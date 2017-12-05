Что новогодняя елка расскажет о характере человека?

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Если перед психологией стоит задача разобрать личность по полочкам, то она сделает это, опираясь даже на то, каким образом человек предпочитает встречать Новый год. Неслучайно различные ассоциативные концепции столь популярны. AdMe.ru предлагает с помощью простого теста проверить, действительно ли по новогодней елке можно определить характер человека.

Ниже представлены фото, на которых изображены новогодние елки. В каждом из пунктов нужно выбрать изображение, которое вам нравится или наиболее приближено к идеальному в вашем представлении варианту.

1. Размер

Миниатюрную елку либо, как вариант, охапку еловых ветвей в вазе, а то и отсутствие подобных атрибутов вообще, обычно выбирают люди с абстрактным мышлением. Они видят этот мир иначе — не так, как «положено» или «принято». Задают странные, по мнению окружающих, вопросы и являются генераторами идей. Полноразмерную елку выбирают те, кто любит уют, кому важны семейные ценности. Это люди обстоятельные, являются хорошими жизненными учителями и экспертами. Обычно мыслят критически и оценивающе — педанты и перфекционисты.

2. Материал

Зачастую искусственные елки предпочитают те, в чьих приоритетах — польза и выгода. Логика стоит во главе угла, и экономия проявляется, когда речь идет не только о деньгах, но и о времени, пространстве и даже энергии. Такие люди легко приспосабливаются к обстоятельствам. Любители живых елок, пихт и других деревьев для встречи Нового года отличаются неторопливостью и неспешностью, при этом надежность — их непременная черта. Они не особо любят перемены и чтят традиции. Тщательному анализу со стороны этих людей подвергается все.

3. Цвет

Традиционно зеленая живая елка либо искусственная елка того же цвета свидетельствуют о том, что Новый год воспринимается как классика жанра — без крайностей. Человек, выбирающий такой вариант, очень упрям. Характерными чертами являются практичность и предельная консервативность. Любители разноцветных фактурных елок постоянны в своем непостоянстве. Однако их нельзя назвать поверхностными людьми: просто проявляют непритязательность в большинстве вопросов. Они яркие и легкие на подъем. Их стремление к переменам проявляется в экспериментах и создании различных сочетаний, чего бы это ни касалось.

4. Количество елочных украшений

Люди, для которых очень важно украшение елки, обычно немного снобы в хорошем смысле этого слова. Но это все от любви к прекрасному. Они умеют создавать настроение, очень любознательны и добры. Мыслят образно и легко увлекаются каким-нибудь интересным для них на определенный момент делом. Нетерпимость к излишнему украшательству свидетельствует о дальновидности и предусмотрительности человека, который ценит практичность всегда и во всем. Кроме того, он также умеет предвидеть какие-либо проблемы задолго до их появления.

5. Место для подарков

Упорству, с которым люди, предпочитающие оставлять подарки под елкой, движутся к своим жизненным целям, можно позавидовать. Природное спокойствие и самообладание также являются их характерными чертами. Люди, предпочитающие вручать и передавать подарки из рук в руки, прямолинейны и не лезут за словом в карман. Они быстры и амбициозны, часто нетерпеливы и не любят лишних деталей.

Какую бы елку человек ни выбрал для встречи Нового года, главное, чтобы она создавала ощущение радости именно для него. Поскольку праздник делают не атрибуты, а тот смысл, который в них вложен. Не забудьте поделиться в комментариях, насколько точным оказался елкотест для вас.