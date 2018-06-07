Статья, после которой вы ни за что не станете заставлять ребенка-левшу пользоваться правой рукой

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Нынешнему поколению школьников безумно повезло: никто не парится по поводу того, в какой руке они держат ручки и карандаши. Правша? Отлично! Левша? Да тоже без проблем. Зато лет ...дцать назад маленьким левшам приходилось несладко: их буквально силком приучали пользоваться «правильной» рукой. И как вы думаете, они догадывались, к чему это может привести?

Специально для AdMe.ru я расскажу о том, как живется переученному левше. Ведь смена ведущей руки редко проходит без последствий.

«Надо делать так, как все»

Примерно на 6-м году моей жизни домашние спохватились, что я рисую и пытаюсь выводить первые каракули левой рукой, и дружно кинулись это исправлять. Предлог был следующий: «А что скажут в школе?!» Конечно, зверств вроде зашитых слева карманов или привязанной руки не было. Просто из моей левой руки методично вытаскивали ложку, вилку, иголку, веник и прочие функциональные штуки. Вкладывали в правую и учили, «как надо». Надо сказать, что я попала под самый финал разборок с левшами. Это было самое начало 90-х годов, когда ученикам понемногу стали предоставлять свободу выбора. Кстати, один из моих одноклассников спокойно писал левой рукой, и педагога это никоим образом не волновало.

Кляксы, суеверия и лень педагогов

Уже в более сознательном возрасте я стала задумываться, откуда пошло такое отношение к левшам. Есть множество версий на эту тему: от банального суеверия (левая рука — «от лукавого») до нежелания педагогов и родителей работать с ребенком, который не вписывается в общепринятые стандарты. Есть любопытная версия, что традиция переучивать левшей связана с необходимостью писать перьевыми ручками. Раньше дети писали чернилами, которые могли размазаться, если случайно задеть написанное. А ведь левши ведут руку как раз над новой строкой. Еще одну версию мне озвучила знакомая учительница. Звучало это следующим образом: «Правильно, что раньше переучивали. Представь, что в классе 30 детей, у каждого пропись и тетрадь в косую линеечку с классическим наклоном букв. Все пишут как надо, а с двумя-тремя учениками нужно отдельно возиться. Многим жалко времени, гораздо проще запретить писать левой рукой».

К чему это привело: курьез с ручкой

Старания родителей увенчались успехом: сейчас я пишу правой рукой. Ем, подметаю пол и пришиваю пуговицы тоже правой. Правда, не обошлось без мелких казусов. Попытка приучить меня держать ручку «как все», чтобы в школе не обращали внимания, не привела к желаемому результату.

Да, я держу ручку в правой руке. Но вот так.

Переучить меня держать ручку уже не удалось. В итоге я стала объектом повышенного внимания со стороны абсолютно всех учителей — от начальной школы и до выпускного класса. С моей природной застенчивостью это было настоящим шоком для меня. Однако природное упрямство все-таки победило. На качестве письма подобное положение ручки совершенно не сказывается. Наоборот, в институте у меня развилась своеобразная скоропись, и я могла записывать лекции даже за самыми «быстрыми» преподавателями. А еще я могу писать зеркально и быстро читаю текст справа налево. И левой тоже могу писать. Почерк, конечно, похуже: все-таки я ее специально никогда не тренировала.

Вот так выглядит моя попытка писать обеими руками. Специально не тренировалась.

Удивительно, но мой сын, который долго не мог определиться, правша он или левша, взял ручку точно таким же образом (зато сразу в правую руку). Честное слово, не показывала и не учила. И вообще, я сейчас больше печатаю, чем пишу от руки. В 1-м классе ребенку пришлось выдержать кучу попыток переучивания. Поэтому я взяла ситуацию в свои руки. Есть такие магические фразы: «Ему так удобно», «Я сама пишу так же и до сих пор жива» и «Под мою ответственность».

Синяки от велосипеда и проблемы с парковкой

Передачи в машине приходится переключать правой рукой. Неудобно, но можно привыкнуть.

Со временем переученный левша привыкает жить в мире правшей. Тем не менее некоторые моменты остаются с ним на всю жизнь. Безумно тяжело резать овощи. До сих пор вспоминаю, как моя бабушка брала в руки картофелину и прямо на весу нарезала ее на ровные аккуратные полосочки для жарки. А у меня эту операцию получается проделывать только на разделочной доске.

С началом велосипедного сезона у меня открывается сезон синяков на ногах. Я всегда спрыгиваю с велика на правую сторону , а подножка у него находится слева. Чтобы закрепить «железного коня» в устойчивом положении, мне приходится делать пируэт вокруг него, придерживая одной рукой за руль.

, а подножка у него находится слева. Чтобы закрепить «железного коня» в устойчивом положении, мне приходится делать пируэт вокруг него, придерживая одной рукой за руль. Не умею танцевать, не хожу на групповые занятия по фитнесу. Сложно повторить за тренером даже простые движения. Когда смотрю на этот процесс в зеркале , мне автоматически хочется двигаться в обратную сторону.

, мне автоматически хочется двигаться в обратную сторону. Ненавижу работу в стиле «кружок умелых рук» — от вышивания до бисероплетения.

Сложно выполнять действия, когда я не вижу своих рук. Например, застегивать цепочку. А в детстве я доводила родню до белого каления «неумением» заплетать косу.

Те же проблемы с координацией возникли, когда я пошла учиться на права. На автодроме есть такие упражнения, как «параллельная парковка» и «заезд в гараж», когда нужно двигаться задним ходом. Сколько стоек я сломала, уму непостижимо. Ну и коробка передач на механике у нас была справа, ага. Сейчас навык вождения тоже отработан до автоматизма, поэтому сдавать назад я уже не боюсь. А вот привычка странно переходить через дорогу осталась: сначала я смотрю направо, и только потом налево, а посреди дороги — еще раз направо (уже правильно).

Но если подумать, все не так уж плохо

Это были основные минусы. К прочим проявлениям праворукого мира я привыкла. Спокойно пользуюсь мышкой (но никогда не пользуюсь «правыми» цифрами на клавиатуре, только теми, что сверху), открываю консервные банки, жму нужную руку при встрече со знакомыми. Левшой мне быть нравится. Есть в этом какая-то фишка — чувствовать себя не таким, как все. Периодически я проверяю, не пропала ли моя леворукость (а вдруг!), и успокаиваюсь: все в норме. По классическому тесту четырех букв я показываю ЛЛПЛ, и девушка на этой гифке у меня всегда вращается против часовой стрелки, указывая на более активную работу правого полушария.