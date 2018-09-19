Что с вами будет, если завтра вы проснетесь миллионером

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Каждый из нас хотя бы раз мечтал получить наследство от далекого родственника, о котором никогда до этого не слышали, или выиграть в лотерею. Но несмотря на то, что с каждым днем случайных богачей становится все больше, не все могут правильно распорядиться подарком фортуны. Что же произойдет с вами, согласно статистике, если вдруг завтра вы станете богатым?

AdMe.ru составил список из 5 основных вещей, которые происходят с большинством внезапно разбогатевших людей.

Вы не сможете остановиться

Этот пункт касается тех, кто выиграл в лотерею или же в казино. Почти все победители уверены, что им удастся повторить свой успех, поэтому продолжают играть. Действительно, есть счастливчики, которым везет не единожды. Например, пара из Великобритании выиграла в лотерею второй раз всего через 2 года после крупного выигрыша (1 млн фунтов стерлингов). Но подобное случается нечасто, и более вероятный исход событий таков: вы потратите все свои деньги на попытки приумножить состояние, участвуя в азартных играх.

Вы потеряете большинство близких людей

Обратная сторона медали внезапно свалившегося богатства — это одиночество и меркантильный интерес окружающих. По этой причине некоторые победители предпочитают сохранять анонимность и скрывают свой выигрыш даже от семьи. Интересный случай произошел с самой юной победительницей лотереи — Джейн Парк (Jane Park). Девушка в 17 лет выиграла 1 млн фунтов стерлингов и утверждает, что это разрушило ее жизнь. Джейн призналась, что устала от бесконечного шопинга: ее дизайнерские наряды никто не ценит, пурпурный Range Rover быстро надоел, а пластические операции, 2 дома и путешествия уже не радуют, и она никак не может вернуться к прежней жизни, у нее нет друзей и молодого человека. Молодая миллионерша даже думает подать в суд на организаторов лотереи.

Вы будете чувствовать себя бедным

По статистике, 42 % из 1 000 миллионеров не чувствуют себя богатыми, несмотря на то что на их счетах лежит не менее 1 млн долларов. Кажется, только разбогатев, можно понять, насколько все относительно в мире: оказавшись среди других миллионеров, вы начнете неосознанно сравнивать себя с ними и будете замечать тех, кто богаче вас.

Вам будет сложно стать своим среди богачей

Вполне логично, что с изменением уровня жизни вы наверняка поменяете место жительства и круг общения. Казалось бы, друзья-миллионеры — это же хорошо! Только вот даже если вы купите самую дорогую квартиру в престижном районе и заимеете личный автопарк, то вы вряд ли сможете рассчитывать на соседское дружелюбие. Очень многие богатые люди считают, что те деньги, которые были достигнуты не трудом, а по воле случая, ничего не стоят.

Вы будете богаты 5 лет

70 % внезапных богачей теряют свое состояние, и происходит это, как правило, в течение 5 лет. Импульсивные покупки, бесконечные долги и излишества, которые раньше были недоступны, — вот главные причины, по которым все возвращается на круги своя.

Несмотря на все побочные эффекты от неожиданного богатства, давайте немного помечтаем: на что вы потратили бы свой первый миллион долларов?