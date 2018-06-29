Что такое бодипозитив и почему это движение больше не работает

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Бодипозитив (body positivity) — движение, основанное на уважительном отношении и принятии как своей, так и чужой внешности, в том числе измененной вследствие болезни, травмы или врожденной патологии. Изначально его целью было научить общество общаться на равных с людьми со всевозможными различиями, не отводя взгляда и не показывая ни на кого пальцем на улице. Но почему же бодипозитив стал терять свою популярность и как исказился его смысл? Ответы вы найдете в этой статье.

AdMe.ru считает, что золотую середину стоит искать даже в тех делах, что задумываются и совершаются с самыми благими намерениями.

Цель бодипозитива

Людям с особенностями трудно не стать мишенью для колких высказываний, и основоположники бодипозитива пытались создать для них благоприятную среду, донести до общества, что бывают обстоятельства, которые человек не в состоянии исправить, а потому не нужно выделять его из толпы и тем более высмеивать. Со временем основная идея (терпимое отношение ко всем, кто чем-то отличается от вас) сменилась на требовательное и конкретное «терпите меня». В бодипозитив пришли люди, которые могли не только во всеуслышание заявить о врожденном или приобретенном заболевании или увечье, но и с гордостью рассказать (и показать) про мозоли на ногах, цветные подмышки и во всем искать ущемление своего достоинства. Нежелание ухаживать за собственным телом стало своеобразной идеологией. Отсутствие физической активности и чрезмерное употребление пищи не порицаются, а любые напоминания о диетах и спортзалах воспринимаются как оскорбление. Движение стало выступать не за общение без барьеров, а против собственного здоровья.

Отношения с другими людьми

Если среди ваших знакомых нет людей с ограниченными возможностями, то вам наверняка сложно представить все тонкости общения с ними. Незаметно для себя вы можете обидеть человека, и именно о таких нюансах был призван рассказать бодипозитив. Но все вылилось в противостояние между теми, кто нарочито демонстрирует свои особенности, и теми, кто к такому откровению еще не готов. С этого момента можно забыть об основной цели движения — воспитания терпимости к окружающим. У приверженцев бодипозитива появилось желание шокировать публику и достаточно агрессивно отстаивать свое мнение. Такой вот парадокс: хотели не выделяться и объединить всех людей, а получилось наоборот.

Последствия

Новые исследования предупреждают, что с появлением понятия «плюс-сайз» изменилось отношение общества к лишнему весу: люди набирают все больше килограммов и не видят в этом опасности для здоровья, не стремятся снизить риски и продолжают вести привычный образ жизни. Опросив 23 460 респондентов, ученые пришли к выводу, что люди начали воспринимать лишний вес как норму. Люди с более низким уровнем образования и дохода больше склонны недооценивать свой вес и, как следствие, не стремятся от него избавиться. К примеру, в Великобритании 63 % взрослых людей страдают от лишнего веса, но знают об этом всего 42 % мужчин и 69 % женщин. Остальные уверены, что с ними все в порядке.

Вывод

Как выглядеть — это личный выбор каждого. Но не стоит бросаться из крайности в крайность: как естественная красота бывает привлекательной, так и коррекция внешности может улучшить самоощущение человека. Но совершенно точно нужно работать над собой. У каждого из нас есть то, что нас волнует, — от хронического заболевания до секущихся кончиков волос, и если есть возможность помочь самому себе, то почему бы этого не сделать?

Может, если достичь внутренней гармонии, то все придет само собой, в том числе и любовь к своему телу, и пропадет желание что-то доказывать окружающим? А что вы думаете по этому поводу?