Что такое культура замедления и как перестать спешить и начать наслаждаться жизнью

В 1986 году итальянец Карло Петрини организовал демонстрацию против открытия ресторана «Макдональдс» в центре Рима. Противники быстрого питания публично лакомились традиционной итальянской пастой, напоминая прохожим о том, что еда — это важная часть национальной культуры и жизни. Так зародилось движение Slow Food («Медленная еда»), которое борется за здоровое и осознанное питание и сохранение кулинарных традиций. Затем появилось более масштабное направление, которое называют по-разному: Slow Life, «Медленная жизнь», «Культура замедления». Оно рассказывает людям, как жить счастливо в нашем ускоряющемся мире.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, чем опасна вечная спешка и как современный человек может жить медленно и при этом все успевать.

Куда приведет гонка

Журналист Карл Оноре задумался над ритмом собственной жизни, когда стоял в очереди в аэропорту и просматривал газетные заголовки, чтобы «убить время». Он увидел рекламу сборника произведений для детей — «сказок-одноминуток». Оноре вспомнил, как его сын жаловался, что ему слишком быстро читают сказку на ночь, ведь папа постоянно куда-то спешит — хочет скорее заняться делами, проверить почту, посмотреть новости и наспех поесть.

Современный мир развивает скорость, не давая нам возможности остановиться. Если мы не успеваем читать книги, нам предлагают курсы скорочтения. Вместо того чтобы наслаждаться готовкой и вкусной едой, мы покупаем микроволновку и полуфабрикаты. Постепенное и здоровое снижение веса уже мало кого интересует, худеющие садятся на жесткую голодовку или вовсе записываются на липосакцию.

Боязнь куда-то не успеть или что-то не сделать приводит к развитию новых болезней и патологической нетерпеливости. Если вы часто злитесь на медленно идущего друга или на долгий красный сигнал светофора, скорее всего, вы подвержены «синдрому агрессивного пешехода».

Недавнее исследование обнаружило, что 77 % американских служащих не берут отпуск, потому что боятся, что это навредит их карьере. Из японского языка пришло понятие «кароси» — смерть от чрезмерной работы без перерывов. А агрессивное поведение и раздражительность во время стояния в очереди знакомы всем. Дошло до того, что пользователи интернета обычно не смотрят видео, если оно загружается дольше 2 секунд, хотя еще несколько лет назад мы ждали загрузки сайтов куда дольше.

В результате человек бежит к абстрактной успешности, мало отдыхает, больше потребляет. А когда мы бежим, у нас нет возможности ни смотреть по сторонам, ни заглянуть внутрь себя. Нервное истощение приводит к болезням, разобщению с друзьями, проблемам в семье. Гонка и бездумное потребление на самом деле не дают нам ничего.

Что предлагает культура замедления

Если коротко: замедлиться. Если подробнее: осознанно подходить к жизни, получать удовольствие и не гнаться за материальными ценностями. В общем, не жить так, как будто мы опаздываем на собственные похороны, как сказал основатель Мирового института медленности Гейр Бертелсен.

Приверженцы культуры замедления вовсе не призывают человека отказаться от благ цивилизации. Slow Life — это желание наслаждаться жизнью в современном мире. Самое главное — найти свой ритм. Если вам срочно потребовалась какая-то информация, вы не обязаны ехать в центральную библиотеку на другой конец города. Конечно же, проще обратиться к гуглу. «Вся философия медленного движения сводится к одному слову: равновесие. Когда нужно торопиться — торопись. Но там, где естественно не спешить, не гони. Ищи то, что в музыке называется tempo giusto, правильный темп», — пишет Карл Оноре в своей книге «Без суеты. Как перестать спешить и начать жить».

Если человек осознанно проживает настоящий момент, внимательно изучает свой внутренний мир и мир вокруг, жизнь становится более насыщенной и приятной. Счастливые события в нашей памяти кажутся бесконечно долгими, хотя в реальности они могли длиться несколько секунд. Маленькие радости можно и нужно искать в повседневности, но, когда мы хотим сделать все «по-быстрому», мы не получаем удовольствия от еды, чтения, музыки, секса и других вещей.

