Что нужно начать делать в 20, чтобы хорошо жить после 30

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Каждому из нас хочется жить в достатке и гармонии с собой.

У AdMe.ru нет универсальных советов, как обрести счастливую жизнь. Но есть 12 откровений интернет-пользователей, который поделились опытом и попытались сформулировать, что же нужно начать делать в 20, чтобы жить припеваючи после 30.