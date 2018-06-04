Что такое эмоциональный интеллект и как он сделает вашего ребенка успешным

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Всеобщий интерес к эмоциональному интеллекту, или EQ, возник около 20 лет назад, когда психолог Дэниэль Гоулман выпустил книгу, в которой рассказал о его важности. Сегодня многие ученые подтверждают, что этот показатель играет в успешности и общем благополучии человека большую роль, чем IQ. Развивать эмоциональный интеллект лучше и легче в детстве, и родители могут помочь в этом своим детям.

Мы в AdMe.ru считаем, что родителям не стоит забывать об эмоциональном воспитании детей, и делимся с читателями советами экспертов.

Что же такое эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект и эмоциональность — это не одно и то же. Высокая эмоциональность — это бурная реакция человека на окружающий мир. Эмоциональный человек, к примеру, будет жестикулировать и охать во время просмотра интересного фильма. Но это не будет говорить о его развитом эмоциональном интеллекте. Эмоциональным интеллектом обладает человек, который умеет: понимать и воспринимать собственные эмоции;

управлять своим поведением во время тех или иных эмоций;

понимать, какие эмоции испытывают другие люди;

использовать знания о своих и чужих эмоциях для межличностного общения.

Зачем он нужен

Современные психологи считают, что люди с развитым эмоциональным интеллектом становятся хорошими командными игроками, лидерами. Они умеют вести переговоры и добиваться своего, при этом оставляя о себе приятное впечатление. Профессиональные знания, конечно же, тоже нужны человеку для личностного и карьерного роста. Но эмоциональному интеллекту мы обучаемся с самого раннего возраста, причем неосознанно. Поэтому родителям стоит задуматься о будущем детей и помочь им разобраться в многогранном мире чувств. Обучение эмоциональному интеллекту происходит, как ни банально это звучит, в эмоциональные моменты жизни. Уделяя внимание эмоциональному воспитанию, родители увеличивают степень доверия в семье, могут повлиять на детей в нужной ситуации и вырастить цельную и уверенную в себе личность.

Некоторые ошибки родителей

Долгое время родители по всему миру тщательно следили за успехами своих детей в учебе и совсем забывали об эмоциональном воспитании. Стереотипы тоже мешают правильно воспринимать чувства. Наверняка почти всем мальчикам запрещали плакать, а девочкам говорили, что им нельзя злиться. Психолог Джон Готтман выделяет три типа родителей, которые неправильно обращаются с детскими эмоциями: Родители, отвергающие эмоции . Они делают вид, что переживания ребенка — это пустяк, пытаются отвлечь детей от них.

. Они делают вид, что переживания ребенка — это пустяк, пытаются отвлечь детей от них. Родители, не одобряющие эмоции . Они воспринимают отрицательные эмоции как неправильные и часто наказывают детей за них.

. Они воспринимают отрицательные эмоции как неправильные и часто наказывают детей за них. Не вмешивающиеся родители. Они видят детские эмоции, но не знают, как помочь детям, поэтому делают вид, что ничего не происходит. Такие подходы не позволят ребенку правильно оценивать свои и чужие эмоции. Психологи, изучающие развитие эмоционального интеллекта, выделяют несколько золотых правил воспитания, которых стоит придерживаться.

Что не нужно делать родителям

Говорить ребенку, что бы вы сделали на его месте или что ему нужно чувствовать, например: «Ты расстроился, а я бы на твоем месте радовалась».

Наказывать ребенка за проявление чувств.

Оставаться в стороне, когда ребенку плохо.

Пытаться поставить себя на место ребенка. Вам может показаться, что его проблема необоснованна. Помните, что вы воспринимаете мир по-другому. Ребенку не стоит видеть ваше несерьезное отношение к его проблеме.

Говорить ребенку, что его проблема знакома всему миру, а некоторым людям живется хуже. Подобные действия обесценивают и оскорбляют проблему ребенка и его чувства.

Что нужно делать родителям

Если ребенок сделал что-то нежелательное, дайте комментарий поступку и вашим чувствам. Например: « Я волнуюсь, когда ты не берешь трубку » вместо: «Ты ужасно себя ведешь».

» вместо: «Ты ужасно себя ведешь». Показывайте заинтересованность в проблемах ребенка и безоговорочную поддержку . Постарайтесь найти поводы, чтобы похвалить его, а не то, за что можно отругать.

Постарайтесь понять, какую эмоцию испытывает ребенок. Помните, что у ребенка не такой богатый словарный запас и житейский опыт. Он может просто не понимать, что именно его расстраивает. Поэтому вопрос: «Что случилось?» может остаться без ответа. Лучше прощупывать почву наводящими вопросами: « Ты не сильно устал? », « Я вижу, что тебе плохо, может, тебя обидел одноклассник? »

Выслушайте ответ ребенка и помогите ему описать словами свои чувства .

Обсудите с ребенком, как можно решить его проблему сейчас и что можно сделать, если она повторится. Подобные действия помогут родителям построить с детьми теплые и близкие отношения. Но помните, что в подростковом возрасте дети проходят сложный период становления и гормональных изменений. В это время не стоит слишком навязывать им свою помощь. Тем более не стоит без спроса лезть в их личную жизнь — читать переписки и дневники. Так вы можете разрушить доверие.

А вы согласны с тем, что человеку необходимо понимать свои и чужие эмоции? Считаете ли вы, что у некоторых людей есть пробелы в знаниях об эмоциях?