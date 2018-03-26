Почему влюбленность не может длиться вечно и как сохранить отношения, когда она прошла

Ученые неумолимы: наши чувства и логика развития отношений в паре генетически запрограммированы и обусловлены биохимическими процессами, протекающими в организме. И как бы нам ни хотелось, чтобы чудесное чувство влюбленности продолжалось вечно, наш организм этого просто не выдержит.

AdMe.ru разобрался, почему влюбленность всегда проходит и как сохранить отношения, когда «гормональный коктейль» перестал действовать.

1. При влюбленности мы испытываем эйфорию

Ученые считают, что эйфория, вызванная влюбленностью, имеет общие черты с ощущениями, которые свойственны наркоманам после приема очередной дозы. К такому выводу пришли, например, нейробиологи Андреас Бартлз и Семир Зеки из Университетского колледжа Лондона.

Этот эффект объясняется тем, что в головном мозге и надпочечниках влюбленного человека вырабатывается гормон норадреналин. Этот же гормон вырабатывается после приема таких наркотических средств, как героин и кокаин. Влюбленный человек испытывает зависимость от встреч с партнером, потому что хочет вновь и вновь ощущать эйфорию.

2. Когда мы влюблены, в нашем организме работает целый «гормональный коктейль»

Когда мы влюблены, в нашем головном мозге происходят химические процессы, благодаря которым мы не замечаем недостатков партнера, ощущаем свою целостность и полноту жизни только в присутствии возлюбленного и эмоционально зависим от него. И гормоны играют в этом большую роль.

  • Окситоцин отвечает за эмоциональную привязанность и способствует возникновению глубокой эмоциональной связи между партнерами. Если этот гормон вырабатывается гипотоламусом в достаточном количестве, то снижается уровень стресса, а плотское влечение, наоборот, становится более ярким.
  • Вазопрессин называют гормоном верности. Он отвечает за верность в паре, желание заботиться друг о друге и, так же как и окситоцин, за формирование эмоциональной привязанности.
  • Дофамин — гормон удовольствия. Его выработка способствует достижению удовольствия и приятных ощущений. Гормон заставляет испытывать чувство эйфории и больше всего выделяется при приеме пищи и во время любовной близости.
  • Серотонин отвечает за способность испытывать удовольствие, улучшает настроение и повышает качество сексуальной жизни.
  • Кортизол называют гормоном стресса, и его уровень, согласно проведенным исследованиям, зашкаливает у влюбленных в начале отношений.
  • Зависимость от «химии любви» усугубляется также наличием феромонов. Феромоны выделяются потовыми железами организма (и мужчины, и женщины) и воздействуют на рецепторы обонятельной системы, сексуально возбуждая партнера.

Этот «гормональный коктейль» приводит к целому ряду физиологических реакций у влюбленного человека, таких как повышенное потоотделение и сердцебиение, расширение зрачков, нарушение сна и аппетита.

3. Почему влюбленность не может длиться вечно?

Биологические законы неумолимы: наше чувство влюбленности — это всего лишь скоротечный химический процесс, рассчитанный максимум на 3 года.

Эволюционно это было необходимо человечеству для выживания и продолжения рода. Нашим далеким предкам было трудно в одиночестве оберегать ребенка, добывать пищу и защищать себя и его от хищников. Чувство влюбленности позволяло паре оставаться вместе ради выживания ребенка, а спустя примерно 3 года, когда ребенок подрастал и уже мог что-то делать самостоятельно, оно угасало.

Менее чем через 3 года нервные окончания становятся малочувствительны к выработке гормонов. И сами гормоны вырабатываются в гораздо меньшей концентрации. Работа мозга нормализуется, и он возвращается к своему обычному ритму, а гормоны перестают стимулировать эмоциональную зависимость партнеров друг от друга.

4. Неужели все наши отношения обречены?

Период острой влюбленности является стрессом и экстремальным состоянием для организма. Гораздо эффективнее для людей более спокойный ритм. Возможно, именно в тот момент, когда перестает работать «гормональный коктейль», и зарождается истинная любовь.

Ученые выяснили, что ощущение привязанности, побуждающее нас жить с партнером достаточно долго, связано с гормонами окситоцином и вазопрессином. Уровень окситоцина, в свою очередь, повышается, когда двое обнимаются, занимаются любовью, целуются или просто спокойно общаются за ужином.

Поэтому напрашивается вывод: ласки и прикосновения — один из верных и при этом приятных путей к долгосрочным отношениям. А еще умение слушать и слышать, выражать благодарность, искать компромиссы, преодолевать конфликты и совместно развиваться.

А вы хотели бы, чтобы дурман влюбленности длился вечно?

Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru

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