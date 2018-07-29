Что стоит за прекрасными снимками в инстаграме и почему им не стоит безоговорочно верить

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Все, у кого есть аккаунт в инстаграме, не раз видели фото красоток, которые путешествуют по всему миру, питаются исключительно полезными продуктами, носят самую модную одежду и цитируют Ницше и Канта в своих постах с очередного тропического острова. В такие минуты порой одолевает грусть, обида и даже зависть, ведь и вам хотелось бы так роскошно жить. Но что, если вся эта красота — только иллюзия, а пропасть между реальной жизнью и потрясающими снимками гораздо больше, чем кажется?

Мы в AdMe.ru решили узнать, что порой стоит за радужной картинкой в инстаграме. Оказалось, что жизнь таких людей не очень похожа на бесконечный фейерверк эмоций и приключений.

Как работают фильтры

Каждый день тысячи пользователей инстаграма постят свои снимки, стараясь показать себя в самом лучшем свете. Благодаря идеальному кадрированию и сотням различных фильтров их жизнь кажется невероятно увлекательной и интересной.

Chompoo Baritone, фотограф из Бангкока, подметила это старание показать себя лучше, чем есть на самом деле, и создала серию забавных, ироничных, но при этом чертовски правдивых снимков. С их помощью девушка показала, что на самом деле скрывается за прекрасными фото, которые наполняют нашу ленту и собирают сотни и тысячи лайков.

Пользователи активно «фильтруют» действительность и старательно обрезают все «лишнее», чтобы получить самую-самую красивую фотографию.

Что ж, мы должны признать, что остроумная попытка пошутить над авторами постановочных кадров оказалась вполне успешной. Разве мы сами так не делаем?

Дорогая цена за популярность в инстаграме

Ни один выход в свет не обходится теперь без эффектных снимков. И ладно, если ради фото с плоским животом вы полдня готовы морить себя голодом или отказываетесь от ужина в ресторане, чтобы собрать денег на брендовое платье и похвастаться им в инстаграме. Но людям этого оказалось недостаточно. Они бесстрашно фотографируются за рулем автомобиля на бешеной скорости, с дикими животными или на крышах высотных зданий. Несколько лет назад власти России даже запустили кампанию «Крутое селфи может стоить тебе жизни», так как слишком много молодых людей пострадало ради «того самого кадра».

Такие снимки действительно выглядят эффектно и заставляют задержать дыхание, вот только не стоит забывать о том, насколько это опасно.

В погоне за красивым кадром люди действительно готовы рисковать своим здоровьем и даже жизнью. Очень поучительна в этом плане история модели из Калифорнии Катарины Заруцки. Девушка решила удивить своих подписчиков оригинальными фото, на которых она плавает среди акул-нянек.

Однако в какой-то момент одна из акул внезапно напала на девушку, схватила ее за запястье и потянула вниз. К счастью, Катарина не запаниковала, а вырвала руку из пасти акулы, отплыла подальше и вынула руку из воды, чтобы не привлечь видом крови других хищников. Крутые снимки обернулись длительным лечением.

Девушка придумала фейк и сама его разоблачила

Ранее мы писали о девушке, которая погрязла в долгах в гонке за красивой жизнью и ослепительными снимками в социальных сетях. Известный блогер Каролина Стрич (Carolyn Stritch) решила пойти еще дальше и доказать, что инстаграм в большинстве случаев — это один сплошной обман. Она придумала красочную историю о том, как отправляется в Диснейленд, чтобы отметить день рождения в замке.

Фото, где Каролина стоит прямиком у входа в сказочный дворец, собрало тысячи лайков и восторженные отзывы. Но спустя пару дней девушка призналась, что все это было розыгрышем.

Каролина объясняет свой поступок тем, что ей захотелось открыть людям глаза на разницу между тем, какими люди показывают себя в социальных сетях и что на самом деле происходит в их жизни. А ведь правда в том, что большинство дней мы все проводим одинаково: в пижамах, с растрепанными волосами, сгорбившись над своими ноутбуками.

«Все мы хотим видеть яркие кусочки чужих жизней да и сами хотим показать все лучшее, что есть у нас», — считает Каролина и напоминает, что реальность совсем другая, потому важно быть честными хотя бы с самими собой.

Бонус: самый большой мост в мире — ожидание и суровая реальность

В 2016 году в китайском Чжанцзяцзе открыли самый длинный стеклянный мост в мире. Он находится в национальном парке на высоте 300 метров. Сооружение стало таким популярным среди местных жителей и туристов, что его на время даже закрывали.

Но вещи далеко не всегда выглядят так, как на фото. Журналисту Business Insider Харрисону Якобсу пришлось убедиться в этом лично, посетив тот самый знаменитый мост. По его словам, за красивыми снимками прячется кошмар для туристов. Издалека мост действительно выглядит как чудо архитектуры, но перед самим мостом всегда стоит огромная очередь из желающих получить билет. Все они толкаются и спорят за право оказаться в числе 800 счастливчиков, которых пустят на стеклянное сооружение.

На мосту сотни человек занимают все пространство и делают совершенно одинаковые снимки — будто бы они стоят в невесомости. Посмотреть сквозь стекло на землю практически нереально, потому что повсюду кто-то сидит или позирует.

Туристам выдают бахилы, чтобы не протирать обувью стеклянный пол. Несмотря на это, многие панели уже так поцарапаны, что сквозь них сложно что-то разглядеть. Якобс сделал для себя вывод, что есть большая разница между красивыми фото из соцсетей и реальностью для обычного туриста.

Немножко приукрасить действительность хочется каждому из нас, но стоит помнить, что социальные сети прежде всего были созданы для общения друг с другом, а не для того, чтобы «меряться» крутыми снимками. А у вас есть аккаунт в инстаграме? Как много фотографий вы выкладываете, не используя ни единого фильтра? Бывало ли такое, что вы и сами шли на риск ради эффектного кадра?