Что нужно знать, чтобы не стать жертвой карманников

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Согласно статистике, в мире каждый день происходит более 400 тыс. инцидентов с карманными кражами. Только в Великобритании ежегодно фиксируется около 600 тыс. случаев, связанных с деятельностью карманников, а ведь города Соединенного Королевства даже не входят в десятку мест, где воришки орудуют особенно часто. Никто не застрахован от подобных ситуаций. Но в этой статье мы расскажем, по какому сценарию проходят карманные кражи, что поможет вам не попасться на удочку воришек.

AdMe.ru собрал информацию о том, как карманники выбирают своих жертв и к каким уловкам они прибегают, чтобы вы могли оградить себя от неприятных ситуаций.

Как определить карманника

Иногда во время прогулки какая-нибудь пташка может нас осчастливить свежим пятном помета на одежде или обуви, добавляя изюминку нашему луку. И говоря «осчастливить», мы вспоминаем суеверие, в котором подобный случай принято считать признаком удачи. К сожалению, такая безобидная ситуация может обернуться для нас плачевным образом. Уловка с птичьим пометом — одна из самых старых хитростей карманников. Один сбрасывает птичий помет на жертву, а второй волшебным образом оказывается рядом и предлагает помочь очистить пятно с одежды. В это время подключается ловкость рук и любезный гражданин вытаскивает кошелек или наличные из ваших карманов или сумки. Это не призыв к тому, чтобы отказываться от помощи, которую могут предлагать люди. Но стоит быть внимательными и настороженными. Особенно во время отдыха в другой стране. Далее мы расскажем еще об одной уловке, которая поможет определить карманника.

Карманники умеют играть на человечности и сострадании. Они часто прибегают к уловкам, когда вы просто не можете пройти мимо. Например, это может быть девушка, которой резко становится плохо, и она падает в обморок, роняя сумку, пакеты с продуктами. Увидев такую ситуацию, многие остановятся, чтобы помочь. На это и рассчитывает дуэт карманников. Пока вы интересуетесь самочувствием человека и помогаете собрать разбросанные из пакета вещи, его сообщник крадет вашу сумку, рюкзак или кошелек. Подобную уловку карманники используют и на пляже. Один из них может притвориться, что тонет, а второй будет ждать, пока кто-то побежит на помощь, оставив свои вещи без присмотра. Конечно, на подобные ситуации нужно реагировать, потому что это может оказаться не уловка, а по-настоящему опасный для чьей-то жизни случай. Но когда вы знаете о подобных хитростях, вы можете позаботиться о сохранности своих вещей и оказывать помощь без страха стать жертвой воришек.

Места, где орудуют карманники

Иногда на станции метро можно услышать крик: «Кто-то украл мой кошелек!» После таких слов все начинают смотреть, на месте ли их ценные вещи: проверяют кошельки, щупают карманы. Эта уловка помогает воришкам точно определить, где находятся ваши деньги. Поэтому стоит реагировать на подобные вскрикивания спокойно, чтобы карманник не определил местоположение вашего кошелька и других ценных вещей. Чаще всего карманники осуществляют кражи в шумных местах: музеи;

остановки наземного транспорта;

пляжи;

рынки и супермаркеты;

рестораны и кафе;

общественный транспорт;

железнодорожные вокзалы и аэропорты.

Как карманники выбирают жертву

Чаще всего карманники обращают внимание на тех, кто прогуливается один, на рассеянных и физически слабых людей. При выборе жертвы они изучают детали, места, откуда им будет легко выкрасть ваши деньги: сумка на ремне, широкие карманы, расстегнутая куртка. Легкой добычей для воришек нередко становятся пожилые люди. В местах, где много туристов, карманники часто действуют по схеме «заблудившийся турист». Дуэт воришек вдоль и поперек пересекает площадь со скоплением людей в поисках жертвы. Как правило, в их поведении и жестах есть нечто странное: указывают расстояние на карте, не глядя на нее, снова и снова возвращаются туда, откуда только что пришли, закрывают руки кофтой или курткой. Определив цель, злоумышленники окружают ее. «Заблудившийся» просит помощи у пожилого человека, указывает на какую-нибудь точку на карте и интересуется, как туда попасть. Пока жертва пытается вникнуть в проблему, чтобы помочь, сообщник вора вытаскивает ценные вещи из его карманов или сумки. Конечно, обратиться за помощью может действительно заблудившийся человек. Нужно быть начеку и обращать внимание на происходящее вокруг. Если вы заметите подобный сценарий, не оставайтесь равнодушными, постарайтесь помочь человеку.

Чтобы вы были во всеоружии во время отдыха, мы составили для вас список городов, в которых карманники орудуют чаще всего: Ханой, Вьетнам;

Буэнос-Айрес, Аргентина;

Париж, Франция;

Афины, Греция;

Амстердам, Нидерланды;

Флоренция, Италия;

Прага, Чешская Республика;

Мадрид, Испания;

Барселона, Испания;

Рим, Италия.

Известны ли вам какие-то способы распознать карманника, о которых мы не рассказали? Поделитесь своим опытом в комментариях.