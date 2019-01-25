Что на самом деле означают 9 самых распространенных ночных кошмаров

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Неприятные сны свидетельствуют о том, что наш организм пытается справиться со стрессом и напряжением. А повторяющиеся пугающие образы в этих снах могут быть вызваны некоторыми болезнями на ранней стадии развития. Например, при развивающейся астме вам может сниться, что вы тонете и не можете вдохнуть, а при головных болях могут преследовать сны о травме головы. Но чаще всего подсознание пытается показать, что нас на самом деле беспокоит и какие проблемы нужно обдумать и решить.

Мы в AdMe.ru выяснили, о чем, по мнению психологов, сны говорят нам ночью, чтобы понять, как разобраться с собой утром.

1. Лабиринт

Главные ощущения в таком сне — это тревожность и потерянность. Лабиринт, туннель, лес — вы не можете найти выход и паникуете либо просто не понимаете, что делать дальше. Сновидение говорит о том, что вам сложно принять конкретное решение и сделать следующий шаг, о неприятии событий дня или того, что предстоит в ближайшем будущем. Сны могут повторяться, пока вы не почувствуете опору и не остановитесь на каком-либо решении.

2. Попытка убийства

Такой жутковатый сюжет не имеет отношения к агрессии в реальной жизни. Это скорее невыраженные эмоции, которые прорываются наружу, сильная потребность их выплеснуть. При этом неважно, совершаете вы преступление или спасаетесь от преступника, — сон говорит только о ваших скрытых чувствах. Подумайте, что заставляет вас подавлять эмоции в реальной жизни, и позвольте себе расслабиться.

3. Пропуск важного события

Во сне вы вдруг в ужасе понимаете, что пропустили очень важное событие: собеседование, собственную свадьбу, праздник ребенка и т. д. Такие виды тревожных снов нередко встречаются у людей, которые живут в очень быстром темпе. Они часто беспокоятся, что не смогут оправдать чьих-то ожиданий, и боятся совершить ошибку. Возможно, вы плохо осознаете, насколько сильно подавлена ваша тревожность, и придаете большое значение жизненным неудачам.

4. Умершие люди

В случае недавней потери близкого такие сны означают, что вы не можете пока принять утрату родного человека. Также это может означать подсознательное беспокойство о собственном здоровье и ужас перед неизвестностью. Если вам снятся люди, о которых вы просто знаете, что они умерли, с точки зрения психологии, это означает вашу неспособность отпустить какое-то событие. Оно может быть связано с работой, личной жизнью. К такому сну очень подходит грубоватая, но меткая поговорка: «Лошадь сдохла — слезь!» Подумайте, что в вашей жизни мешает вам двигаться вперед.

5. Бросил любимый человек

Уход партнера, развод, неверность — такие сны указывают на беспокойство по поводу ваших отношений в реальности. Но если в целом у вас все в порядке, то подсознание может говорить о вашей собственной неуверенности, возможно, страхе, что вы недостаточно хороши для партнера, непривлекательны, не подходите ему. Подумайте, чем могут быть вызваны неприятные эмоции и как обрести устойчивость и уверенность прежде всего в себе.

6. Западня или тюрьма

Ловушка, тюрьма или западня — главное в таком сне — это невозможность выбраться, даже если вам не страшно и не тревожно. Сюда же относятся сновидения, когда вы не можете пошевелиться, чтобы спастись от надвигающейся опасности. Такие сны психологи объясняют довольно прямо: в реальной жизни это может означать невозможность выйти из неприятной ситуации. Кажется, что исчерпали все возможные решения? Вас заставляют идти против воли или вы вынуждены подавлять желания? Почувствуйте, что именно не дает вам выбраться из ловушки, и выбирайтесь.

7. Потеря голоса

Знакомый кошмар: при надвигающейся опасности вы не можете пошевелиться и крикнуть, голоса нет совсем или получается только что-то прошептать? Такие сны в некоторых случаях объясняются эффектом сонного паралича. В фазе быстрого сна мозг активен, а тело парализовано. Обычно возможность двигаться возвращается к нам еще до того, как мы полностью проснулись. Но иногда этот процесс может нарушаться: мозг просыпается, а тело не может пошевелиться. В таком полубессознательном состоянии мы можем продолжать видеть сон либо проснуться и осознать реальность, не имея возможности пошевелиться какое-то время. Сонный паралич сам по себе не является заболеванием, но может свидетельствовать о некоторых нарушениях, если повторяется часто. Впрочем, многие люди испытывали это состояние хотя бы раз в жизни и видели связанные с ним сны.

8. Насекомые

Насекомые появляются в снах, когда подсознание пытается визуализировать страхи и отрицательные эмоции, чувство вины, растерянность, низкую самооценку. Чем больше и неприятнее насекомое, тем сильнее могут быть выражены проблемы. Сон о насекомых нередко связан с излишним рационализмом и подавлением эмоций. Попробуйте больше внимания уделить тому, что вы чувствуете, немного «приглушив» логику. Также стоит понять, что означают конкретные насекомые именно для вас, проанализировав личные ассоциации, связанные с ними.

9. Беспорядок в доме и стыд перед гостями

Практически всегда дом, квартира во сне означают личность, наше самоощущение. Если вы видите беспорядок, испытываете чувство неудобства, стыд — попробуйте понять, что именно вас не устраивает в себе. Чаще всего это означает недовольство на физическом уровне, плохое самочувствие, раздражительность, зависимость от чужого мнения. Уборка символизирует избавление от негатива, поиск чего-либо в доме — самоанализ. Взлом дома, воровство может означать ощущение вами угрозы, эмоционального насилия или вторжения в личную жизнь, нарушение границ.