Что такое эмоциональный интеллект и как он сделает вашего ребенка успешным

Всеобщий интерес к эмоциональному интеллекту, или EQ, возник около 20 лет назад, когда психолог Дэниэль Гоулман выпустил книгу, в которой рассказал о его важности. Сегодня многие ученые подтверждают, что этот показатель играет в успешности и общем благополучии человека большую роль, чем IQ. Развивать эмоциональный интеллект лучше и легче в детстве, и родители могут помочь в этом своим детям.

Мы в AdMe.ru считаем, что родителям не стоит забывать об эмоциональном воспитании детей, и делимся с читателями советами экспертов.

Что же такое эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект и эмоциональность — это не одно и то же. Высокая эмоциональность — это бурная реакция человека на окружающий мир. Эмоциональный человек, к примеру, будет жестикулировать и охать во время просмотра интересного фильма. Но это не будет говорить о его развитом эмоциональном интеллекте.

Эмоциональным интеллектом обладает человек, который умеет:

  • понимать и воспринимать собственные эмоции;
  • управлять своим поведением во время тех или иных эмоций;
  • понимать, какие эмоции испытывают другие люди;
  • использовать знания о своих и чужих эмоциях для межличностного общения.

Зачем он нужен

Современные психологи считают, что люди с развитым эмоциональным интеллектом становятся хорошими командными игроками, лидерами. Они умеют вести переговоры и добиваться своего, при этом оставляя о себе приятное впечатление. Профессиональные знания, конечно же, тоже нужны человеку для личностного и карьерного роста. Но эмоциональному интеллекту мы обучаемся с самого раннего возраста, причем неосознанно. Поэтому родителям стоит задуматься о будущем детей и помочь им разобраться в многогранном мире чувств.

Обучение эмоциональному интеллекту происходит, как ни банально это звучит, в эмоциональные моменты жизни. Уделяя внимание эмоциональному воспитанию, родители увеличивают степень доверия в семье, могут повлиять на детей в нужной ситуации и вырастить цельную и уверенную в себе личность.

Некоторые ошибки родителей

Долгое время родители по всему миру тщательно следили за успехами своих детей в учебе и совсем забывали об эмоциональном воспитании. Стереотипы тоже мешают правильно воспринимать чувства. Наверняка почти всем мальчикам запрещали плакать, а девочкам говорили, что им нельзя злиться.

Психолог Джон Готтман выделяет три типа родителей, которые неправильно обращаются с детскими эмоциями:

  • Родители, отвергающие эмоции. Они делают вид, что переживания ребенка — это пустяк, пытаются отвлечь детей от них.
  • Родители, не одобряющие эмоции. Они воспринимают отрицательные эмоции как неправильные и часто наказывают детей за них.
  • Не вмешивающиеся родители. Они видят детские эмоции, но не знают, как помочь детям, поэтому делают вид, что ничего не происходит.

Такие подходы не позволят ребенку правильно оценивать свои и чужие эмоции. Психологи, изучающие развитие эмоционального интеллекта, выделяют несколько золотых правил воспитания, которых стоит придерживаться.

Что не нужно делать родителям

  • Говорить ребенку, что бы вы сделали на его месте или что ему нужно чувствовать, например: «Ты расстроился, а я бы на твоем месте радовалась».
  • Наказывать ребенка за проявление чувств.
  • Оставаться в стороне, когда ребенку плохо.

  • Пытаться поставить себя на место ребенка. Вам может показаться, что его проблема необоснованна. Помните, что вы воспринимаете мир по-другому. Ребенку не стоит видеть ваше несерьезное отношение к его проблеме.

  • Говорить ребенку, что его проблема знакома всему миру, а некоторым людям живется хуже.

Подобные действия обесценивают и оскорбляют проблему ребенка и его чувства.

Что нужно делать родителям

  • Если ребенок сделал что-то нежелательное, дайте комментарий поступку и вашим чувствам. Например: «Я волнуюсь, когда ты не берешь трубку» вместо: «Ты ужасно себя ведешь».

  • Показывайте заинтересованность в проблемах ребенка и безоговорочную поддержку. Постарайтесь найти поводы, чтобы похвалить его, а не то, за что можно отругать.

  • Постарайтесь понять, какую эмоцию испытывает ребенок. Помните, что у ребенка не такой богатый словарный запас и житейский опыт. Он может просто не понимать, что именно его расстраивает. Поэтому вопрос: «Что случилось?» может остаться без ответа. Лучше прощупывать почву наводящими вопросами: «Ты не сильно устал?», «Я вижу, что тебе плохо, может, тебя обидел одноклассник?»

  • Выслушайте ответ ребенка и помогите ему описать словами свои чувства.

  • Обсудите с ребенком, как можно решить его проблему сейчас и что можно сделать, если она повторится.

Подобные действия помогут родителям построить с детьми теплые и близкие отношения. Но помните, что в подростковом возрасте дети проходят сложный период становления и гормональных изменений. В это время не стоит слишком навязывать им свою помощь. Тем более не стоит без спроса лезть в их личную жизнь — читать переписки и дневники. Так вы можете разрушить доверие.

А вы согласны с тем, что человеку необходимо понимать свои и чужие эмоции? Считаете ли вы, что у некоторых людей есть пробелы в знаниях об эмоциях?

Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru

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