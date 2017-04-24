Что могут рассказать о нас фотографии, которые мы выкладываем в соцсети

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Что могут рассказать о нас наши фотографии в сети? О каких скрытых комплексах или потаенных желаниях, порой даже нами самими не осознаваемых, они могут поведать миру? AdMe.ru анализирует самые распространенные виды снимков в соцсетях.

1. Разнообразные селфи (селфи в зеркале, лифтолуки, фитоняшки и пр.)

Под обилием селфи в профиле скрывается гипертрофированная потребность в признании и одобрении окружающих, зацикленность в первую очередь на самом себе, самовлюбленность и изрядная склонность к самолюбованию.

2. Сексуальные селфи

Губы «уточкой», притягательно подчеркнутые очертания тела... Ваш посыл миру: «Я раскрепощенная, готовая на эксперименты девушка». Подумайте, а вам это надо — так откровенно транслировать миру то, что вы «на маркете», а ваше тело является наживкой и способом продать себя подороже. И вы действительно думаете, что мужчины, настроенные на серьезные отношения, клюнут на такую наживку?

3. Фото пары

Это демонстрация своего союза и того, что вы его воспринимаете как крепкий и долгосрочный. Способ сказать миру: «Я не одинок, я любим, нужен и ценен». Если таких фотографий в профиле много — это повод задать себе вопрос: а зачем мне это надо? что и кому я хочу сказать этими кадрами? Возможно, за этим стоит потребность что-то доказать своему бывшему возлюбленному(ной) или выиграть соревнование у менее удачливых подруг.

4. Фото в компании

Если в вашем профиле большая часть фото — это фото тусовок, фото, где вы весело проводите время в компании, то это может свидетельствовать о внутренней пустоте и одиночестве. А еще о том, что принадлежность к какой-то общности людей льстит вашему самолюбию. Вы транслируете миру: «Меня выбрали в эту команду, я являюсь ее частью. И мне это лестно».

5. Дети

Тут возможны 2 варианта. Если мы делимся своим детским фото, ставим его на аватарку, то это свидетельствует об усталости от взрослой жизни, ответственности, кредитов и ипотеки. За этим стоит подсознательное желание вернуться в детство, потребность, чтобы о нас позаботились. «Возьмите меня на ручки, погладьте по голове», — сообщает миру такое фото. Второй вариант — мы делимся фото своих детей или своими фото с ребенком. Этим мы говорим: «Я мама, это большое достижение в моей жизни».

6. Животные и фото с животными

Если это аккаунт фотографа, то фото диких животных в естественной среде своего обитания — это свидетельство профессионализма. А вот если обычный парень или мужчина ставит на аватарку фото дикого волка, грациозного гепарда — это попытка выдать желаемое за действительное. Владелец странички хочет казаться смелым и сильным. У девушек же, как правило, преобладают, фото всяких мимимишных животных. Например, очаровательные котята (кролики, щенки) или девушки с котятами. Такие фотографии свидетельствуют о сентиментальности и инфантильности хозяйки аккаунта.

7. Природа

Речь снова не об аккаунтах профессиональных фотографов. Если в вашем профиле много фото пейзажей, то это может свидетельствовать об удовлетворенности жизнью. Жизнь удалась, можно и природой полюбоваться. Но может говорить и об усталости от бешеного повседневного ритма, потребности в уединении и созерцании красот природы.

8. Гламурные образы

За обилием таких фото в профиле стоит потребность в нарциссической поддержке, в эмоциональных «поглаживаниях» в виде лайков и лестных комментариев. А это повод задуматься о своей самооценке и альтернативных способах ее укрепления, не приводящих к зависимости от лайков и виртуального мира.

9. Фото из путешествий

Для кого-то фото из поездок свидетельствует о желании подчеркнуть свой статус (или стремление к нему), возможности. «Посмотрите, как и где я могу позволить себе отдыхать», — транслируют фото. А для других — вещественное доказательство реальности состоявшегося путешествия, тех чувств и эмоций, которые были пережиты. Подтверждение факта, что ты достиг той точки, где побывали миллионы других, но ты здесь впервые, и это твое личное достижение (например, фото на фоне Эйфелевой башни, или Мачу-Пикчу в Перу).

10. Фото на фоне яхт, дорогих машин, предметов роскоши

Это способ рассказать миру о своей успешности (часто мнимой или желаемой), подчеркнуть определенный социальный статус. Продекларировать: жизнь удалась!

11. Фото еды

Речь не о профессиональных фуд-блогерах. Фото изысканной еды из дорого ресторана — попытка самоутверждения, социального самопродвижения. А если это фото в профиле мамы в декрете или домохозяйки, то это стремление доказать (в первую очередь самой себе), что дела обстоят не хуже, чем у других. Что и на кухне может быть не менее интересно, чем на переговорах, в офисах, на конференциях, фестивалях и пр.

12. Экстремальные фото

Прыжки с парашютом, покорение горных вершин или волн на серфе — это про трансляцию миру истинно мужских качеств: смелости, силы, надежности, выносливости. А вот за экстремальными селфи (селфи на крыше небоскреба, поезда, с хищником) стоит потребность в признании, потребность быть замеченным, почувствовать себя живым. Молодежь может в буквальном смысле подсаживаться как на иглу на эмоциональный коктейль страха и удовольствия, который они испытывают, делая экстремальные селфи. Близким людям стоит обратить внимание на такое увлечение и, возможно, проконсультироваться с психологом.

13. Свои забавные фото

Судя по всему, хозяин (или хозяйка) странички уверен в себе и обладает самоиронией. Потому что выложить «перекошенные» фото себя, особенно если речь идет о девушке, — это требует смелости. А возможно, он (или она) просто «засмеивает» свои проблемы?

14. Фото в рабочем кабинете

Если в профиле часто встречаются фотографии в рабочем кабинете, в официальной обстановке, то для человека явно важна его профессиональная жизнь, реализация в социуме, он полон амбициозных и честолюбивых планов. Для хозяина такой страничка важно как можно большему числу людей показать, что он профессионал высокого уровня, занимающий статусную должность.

15. Предметы, раскладки, часть целого

Такие фото выдают человека, который хочет казаться нестандартным. А еще говорят о творческой натуре и эстетическом чутье.

16. Реальные фото без фильтров и фотошопа

Такие фото говорят о том, что человек воспринимает себя таким, какой он есть. К этой же категории относится ситуация, когда человек по несколько лет не меняет аватарку, — это говорит о стабильности взглядов, моральной зрелости, об отсутствии необходимости рисоваться перед кем-либо в соцсетях, получать эмоциональные «поглаживания» в виде лайков и комплиментов. Такие люди используют соцсети для общения с друзьями или для работы, а не как повод показать себя во всей красе. Они предпочитают не фотографировать моменты и делиться ими, а проживать их во всех полноте.