Что такое самое самоисполняющееся пророчество и как использовать его в своих целях

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Замечали ли вы, что когда мы в чем-то подсознательно уверены, то в итоге это событие происходит именно так, как мы и предполагали? Например, когда очень боимся опоздать на работу, обязательно приходим позже начальника; делаем все, чтобы не поправиться, а в результате на весах предательски высвечивается плюс 2 лишних кг; если убеждены, что партнер нам врет, то однажды точно поймаем его на лжи. И еще много других примеров, которые каждый из нас может вспомнить из своего прошлого. Что же это на самом деле: судьба или самоисполняющееся пророчество, которое мы сами притянули в свою жизнь?

AdMe.ru решил разобраться, как же работает эта магия и что нужно сделать, чтобы она все-таки помогала, а не мешала в реализации наших желаний.

Что такое самоисполняющееся пророчество?

Понятие «самоисполняющееся пророчество» впервые в 1948 году употребил американский социолог Роберт К. Мертон в своей статье The Self-Fulfilling Prophecy. Там он описывал его так : «...это ложное определение ситуации, вызывающее новое поведение, которое превращает первоначальное ложное представление в реальность». Иными словами, то, как вы оцениваете действительность, формирует ваши действия и приводит к соответствующему результату.

Доктор психологических наук Каролин Кауфман и автор книги The Writer’s Guide to Psychology: How to Write Accurately About Psychological Disorders, Clinical Treatment and Human Behavior приводит простой пример, как это работает. Представьте себе, что вас пригласили на вечеринку, где будет много незнакомых людей. Вы знаете, что вам сложно быстро наладить общение и с первого раза произвести хорошее впечатление. В итоге, придя на вечеринку, вы будете вести себя отстраненно и сдержанно. Вы будете замечать, что и у посторонних особо не возникало желания с вами общаться, они скорее даже вас избегали. Это событие только укрепит вашу веру в то, что у вас проблемы с коммуникацией.

Теперь же противоположная ситуация: вы знаете, что всегда были душой компании. Вы с радостью идете на эту вечеринку, чтобы познакомиться с незнакомыми людьми и завести новых друзей. На мероприятии вы много общаетесь, улыбаетесь и в целом положительно настроены к окружающим. Как результат мероприятие прошло отлично, а у вас уже несколько новых друзей на Facebook.

В чем же проблема? Незнакомые люди на вечеринке и в том, и в другом примере были одинаковые. Но ваше внутреннее отношение к ситуации повлияло на взаимодействие посторонних с вами и тем самым кардинально изменило исход всего вечера.