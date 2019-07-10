Что можно узнать о человеке, просто взглянув на его аватарку в социальной сети

28 27

59

14.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Трудно найти человека XXI века, который не был бы зарегистрирован в одной из социальных сетей. Мы уже давно используем их для общения, просмотра новостей, дискуссий, вдохновения и не в последнюю очередь для презентации себя. И первое, что о нас рассказывает миру, это наша аватарка.

Нам в AdMe.ru стало интересно: а что вообще можно узнать о человеке по фотографии, которую он публикует в своем профиле?

Опыт психиатра

Врач Евгения Стрелецкая пригляделась к аватаркам своих пациентов в социальных сетях. Она заметила, что есть 6 главных типажей людей и все они выбирают определенные фотографии. Стрелецкая отмечает, что это не научная классификация, но такая информация может натолкнуть на некоторые размышления.

Первая группа выбирает аватарку с неодушевленным предметом. Это может быть снимок книги, гитары, скейтборда, моря, цветка или любой другой вещи. Скорее всего, такие люди плохо себя знают, у них нет четких представлений о своей личности. Владелец аватарки может относиться к себе с пренебрежением и не принимать себя.

Люди, которые выбирают для аватарки снимок животного, кадр из фильма, изображение мультипликационного персонажа или любого другого вымышленного героя, отличаются инфантилизмом. Мир вокруг они считают жестоким и несправедливым, но брать ответственность на себя за свою собственную жизнь отказываются. В общении с ними будет меньше проблем, чем с теми, кто разместил на аватарке неодушевленный предмет, но все равно нужно готовиться к тому, что такой человек будет нуждаться в постоянном утешении и поддержке. Фотография с животным или вымышленным персонажем указывает на то, что у человека есть какая-то непереносимая эмоция, которую он не осознает и не принимает. Таким образом эту эмоцию он пытается выплеснуть, показать основную причину своих страданий. Поэтому, чтобы понять владельца такого профиля, стоит приглядеться к самому изображению и разгадать, какая эмоция, состояние, проблема на нем изображены.

Люди, которые постоянно делают селфи только с выгодных ракурсов, могут иметь элементы нарциссического и антисоциального расстройства личности. Им трудно даются близкие, доверительные отношения. Они воспринимают общение с позиции получения выгоды. Часто королевам и королям соцсетей куда важнее сделать фото для инстаграма, которое наберет больше лайков, чем провести вечер за искренним и долгим разговором с близким человеком.

Если в кадре часть лица прикрыта волосами, солнцезащитными очками, каким-то предметом, человек фотографируется в профиль или со спины, то перед вами стеснительная и зажатая персона. Такие люди могут страдать от социальных фобий и избегающего расстройства личности. Их будет непросто раскрыть и узнать по-настоящему. Поэтому если вы захотите построить близкие отношения с таким человеком, то придется постараться сделать так, чтобы он смог почувствовать себя с вами комфортно и спокойно.

Если человек специально идет к фотографу, чтобы сделать снимок для аватарки, то ему очень важно казаться для других хорошим. Эти люди еще только «развивают» свою женственность и мужественность. Профессиональный взгляд со стороны (в этом случае фотографа, который выберет правильный ракурс) помогает им лучше узнать себя. В большинстве случаев они не знают, как привлечь внимание противоположного пола, и надеются, что студийные снимки им помогут.

Обычное фото с полностью открытым лицом публикуют зрелые, сформировавшиеся, уверенные в себе люди. Они не боятся показывать себя в разных ракурсах и не выбирают одну «рабочую сторону», как инстаграм-дивы. Им не нужно прятать себя за снимками неживых предметов и животных. Кадры с профессиональной фотосессии они могут опубликовать в своей ленте, но на аватарку оставят обычный снимок.

А что говорит наука?

Научного объяснения выбора аватарок нет. Психологи понимают, что человек намного сложнее и многограннее, чем одна фотография. Но зато есть целая псевдонаука — аватаристика. Ее фанаты изучили аватарки 350 человек в социальной сети «ВКонтакте» и выявили некоторые закономерности. Например, если человек публикует фото в полный рост, то у него все в порядке с самооценкой, он себя любит и уважает. Слишком откровенные снимки выдают проблемы в личной жизни. Люди, которые публикуют фото со своими партнерами или семьей, хотят показать всему миру свой статус и доказать сами себе, что они не одиноки. Кадры, которые раскрывают хобби человека, могут маскировать неудовлетворенность.