В каких сферах можно замедлиться

Культура замедления напоминает, что человек должен получать от работы удовольствие, а не выгорание, нервный срыв и инфаркт. Философия медленности проникла и в другие сферы жизни:

  • Движение Slow Food учит людей не есть на ходу и ценить культуру семейного застолья.
  • Медленное искусство отвергает беготню по музеям и театрам для галочки и призывает вдумчиво изучать художественные произведения, которые должны приносить эстетическую и интеллектуальную радость.
  • В Норвегии родилось медленное телевидение: вместо постоянно меняющихся картинок появились передачи без склеек, например, наблюдение за движением поезда или парохода.
  • Медленное чтение предлагает обращать внимание не на количество прочитанных книг, а на качество: размышлять о прочитанном, обсуждать с друзьями.
  • Медленные путешествия предлагают не перебегать от одной достопримечательности к другой, а неспешно наслаждаться новыми местами и культурой, общаться с жителями, пробовать местную кухню.
  • Медленное старение уважает естественные изменения организма и призывает людей не молодиться с помощью косметики и пластических операций.

Что можно сделать, чтобы замедлиться прямо сейчас

  • Занимайтесь только одним делом. Не старайтесь одновременно смотреть сериал и читать новости, проверять почту и слушать музыку, разговаривать по телефону и мыть посуду. Боясь не успеть сделать что-то важное и совмещая 2 дела, мы все равно не успеваем — такой вот парадокс. Притворитесь героем рекламы «Баунти» — наслаждайтесь моментом, а все остальное пусть подождет своей очереди.
  • По возможности готовьте сами. Приверженцы философии медленной еды советуют покупать продукты у местных фермеров, обращать внимание на «чистый» состав, использовать больше сезонных фруктов и овощей и даже выращивать что-то самому.
  • Ешьте не спеша. И при этом не отвлекайтесь на телевизор или смартфон. Выпить кофе вы можете, разглядывая пейзаж из окна, а провести ужин, общаясь с семьей.
  • Отключите фоновый шум. Музыку, телевизор, бесконечные уведомления. Слушая этот фон, вы опять выполняете 2 дела сразу, теряя в качестве.
  • Вычеркните ненужные дела. Когда люди узнают о культуре замедления, обычно они впадают в ступор: «У меня так много дел, как я все успею?» Но на самом деле в нашем расписании много ненужных действий, вычеркнув которые вы не потеряете ни в продуктивности, ни в удовольствии. Скроллинг ленты новостей, сериалы, пустой треп с неприятными людьми, посиделки с друзьями в баре, который вы не очень-то и любите, — от всего этого можно отказаться в пользу более важных и приятных дел. Предупредите близких и коллег, что теперь вы не будете делать некоторых привычных вещей. Настоящие друзья поймут вас, а ненужные люди — отсеются.
  • Выходите гулять без телефона и плеера. Даже если это короткая прогулка вокруг дома, наблюдайте за жизнью вокруг или рефлексируйте. Самое главное — не утыкайтесь в смартфон.
  • Найдите хобби, связанное с работой руками. Это прекрасный способ замедлиться. Вам может приглянуться любой: рукоделие, рисование детальных иллюстраций или сборка моделей. Не спешите говорить, что ничего не умеете, ведь новое увлечение — отличный способ научиться.
  • Скачайте приложения, ограничивающие доступ в интернет. С ними человеку легче постепенно ослабить стальную хватку, которой он вцепился в смартфон.
  • В середине оценивайте свое состояние. Задайте себе вопросы: как я себя чувствую? Чего я хочу сейчас?

А вам часто приходится спешить? Хотели бы вы замедлить темп жизни?

Фото на превью Depositphotos, Depositphotos

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