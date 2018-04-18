Что нужно делать, чтобы выжить в паникующей толпе

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Согласно статистике, каждый год десятки людей погибают во время давки в толпе, а сотни людей получают тяжелые ранения. В экстремальных условиях почти невозможно взять ситуацию под контроль. Однако мы можем контролировать свои действия и, проявив самообладание, выбраться из опасной для жизни ситуации.

AdMe.ru собрал несколько правил поведения в паникующей толпе, которые могут спасти жизнь в экстремальной ситуации.

1. Изучите пространство

По технике безопасности в общественных местах на видном месте должен располагаться план эвакуации. Когда вы посещаете места с большим количеством людей, в первую очередь выясните, где находятся эвакуационные выходы. Изучите пространство, запомните, где находятся пожарные выходы, и обратите внимание на альтернативные способы эвакуации, например окна.

2. Найдите возвышенность

Когда в помещении начнется паника, толпа сольется в один поток и во время «миграции» вас могут сбить с ног. В такой ситуации падение может стать фатальным. Рассказы о смертоносной силе толпы не выдумки. Если вы видите, что люди начинают сломя голову двигаться вперед, пытаясь покинуть помещение, постарайтесь занять какую-нибудь возвышенность. Очень важно не дать сбить себя с ног, поэтому нужно найти место, которое станет спасительным островком: барная стойка, высокая мебель. Если вы находитесь на улице, вашим убежищем может стать дерево.

3. Согните руки

В паникующей толпе может начаться такая давка, что будет буквально нечем дышать. И среди людей, которые яростно пытаются покинуть помещение, можно получить множество увечий. Нужно «создать» немного пространства, чтобы обезопасить себя по периметру. Согните руки в локтях, образуя зону безопасности, в которую не смогут проникнуть люди из толпы. Скорее всего, вам придется пихаться и отталкивать людей, но важно понимать: это необходимые действия.

4. Старайтесь не попасть в узкие проемы и коридоры

Дверные проемы, углы, расщелины, узкие коридоры — самые опасные места во время паники. В неконтролируемом потоке толпы эти места смертельно опасны. Старайтесь избегать попадания в такие ловушки, ведь вероятность быть задавленным очень велика. Если вас зажмут в углу или в дверном проеме, вряд ли в паникующей толпе найдется человек, который попытается вам помочь.

5. Попробуйте найти неочевидный выход

Если вы находитесь на открытом воздухе, в случае паники ищите неочевидные выходы. Это может быть забор, этажерка из палет, деревья. Как правило, к таким местам направляется небольшое количество людей. Если же вы находитесь в закрытом помещении, попробуйте найти окно, которое послужит эвакуационным выходом. В случае если окно окажется закрытым, не бойтесь разбить его, действуйте смело. От этого зависит ваша жизнь.

6. Не останавливайтесь

Если вам не удалось найти укрытие или занять возвышенность, ни в коем случае не застывайте на месте, продолжайте двигаться. Сопротивляться толпе и двигаться против потока будет сложно, энергозатратно, а вы должны твердо стоять на ногах. Выберите направление прямо или по диагонали и следуйте по нему, не оглядываясь. Ищите любые способы, которые помогут вам выбраться из толпы и остаться на ногах.

Важно помнить, что даже в экстремальной ситуации нельзя терять человечность. Старайтесь никого не сбивать, пропускайте женщин и детей и помогайте окружающим по мере возможности.