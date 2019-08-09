Что делать, если чувствуешь себя одиноким в браке, и как это преодолеть без похода к психологу

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Почти 30 % людей, которые находятся в браке, чувствуют себя одинокими. Психологи утверждают, что партнеры начинают ощущать себя в некотором отдалении друг от друга, когда между ними пропадает эмоциональная связь. Причем от подобных трудностей не застрахован никто: такая ситуация может возникнуть даже в самых крепких и счастливых отношениях, где оба испытывают искренние чувства.

Мы в AdMe.ru разобрались, как перестать испытывать одиночество рядом со своей второй половинкой, и собрали 10 советов, которые помогут вернуть гармонию в отношения.

1. Возьмите инициативу в свои руки

Нет лучшего способа устранить проблему, чем сделать первый шаг на пути к ее решению. Проявите инициативу, поделившись своими переживаниями с партнером, и дайте ему возможность сделать то же самое. Одиночество редко ощущается только одним человеком в отношениях: если вы чувствуете себя покинутым, скорее всего, ваша вторая половинка тоже.

2. Отпустите прошлые обиды

Психологи уверены, что ничто не порождает одиночество в браке больше, чем не прощенная боль, конфликты и оскорбления. Если вас обидели, постарайтесь простить партнера и отпустить ситуацию. А в случае если вы ранили близкого человека, открыто поговорите с ним об этом и искренне попросите прощения.

3. Не сравнивайте ваши отношения

Социальные сети изобилуют примерами «идеальных» браков. Когда человек смотрит на яркие снимки и сравнивает чужие отношения со своими, у него может возникнуть чувство одиночества. Например, сегодня День святого Валентина, пара отлично провела вечер в ресторане. Но потом женщина заходит в соцсеть и видит, как другие получают огромные букеты роз и дорогие украшения. Это автоматически заставит ее почувствовать себя одинокой и создаст неприятную дистанцию внутри отношений. Чтобы не испытывать таких ощущений, психологи советуют меньше времени проводить на этих сайтах. Согласно исследованию, люди, которые тратят на социальные сети более 2 часов в сутки, в 2 раза чаще чувствуют себя одинокими, чем те, кто проводит там по полчаса ежедневно.

4. Увеличьте физический контакт

Физическое сближение — ключ к эмоциональному чувству. Кстати, это относится не только к интимной близости, но и к мелочам. Например, смотря вместе телевизор, старайтесь садиться ближе к партнеру, а, встречая его после работы, не пренебрегайте внезапными объятиями и поцелуями.

5. Не думайте за партнера

Чем дольше люди вместе, тем больше они склонны считать, что знают чувства и мысли партнера. Однако исследования ясно показывают, что это не так. Находясь в браке и тесной эмоциональной связи друг с другом, каждый все равно идет своим жизненным путем, в котором может быть все что угодно: от сложностей на работе до внутренних переживаний. Поэтому важно не додумывать за другого человека, но если его поведение вызывает сильную тревогу и обиду, то лучше вывести его на открытый разговор.

6. Разберитесь с источником проблемы

Попытайтесь понять, откуда возникло это неприятное чувство одиночества. Возможно, настоящая причина кроется в чем-то другом, совершенно не связанном с отношениями. В связи с этим, вместо того чтобы автоматически обвинять любимого человека или сдерживать негатив внутри себя, найдите время, чтобы разобраться с истинным источником проблемы. Может, дело в нарастающем давлении со стороны начальства? Или вы давно по-настоящему не отдыхали и душа и тело истосковались по 2-недельному отпуску?

7. Не перебрасывайте всю ответственность на партнера

Не ждите, что любимый человек станет для вас партнером, лучшим другом, любовником, родителем и интеллектуальным стимулятором в одном флаконе. Если перекладывать все эти роли только на вторую половинку, всегда можно почувствовать себя немного разочарованным и одиноким. По этой причине, вместо того чтобы полагаться на то, что партнер справится с данными обязанностями, разделите их между друзьями, родственниками, коллегами. Этот способ, как считают психологи, позволит снять некоторую нагрузку с отношений.

8. Не обвиняйте любимого человека (или себя)

Попытка выставить партнера виноватым во всех проблемах не поможет справиться с чувством одиночества. Обвинение любимого человека в том, что он слишком много работает, уделяет мало внимания или в чем-то еще, что вы считаете неправильным, приведет к тому, что он будет отстранен от вас. В то же время погружение в собственную печаль и злость на самого себя заставит вас ощущать себя только хуже. Вместо этого постарайтесь перевести общение со второй половинкой в более позитивное русло, меньше обращать внимание на мелочи и сконцентрироваться на том, что вас объединяет.

9. Проводите больше времени вместе

Если одного из партнеров одолело чувство одиночества, не стоит пренебрегать совместным времяпрепровождением. Да, порой нас захватывает повседневная рутина: один смотрит телевизор, пока другой читает книгу или сидит в интернете. Но чем меньше времени пара проводит вместе, тем больше вероятность того, что они будут чувствовать себя на дистанции друг от друга. Чтобы этого не происходило, подумайте, какое занятие придется по душе вам обоим. Например, найдите классный сериал, приготовьте что-нибудь вкусненькое и устройте совместный киновечер.

10. Делитесь своими переживаниями

Страх быть уязвимым и боязнь открываться способствуют тому, что человек будет одинок в отношениях. Когда вы рядом с кем-то, но он многого не знает, это может стать причиной отдаления друг от друга. Поэтому не бойтесь делиться сокровенными переживаниями с партнером: если он действительно вас любит, то выслушает и поможет преодолеть любые трудности и сомнения.