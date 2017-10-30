Что нужно начать делать в 20, чтобы хорошо жить после 30
Каждому из нас хочется жить в достатке и гармонии с собой.
У AdMe.ru нет универсальных советов, как обрести счастливую жизнь. Но есть 12 откровений интернет-пользователей, который поделились опытом и попытались сформулировать, что же нужно начать делать в 20, чтобы жить припеваючи после 30.
- Учите языки (английский, французский, немецкий, китайский). Это даст вам пространство для маневра. Знание языков может дать возможность жить более обеспеченной жизнью.
- Улучшайте память, улучшайте скорость чтения — это позволит вам не затеряться в обилии информации в нашем бурно меняющемся мире.
- Договариваться — это навык, который нужен всегда. Необязательно в бизнесе — пригодится даже в общении с близкими людьми. Хотя бы для того, чтобы не ругаться из-за мелких обид со своей девушкой.
- Познакомьтесь с культурой правильного питания и физических упражнений — это даст вам здоровье и хорошее самочувствие, которое ни за какие деньги не купишь.
- Любить узнавать новое, приучить себя читать полезную и развивающую литературу, даже если совсем не хочется (и кажется, что вам-то уж точно не нужно). Зачем? Мозг должен задействовать в голове новые нейроны.
- Находить причины чужих поступков. Чем лучше понимаешь, чем руководствуется другой человек, тем быстрее найдешь к нему правильный подход, сможешь помочь или извлечь пользу для себя.
- Уметь бросить все. В 20 лет легко совершить ошибку, да и в 25 тоже. Если вы потратили лучшие годы на ненужное образование или опыт работы, которая приносит мало денег, лучше плюньте на все и начните заново. Не тащите на себе груз, который взяли по ошибке.
- Сохранять спокойствие. К 30 годам жизнь уже успеет потрепать вас, и важно уметь переживать «темные» периоды. Будете нервничать — совершите глупые поступки.
- Не связывайте понятие «хорошо жить» с деньгами. Поверьте, если вы будете заниматься любимым делом без оглядки на деньги, постоянно совершенствовать навыки, учиться новому, болеть и переживать за свое дело всей душой, вы неизбежно станете профессионалом этого самого дела спустя энное количество времени. А профессионалы ценятся всегда.
- Нужно научиться откладывать деньги, понимать, как вы вообще работаете с деньгами. Без этого вы будете только их тратить, даже если их будет очень много, и у вас не получится обеспечить себе пенсию, не говоря уже о том, чтобы позаботиться о семье и детях.
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Все почему-то пишут про работу. Без нее никуда. Но есть и другая, не менее важная сторона. Посмотрите на свою семью, своих родителей, близких друзей на 7–10 лет старше вас. Это люди, благодаря которым складывается ваш характер и мировоззрение. Посмотрите и оцените: чего им не хватает? Наличие каких навыков сделало бы их жизнь проще? Тех качеств, которых в них нет, вам так же никто не прививал. И именно осознание их позволит вам не наступить на те же грабли.
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Не забывать близких людей и особенно родителей, ведь время чертовски быстротечно. Поэтому старайтесь тратить его только на тех, кто вам дорог.
Иллюстратор Guzel Gilazetdinova специально для AdMe.ru