер слезы и пошел рубить дрова. А я сидел и думал: столько лет отец хранил это в себе, я и не представлял, каково ему. И мне вдруг стало так стыдно за все мои подколы про деревню, хозяйство, что сам прослезился. © Batya121 / Pikabu

Приходит как-то сын с улицы, коленка в кровь, кожа содрана. С ним друг Андрюха. Я: «Больно?» Сын: «Ерунда! Щиплет немного». Я: «Дуй в ванную, сейчас обработаем». Зашли, а сын мне шепотом: «Мам, скажи Андрюхе, пусть на улице подождет». Друг ушел, я только зашла к сыну, а он ка-ак заревет, да так жалобно, с таким страданием, я аж испугалась. «Сынок, ты чего? Что случилось?» — «Ой, — говорит, — больно-то как, мне так плакать хотелось, а при пацанах я не мог». Обняла своего плачущего мужчину, в макушку уткнулась и думаю: как тяжело ведь быть мужчиной — терпи, когда больно, улыбайся, когда хочется плакать, никому своей слабости не покажи. И неважно, сколько тебе: 7, 12 или 38, мужчины ведь не плачут. © TatianKa73 / Pikabu

Помню, в 6 лет на стройке играл, упал на бетонную плиту, разбил голову. Пока шел пешком до дома, мысли лишь две было: казалось, что мозги вытекут, если голову наклонить, и лишь бы не разреветься на улице. Иду, кровь течет, а сам упорно про себя: «Голову не наклонять, не реветь, не наклонять, не реветь». Так и дошел. И ведь никто не помог: видимо, для тех лет 6-летний пацан в крови, неизвестно куда бредущий по улице, — нормальное явление. © LazyFatCat / Pikabu

Когда ребенку объясняют, что мужчины не плачут, меня начинает бомбить. Да, если человек разнюнивается, как слюнтяй, — это плохо, но слезы не проявление слабости. Это естественная реакция на тяжелые душевные и физические муки. Силу показывают действия, а не отсутствие слез. © Lolka2002 / Pikabu

Я вот уже не могу заплакать, даже если захочу. Просто хожу со смурным лицом. Все в себе варится. © Teth / Pikabu