Что такое самое самоисполняющееся пророчество и как использовать его в своих целях
Замечали ли вы, что когда мы в чем-то подсознательно уверены, то в итоге это событие происходит именно так, как мы и предполагали? Например, когда очень боимся опоздать на работу, обязательно приходим позже начальника; делаем все, чтобы не поправиться, а в результате на весах предательски высвечивается плюс 2 лишних кг; если убеждены, что партнер нам врет, то однажды точно поймаем его на лжи. И еще много других примеров, которые каждый из нас может вспомнить из своего прошлого. Что же это на самом деле: судьба или самоисполняющееся пророчество, которое мы сами притянули в свою жизнь?
AdMe.ru решил разобраться, как же работает эта магия и что нужно сделать, чтобы она все-таки помогала, а не мешала в реализации наших желаний.
Что такое самоисполняющееся пророчество?
Понятие «самоисполняющееся пророчество» впервые в 1948 году употребил американский социолог Роберт К. Мертон в своей статье The Self-Fulfilling Prophecy. Там он описывал его так: «...это ложное определение ситуации, вызывающее новое поведение, которое превращает первоначальное ложное представление в реальность». Иными словами, то, как вы оцениваете действительность, формирует ваши действия и приводит к соответствующему результату.
Доктор психологических наук Каролин Кауфман и автор книги The Writer’s Guide to Psychology: How to Write Accurately About Psychological Disorders, Clinical Treatment and Human Behavior приводит простой пример, как это работает. Представьте себе, что вас пригласили на вечеринку, где будет много незнакомых людей. Вы знаете, что вам сложно быстро наладить общение и с первого раза произвести хорошее впечатление. В итоге, придя на вечеринку, вы будете вести себя отстраненно и сдержанно. Вы будете замечать, что и у посторонних особо не возникало желания с вами общаться, они скорее даже вас избегали. Это событие только укрепит вашу веру в то, что у вас проблемы с коммуникацией.
Теперь же противоположная ситуация: вы знаете, что всегда были душой компании. Вы с радостью идете на эту вечеринку, чтобы познакомиться с незнакомыми людьми и завести новых друзей. На мероприятии вы много общаетесь, улыбаетесь и в целом положительно настроены к окружающим. Как результат мероприятие прошло отлично, а у вас уже несколько новых друзей на Facebook.
В чем же проблема? Незнакомые люди на вечеринке и в том, и в другом примере были одинаковые. Но ваше внутреннее отношение к ситуации повлияло на взаимодействие посторонних с вами и тем самым кардинально изменило исход всего вечера.
То есть нет никакой магии в том, что, например, кого-то берут на работу вашей мечты, а вас — нет. Просто ожидания и результат, который мы представляем, настолько сильные, что мы, сами не давая себе в этом отчет, начинаем менять свое поведение и тем самым приходим к той самой картинке в своей голове. В свою очередь другие люди просто будут обеспечивать ту обратную связь, на которую мы себя уже настроили.
Как использовать этот феномен в своих целях
В большинстве случаев событие, прежде чем произойти, изначально прокручивается у вас в голове. Ваша основная задача — сделать эту мысль позитивной. Иначе говоря, программируйте себя на успех. Как это сделать:
- тормозите возникающий негатив. Например, если вас пригласили на собеседование в крутую компанию, то не стоит думать о том, сколько всего вы еще не умеете. Проговаривайте про себя свои достоинства и преимущества;
- представляйте, что ситуация уже произошла: выдохните и запомните это внутреннее ощущение легкости;
- как можно чаще представляйте позитивный исход событий, развивайте в себе умение всегда ожидать от жизни лучшее;
- используйте материальные вещи для привлечения желаемого. Например, если вы хотите получить повышение, начните одеваться в деловые костюмы или приобретите какую-то вещь, которая, по вашему мнению, обязательно должна быть у человека с высокой должностью. Таким образом вы как бы обманываете свой мозг, и каждый раз, надевая новый пиджак или глядя на новую покупку, вы будете ощущать в себе силы сделать больше и лучше.
А какие примеры самоисполняющегося пророчества были в вашей жизни?
Фото на превью depositphotos