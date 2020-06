Что такое самое самоисполняющееся пророчество и как использовать его в своих целях

Что такое самоисполняющееся пророчество?

Доктор психологических наук Каролин Кауфман и автор книги The Writer’s Guide to Psychology: How to Write Accurately About Psychological Disorders, Clinical Treatment and Human Behavior приводит простой пример, как это работает. Представьте себе, что вас пригласили на вечеринку, где будет много незнакомых людей. Вы знаете, что вам сложно быстро наладить общение и с первого раза произвести хорошее впечатление. В итоге, придя на вечеринку, вы будете вести себя отстраненно и сдержанно. Вы будете замечать, что и у посторонних особо не возникало желания с вами общаться, они скорее даже вас избегали. Это событие только укрепит вашу веру в то, что у вас проблемы с коммуникацией.

Теперь же противоположная ситуация: вы знаете, что всегда были душой компании. Вы с радостью идете на эту вечеринку, чтобы познакомиться с незнакомыми людьми и завести новых друзей. На мероприятии вы много общаетесь, улыбаетесь и в целом положительно настроены к окружающим. Как результат мероприятие прошло отлично, а у вас уже несколько новых друзей на Facebook.

В чем же проблема? Незнакомые люди на вечеринке и в том, и в другом примере были одинаковые. Но ваше внутреннее отношение к ситуации повлияло на взаимодействие посторонних с вами и тем самым кардинально изменило исход всего вечера.