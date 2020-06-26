Что такое «теория черных лебедей», которая позволяет взглянуть на свою жизнь как на цепочку киносовпадений

О том, как стать счастливее, успешнее и избегать ударов судьбы, написано много разных книг. А вот публицист и автор бестселлера «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Николас Талеб не верит, что человечество способно контролировать все события своей жизни. Иногда она напоминает кино, где не все зависит от режиссера. Однако при соблюдении ряда условий у каждого из нас есть возможность минимизировать количество плохих событий и научиться привлекать в свою жизнь хорошие.

Эта статья вовсе не спойлер для тех, кто не успел прочитать книгу, ведь невозможно охватить все ее содержание в одной публикации. Но мы выделили в теории черных лебедей несколько ключевых моментов и готовы поделиться своими мыслями с читателями AdMe.ru.

Метафорический смысл выражения «черные лебеди»

До открытия Австралии ученые Старого Света свято верили сами и убеждали остальных в том, что в природе существуют только лебеди с белым оперением. Этот миф был настолько популярным, что выражение «черный лебедь» использовали, когда хотели сказать о чем-то противоестественном. Убежденность в нереальности черных лебедей подтверждалась и опытом: в Европе эти птицы не водились. Но в XVII веке популяцию черных лебедей обнаружил голландский путешественник Виллем де Вламинк, положив конец сомнениям в их существовании. Эту старую историю популяризировал философ, писатель и бывший трейдер Нассим Николас Талеб. Согласно его теории, черные лебеди олицетворяют собой события, в которые мы можем не верить, но ровно до тех пор, пока они не произойдут и в значительной мере не повлияют на нашу жизнь.

Характеристика «черных лебедей»

«Черные лебеди» — это: Всегда редкие, нетипичные, супермасштабные события, которые невозможно предупредить, предсказать и даже спрогнозировать с помощью каких-либо современных методик моделирования ситуаций, математических расчетов и любой статистики.

Можно было бы сказать, что любая случайность — это «черный лебедь», но не всякое неожиданное событие способно оказывать на жизнь людей столь масштабные последствия.

Люди склонны приписывать «черным лебедям» причинно-следственные связи, начиная свое предположение союзом «если бы». Например: «Если бы каждый из нас знал, где упадет, подстелил бы соломки». Таким образом, обсуждать данную ситуацию можно, только когда она произошла.

События типа «черный лебедь» могут быть личными и оказывать существенное влияние на жизнь одного человека или маленькой группы людей. А могут быть локальными и влиять на историю отдельных народов и даже всего человечества.

Несколько примеров событий типа «черный лебедь»

Мне было лет 13 в тот период, когда общение по ICQ набирало популярность. Тогда было модно писать на рандомные номера . И вот, вбив 9-значное число, я наткнулась на него. Он поинтересовался, чем обязан, сказал, что знакомство с 13-летней барышней его интересует только в ключе совместного... решения задач по математике. И подкинул парочку. Недели 2 убила, но решила. 4 года (!!!) мы решали вместе задачи. Именно к нему я пришла за советом, в какой универ поступать. Он не сомневался ни секунды — конечно, матмех. И пусть свидания так и не было, но без него моя жизнь была бы совсем другой. Без математики. А какая без нее жизнь... © nfrey / Pikabu

. И вот, вбив 9-значное число, я наткнулась на него. Он поинтересовался, чем обязан, сказал, что знакомство с 13-летней барышней его интересует только в ключе совместного... решения задач по математике. И подкинул парочку. Недели 2 убила, но решила. 4 года (!!!) мы решали вместе задачи. Именно к нему я пришла за советом, в какой универ поступать. Он не сомневался ни секунды — конечно, матмех. И пусть свидания так и не было, но без него моя жизнь была бы совсем другой. Без математики. А какая без нее жизнь... © nfrey / Pikabu Иду по улице, навстречу красивый парень. Выпрямляюсь, хочу пройти как царица мимо него — сразу поймет, кого потерял. Спотыкаюсь об асфальт, начинаю ржать. Он смеется. Пока смеялся, почти вписался в широченный столб. Пацан, от судьбы не уйти, завтра у загса в 9:00. © juliegagi / Twitter

Когда и кому чаще всего встречаются «черные лебеди»

Нассим Талеб условно поделил все социальное пространство на территорию, где «черные лебеди» случаются крайне редко, — это Среднестан. А также территорию, где их вероятность очень высока, — это Крайнестан. Люди, которые выбирают простые земные профессии, например врача или учителя, — это «жители Среднестана». Там все более-менее стабильно, а стандартный жизненный процесс идет по ожидаемому пути: работа, результаты, карьерный рост, пенсия.

В Крайнестане живут творческие люди: художники, музыканты, актеры, блогеры. Они никогда не знают, в какой момент могут стать знаменитыми и получить все или, наоборот, все потерять.

Как использовать теорию в свою пользу

Казалось бы, это теория о непредсказуемых случайностях, но и ее можно использовать себе во благо. Не стоит бояться плохих событий типа «черный лебедь», ведь для нас они слишком абстрактны — невозможно бояться того, что нельзя представить. Зато есть достаточно способов, чтобы привлекать в свою жизнь приятные случайности: Использовать разные возможности и даже то, что похоже хоть на какую-то возможность. Например, желая получить работу мечты, важно не ограничиваться привычными способами ее поиска, а использовать и совершенно неподходящие для этого ресурсы.

Например, желая получить работу мечты, важно не ограничиваться привычными способами ее поиска, а использовать и совершенно неподходящие для этого ресурсы. Не слишком доверять мировым прогнозам. В планетарных масштабах мы живем в Крайнестане, где все непредсказуемо, а статистика и другие расчеты — из Среднестана. Вот почему нежелательно искать правду в оценках будущего от мировых экономистов и политологов, распространяя информацию по социальным сетям: все может резко измениться.

В планетарных масштабах мы живем в Крайнестане, где все непредсказуемо, а статистика и другие расчеты — из Среднестана. Вот почему нежелательно искать правду в оценках будущего от мировых экономистов и политологов, распространяя информацию по социальным сетям: все может резко измениться. Проявлять осторожность, когда все кажется стабильным, понятным и безопасным. Люди склонны переоценивать свою удачу и недооценивать риски, особенно если уже получалось избегать опасных поворотов судьбы.

когда все кажется стабильным, понятным и безопасным. Люди склонны переоценивать свою удачу и недооценивать риски, особенно если уже получалось избегать опасных поворотов судьбы. Пересмотреть свое отношение к личным неудачам, ведь, согласно теории черных лебедей, ни один человек не может избежать ошибок, непредвиденных ситуаций и полностью контролировать все события в жизни. За каждой историей успеха скрывается череда неудач.