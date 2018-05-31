Что такое синдром упущенной выгоды и как с ним бороться

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь кипит и бурлит: вон одноклассник купил новую машину, подружка снова поехала отдыхать, в городе открылся новый бар, и на вечеринке в честь открытия, кажется, собрался весь город. И все это происходит где-то здесь, совсем рядом, но не с вами. «А ведь могло бы быть иначе, а ведь и я мог оказаться вместе с ними», — если в вашей голове в этот момент крутятся примерно такие мысли, то нет, это не зависть: это может быть FoMO, или синдром упущенной выгоды.

Что это за фрукт и чем он опасен? AdMe.ru попытался разобраться в этом щекотливом вопросе и спешит поделиться с вами своими выводами.

Что это такое?

FoMO — «fear of missing out», дословный перевод с английского — «страх, что вы что-то упускаете». Это состояние, заключающееся в страхе бессмысленной траты времени, опасение, что вы живете недостаточно насыщенной и яркой жизнью. Благодаря огромному массиву информации и впечатлений, которые наваливаются на нас каждый день, этот страх может возникнуть абсолютно у каждого пользователя интернета. Сервис MyLife.com в ходе своего исследования выяснил, что данный синдром в той или иной степени присутствовал у 56 % опрошенных. В действительности потребность быть в курсе событий нормальна для человека. Но в тот момент, когда она превращается в навязчивую идею и заставляет беспокоиться, стоит серьезно задуматься.

Каковы симптомы синдрома?

Появление синдрома может быть вызвано как недовольством собственной жизнью в целом, так и активным использованием социальных сетей. Либо, что хуже, одно накладывается на другое: неудовлетворенный собственной жизнью человек пытается найти поддержку в интернете, но в итоге только расстраивается, осознав собственные упущенные возможности. Вот несколько характерных признаков синдрома упущенной выгоды: Боязнь пропустить важные новости и события.

Страх вовремя не ответить на сообщение, не заметить важного уведомления, куда-то не успеть из-за не полученной вовремя информации.

Постоянное стремление нравиться людям и получать одобрение.

Навязчивое желание проверять социальные сети.

Зависимость от смартфона, чувство дискомфорта, когда привычных гаджетов нет под рукой.

Чем это грозит?

Казалось бы, вокруг нас огромное количество возможностей: мир открыт, и можно заниматься всем, что душе угодно. Но невозможно попробовать все и сразу, и с этим фактом все-таки придется научиться мириться. Если же зацикливаться на постоянном принятии решений и выборе лучшего, то можно довести себя и до глубоких психологических проблем. Зацикленность на соцсетях и лайках лишь усугубляет ситуацию и демонстрирует все новые возможности, среди которых человеку все сложнее выбирать — получается настоящий замкнутый круг.

Как избавиться от синдрома?

Актриса Галь Гадот во время профессиональной фотосессии и на лужайке возле своего дома.

Хотя синдром упущенной выгоды пока что не внесен в перечень заболеваний, его влияние все-таки заставляет нас чувствовать себя не совсем комфортно. Вот несколько способов, которые помогут от него избавиться: Самое главное, о чем каждому стоит помнить: в интернете вам показывают только то, что хотят показать. За красивой картинкой могут скрываться абсолютно любые проблемы , и то, что человек публикует в Facebook, совершенно точно не отражает его жизнь на 100 %. Этому моменту в последнее время уделяется все больше внимания: некоторые демонстрируют, чем отличается реальная жизнь от того, что попадает в Instagram, кто-то выкладывает совершенно обычные фотографии, которые тем не менее были сделаны во время депрессии.

, и то, что человек публикует в Facebook, совершенно точно не отражает его жизнь на 100 %. Этому моменту в последнее время уделяется все больше внимания: некоторые демонстрируют, чем отличается реальная жизнь от того, что попадает в Instagram, кто-то выкладывает совершенно обычные фотографии, которые тем не менее были сделаны во время депрессии. Также необходимо признать тот факт, что невозможно попробовать все : перезнакомиться со всеми людьми, посетить все бары и выставки. Ваши эмоциональные и финансовые ресурсы исчерпаемы, и не стоит распыляться на все и сразу: как ни крути, но придется делать выбор. И совершенно точно не стоит из-за этого беспокоиться.

: перезнакомиться со всеми людьми, посетить все бары и выставки. Ваши эмоциональные и финансовые ресурсы исчерпаемы, и не стоит распыляться на все и сразу: как ни крути, но придется делать выбор. И совершенно точно не стоит из-за этого беспокоиться. Попробуйте отпустить ситуацию: возможно, все и правда могло быть иначе, но вы сделали свой выбор потому, что он вас устроил и он вам комфортен. Самый верный способ быть довольным своей жизнью заключается в том, чтобы среди миллиона возможностей этого мира выбрать то, что нравится и приносит удовольствие именно вам.

Полезно устраивать себе диджитал-отпуск : выключать время от времени телефон, удалить ненужные приложения, отключить оповещения. Хорошо помогает релаксация, которую можно устроить себе прямо дома: послушать приятную музыку, принять ванну, помедитировать.

: выключать время от времени телефон, удалить ненужные приложения, отключить оповещения. Хорошо помогает релаксация, которую можно устроить себе прямо дома: послушать приятную музыку, принять ванну, помедитировать. И все-таки каждый случай индивидуален: если вышеописанные методы не помогают и тревога не исчезает, то стоит обратиться за консультацией к специалисту.