Что такое календарь жизни и почему, взглянув на него, вы захотите встать с дивана и начать действовать

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У многих из нас есть внушительный список планов: объездить весь мир, найти работу мечты, встретить свою любовь, воспитать детей. Никто из нас не знает, сколько времени есть у нас в запасе, но мы продолжаем придумывать отговорки, чтобы приступить к реализации своих планов чуть позже. Исследователи обнаружили, что 20 % людей считают себя хроническими прокрастинаторами. В этой статье мы наглядно покажем, почему не стоит откладывать жизнь на потом.

Хроническая прокрастинация вызвана разными причинами и может приводить к реальным проблемам в личной жизни, карьере, финансах, психологическом состоянии. Поэтому прокрастинацию можно сравнить с болезнью, от которой стоит искать лекарство. Необычное решение проблемы прокрастинации предложил американский блогер Тим Урбан. На своем сайте Wait But Why он публикует исследования на самые разные темы и иллюстрирует их собственными рисунками. Тим признается, что он тоже прокрастинатор. Несколько лет назад он написал об этом статью, которая вызвала огромный отклик у читателей со всего мира. Он пришел к следующему выводу: опаснее всего, когда мы откладываем на потом дела, у которых нет дедлайна, например занятия спортом или творческие мечты — в общем, саму жизнь. Затем блогер поделился календарем, в котором расписал жизнь человека по неделям. Нас в AdMe.ru вдохновили размышления Тима Урбана. С разрешения автора мы адаптировали календарь жизни для наших читателей. Также мы делимся идеями Тима, которые помогут справиться с прокрастинацией и по-новому взглянуть на свою жизнь.

Куда уходят годы?

В каждой стране разные показатели средней продолжительности жизни. Например, по данным ВОЗ на 2015 год, в Швейцарии она составляет 83 года, в России — 71 год, в африканской стране Сьерра-Леоне — 50 лет. Наверняка многим кажется, что долгая жизнь, за которую можно достичь своих целей, — это примерно 80 лет. Но все эти годы умещаются на маленьком графике.

А куда уходят недели?

И все же год — это много времени. В каждом году примерно 52 недели, и наши следующие иллюстрации жизни будут выглядеть масштабнее. На календарях показана жизнь среднестатистического жителя Японии и Бразилии.

Средняя продолжительность жизни в Японии — почти 84 года. Выше мы представили жизнь человека, который пошел в школу в 6 лет и в 24 года получил степень магистра в университете. После ожидается долгий карьерный путь и создание семьи, а на пенсию можно выйти в 62 года. Сроки этих же этапов жизни у бразильцев будут немного другими. Средняя продолжительность жизни — 75 лет, школу обычно оканчивают в 17, а звание магистра можно получить в 23 года. На пенсию женщины выходят в 60 лет, а мужчины — в 65.

Каждая строчка — это 1 год. Учеба, работа и семья — это неотъемлемые составляющие нашего пути, на которые любой современный человек расходует свои силы и время. Жизненные этапы у разных людей отличаются по продолжительности, и конкретные события жизни у каждого индивидуальны. Но у всех нас есть лимит времени, о котором мы часто забываем. Посмотрите, на каком этапе жизненного пути вы стоите сейчас. Вы можете точно увидеть, сколько недель вашей жизни прошло. Но сколько недель у вас впереди — никто точно не скажет. Теперь подумайте, что вы успели сделать за прошедшие недели жизни. Вспомните, сколько невыполненных планов осталось в вашем списке. Не для сравнения, но ради интереса посмотрите на график, где мы отметили, в каком возрасте некоторые известные личности совершали свои достижения.

Достижения известных людей произошли не просто так, все они тоже учились и работали. Перед тем как развить сеть ресторанов McDonald’s, Рэй Крок работал торговым агентом. Композиции с первого альбома Мадонны попадали в топы музыкальных рейтингов, но благодаря ее работе над собой она популярна до сих пор. Нам кажется, что 80 лет, год, даже неделя — это очень много. Мы все успеем, а сейчас можно отложить написание диплома, изучение французского, поездку в другой город, звонок родителям. Но взгляните еще раз на календари — все недели долгой жизни помещаются на небольшой картинке. А теперь посмотрите на пустой календарь и найдите место, где вы находитесь сейчас.

Психолог Джен О’Каллаган в одном из интервью сказала: «Время — единственное, что есть у нас в ограниченном количестве. Вы можете менять работу или партнеров. Но вы не сможете получить больше времени». Мы надеемся, что этот календарь поможет вам сориентироваться на вашем жизненном пути. Здорово, если вы гордитесь тем, как провели ваши недели. Не забывайте, что у календаря есть конец, но за его наполнение отвечаете вы.