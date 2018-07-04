Что такое культура замедления и как перестать спешить и начать наслаждаться жизнью

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В 1986 году итальянец Карло Петрини организовал демонстрацию против открытия ресторана «Макдональдс» в центре Рима. Противники быстрого питания публично лакомились традиционной итальянской пастой, напоминая прохожим о том, что еда — это важная часть национальной культуры и жизни. Так зародилось движение Slow Food («Медленная еда»), которое борется за здоровое и осознанное питание и сохранение кулинарных традиций. Затем появилось более масштабное направление, которое называют по-разному: Slow Life, «Медленная жизнь», «Культура замедления». Оно рассказывает людям, как жить счастливо в нашем ускоряющемся мире.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, чем опасна вечная спешка и как современный человек может жить медленно и при этом все успевать.

Куда приведет гонка

Журналист Карл Оноре задумался над ритмом собственной жизни, когда стоял в очереди в аэропорту и просматривал газетные заголовки, чтобы «убить время». Он увидел рекламу сборника произведений для детей — «сказок-одноминуток». Оноре вспомнил, как его сын жаловался, что ему слишком быстро читают сказку на ночь, ведь папа постоянно куда-то спешит — хочет скорее заняться делами, проверить почту, посмотреть новости и наспех поесть.

Современный мир развивает скорость, не давая нам возможности остановиться. Если мы не успеваем читать книги, нам предлагают курсы скорочтения. Вместо того чтобы наслаждаться готовкой и вкусной едой, мы покупаем микроволновку и полуфабрикаты. Постепенное и здоровое снижение веса уже мало кого интересует, худеющие садятся на жесткую голодовку или вовсе записываются на липосакцию.

Боязнь куда-то не успеть или что-то не сделать приводит к развитию новых болезней и патологической нетерпеливости. Если вы часто злитесь на медленно идущего друга или на долгий красный сигнал светофора, скорее всего, вы подвержены «синдрому агрессивного пешехода».

Недавнее исследование обнаружило, что 77 % американских служащих не берут отпуск, потому что боятся, что это навредит их карьере. Из японского языка пришло понятие «кароси» — смерть от чрезмерной работы без перерывов. А агрессивное поведение и раздражительность во время стояния в очереди знакомы всем. Дошло до того, что пользователи интернета обычно не смотрят видео, если оно загружается дольше 2 секунд, хотя еще несколько лет назад мы ждали загрузки сайтов куда дольше.

В результате человек бежит к абстрактной успешности, мало отдыхает, больше потребляет. А когда мы бежим, у нас нет возможности ни смотреть по сторонам, ни заглянуть внутрь себя. Нервное истощение приводит к болезням, разобщению с друзьями, проблемам в семье. Гонка и бездумное потребление на самом деле не дают нам ничего.