Что будет, если позволить людям делать с другими все, что захочется, и гарантировать безнаказанность

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Все мы люди разумные, образованные, воспитанные, соблюдаем законы и нормы морали, умеем жить в обществе и не переходим границ свободы другого человека. А что будет, если позволить человеку делать все, что ему захочется, без малейшего сопротивления или наказания? Некоторым людям захотелось это проверить.

Мы в AdMe.ru ознакомились с экспериментами на эту тему и были шокированы их результатами. Нам захотелось разобраться, почему так происходит и можно ли не допускать подобного развития событий.

Эксперимент Марины Абрамович

Проверить, до чего способны дойти люди, которым дали абсолютную власть над другим человеком, решила югославская художница Марина Абрамович. Идея была проста: в течение шести часов позволить людям делать с собой все, что им вздумается. Перформанс «Ритм 0» состоялся в 1974 году в Неаполе. Марина Абрамович стояла возле длинного стола, на котором были сложены 72 различных предмета: перья, спички, скальпель, торт, вино, нож, гвозди, сахар, лезвия, цепи, мед и многое другое. Возле себя художница поставила табличку:

Поначалу зрители были с ней аккуратными и нежными, обнимали и дарили цветы, но, не видя со стороны художницы протестов или возражений, постепенно заходили все дальше и становились агрессивными. Ей втыкали в тело шипы роз, резали волосы, одежду и даже кожу. Один из мужчин приставил к виску Марины заряженный пистолет. Кто-то встал на ее защиту, и завязалась драка. «Я хотела показать, как быстро человек вернется в дикое пещерное состояние, если ему это позволить. Мой опыт говорит о том, что, если оставлять решение за публикой, тебя могут убить», — рассказала художница. Эксперимент Марины Абрамович показал, что большинство обычных здоровых людей способны на насилие и жестокость, если предоставить им такую возможность.

Все мы родом из детства

В одних семьях у детей нет никаких прав, в других же, напротив, детям позволено все. В результате ребенок или вырастает с четким убеждением, что все должны исполнять его прихоти и терпеть капризы, или «отрывается» за исковерканное деспотичными родителями детство, начиная мучить окружающих. Здесь очень важно найти ту самую золотую середину: предоставить ребенку свободу действий, но при этом научить его уважать свободу других. Шотландскому педагогу, писателю и защитнику личной свободы ребенка Александру Ниллу после выхода его книги «Саммерхилл — воспитание свободой» пришлось объяснять различия между свободой и вседозволенностью многим родителям. Именитый педагог подчеркивает, что саморегуляция всегда имеет свои пределы. Только очень недалекий человек, если ему поручить маленьких детей, оставит среди игрушек спичечный коробок. Если, к примеру, ваша 5-летняя дочка захочет сшить наряд для своей куклы из вашего любимого платья, вы вряд ли позволите ей это. Но вы можете предложить ей альтернативу и использовать что-то из одежды, которую уже не носите. Очень важно давать детям свободу действий, но при этом показывать, что ограничения все же есть, и объяснять, с чем они связаны: с угрозой для жизни или свободой другого человека.

Важна не строгость наказания, а его неизбежность

Психологам и криминалистам известно, что для предотвращения преступлений не так важна строгость наказания, как его неизбежность. Проблема в том, что не все преступления раскрываются. Согласно данным американских исследователей, только 75 % убийств заканчиваются арестом. По данным Бюро статистики юстиции, 68 % из 405 000 заключенных, выпущенных на свободу в 30 штатах в 2005 году, были арестованы за новое преступление в течение 3 лет после их освобождения из тюрьмы. Подобная статистика повторяется из года в год. Преступники считают, что во второй-то раз уж точно не попадутся. А если бы количество раскрытых преступлений, к примеру, было выше 95 %, многие бы не рискнули повторно нарушать закон. Эту тему превосходно раскрыл в своем романе «Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд. Главный герой мог потакать всем своим прихотям и совершать любые злодеяния, зная, что все его пороки будут отражаться только на портрете, а сам он сохранит ангельскую внешность, и никто не рискнет в чем-либо обвинять такого прекрасного человека. Даже название романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» говорит о том, что злодеяние должно быть наказано. А всепрощение для преступников приводит только к новым преступлениям. Безнаказанность некоторых политических деятелей, например Гитлера и Сталина, привела к страшным событиям в их странах и во всем мире.

Вседозволенность в фильмах

Многие режиссеры в своих фильмах раскрывают тему человеческой безнаказанности. В киноленте Ларса фон Триера «Догвилль» героиня Николь Кидман прячется от погони в небольшом городке, и поначалу жители принимают ее радушно. Но со временем они осознают, что в этом городе девушка совершенно беззащитна и полностью зависит от того, выдадут ее полиции или нет. Поэтому жители начинают относиться к ней как к рабыне, заставляют много работать, насилуют и унижают. В психологическом триллере «Эксперимент» 26 добровольцев играют роли охранников и заключенных в тюрьме. Охранники так вживаются в роль, что превращаются в настоящих садистов и мучителей. А в фильме «Экспериментатор» речь идет о реальных экспериментах, которые доказывают, что люди без особых колебаний могут причинить другим физическую боль и страдания, если это входит в их обязанности. Описывая эти истории, режиссеры не всегда отвечают на вопрос почему. Они хотят, чтобы каждый из зрителей сам нашел свой ответ.

Людям легче проявлять агрессию, чем миролюбие

Почему одни люди начинают ненавидеть других? Этот вопрос попытался решить психолог Музафер Шериф. Он смоделировал межгрупповой конфликт в условиях летнего лагеря. Психолог разделил школьников на два отряда: «Гремучие змеи» и «Орлы». Победа одних в соревнованиях и конкурсах неизбежно означала проигрыш других. Вскоре между ребятами началась настоящая вражда. Дело доходило до драк. Участники каждой команды все сильнее ненавидели конкурентов. После этого Шериф начал создавать ситуации, которые можно было решить только общими силами. Например, «случайная» поломка автобуса, и вытолкать его из кювета можно было только совместными силами. В результате вражда отрядов сошла на нет, но для этого потребовалось больше времени. Пожалуй, одна из причин бесконечного противостояния между Гарри Поттером и Драко Малфоем состояла в том, что их факультеты соперничали с момента основания школы, и доказать, что они лучшие, было делом чести для каждого из студентов. В то же время когда их дети, Альбус и Скорпиус, попали в Слизерин, это стало началом их близкой дружбы. Мы чуть ли не каждый день встречаемся с разделением мира на «наших» и «не наших». Задайте себе вопрос: почему тот или иной человек «не наш»? Так решило ваше окружение? Он слишком выделяется? Или проще дружить «против», чем «за»?

Почему так происходит и как этого не допустить

Люди часто проявляют насилие по отношению к другим людям, так как панически боятся самих себя и окружающего мира. Сильный и уверенный в себе человек никогда не будет препятствовать свободе другого человека. Страх заставляет человека защищаться и нападать самому. Люди часто играют те роли, которых требует от них социум, и очень многое прячут внутри. Хорошо, когда есть близкие, с которыми можно поделиться своими переживаниями и страхами, но порой люди замыкаются в себе, а нереализованные эмоции и желания выплескивают в виде агрессии и гнева. Особенно когда знают, что за это им ничего не будет. Фраза: «Не поступайте с людьми так, как вы не хотели бы, чтобы поступили с вами» звучит банально, но в то же время очень полезно порой поставить себя на место другого человека и задуматься, а хотели бы вы такого отношения к самому себе. Человек может совершать определенные поступки, но он должен быть готов нести за них ответственность. Важно помнить, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Вы согласны с нами?