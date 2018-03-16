Что будет, если на 4 недели полностью отказаться от рыбы и мяса

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Вегетарианцы говорят, что, перестав есть мясо, можно избавиться от лишнего веса, реже болеть, экономить и в целом чувствовать себя лучше. Одни ученые считают, что без мяса организм не получает необходимых ему компонентов. Другие утверждают, что именно животная пища — причина целого букета хронических заболеваний. Кому верить — непонятно, поэтому я решил на 4 недели отказаться от рыбы и мяса, чтобы выяснить, в какую сторону изменится мое здоровье и действительно ли это так полезно, как говорят.

Специально для читателей AdMe.ru расскажу, что из этой задумки вышло.

Перед началом эксперимента я постарался изучить, какие продукты следует обязательно включать в рацион, чтобы не навредить своему здоровью и сделать правильные выводы в конце

Так выглядит список основных продуктов, которые я включил в свой рацион.

Несмотря на то, что молоко — продукт животного происхождения, полностью отказываться от молочных продуктов я не стал. Ведь это хороший и вполне натуральный источник белка. При этом я также старался выбирать максимально доступную и дешевую растительную пищу, чтобы не тратить на еду целое состояние.

Сходил в магазин, закупил продукты на первую неделю и приступил

Неделя 1. Странно, но начать оказалось проще, чем я ожидал. На завтрак — йогурт, каша или бутерброд с сыром. В обед — фасоль, овощные супы или салаты (много салатов). В первые дни мяса совсем не хотелось, но при этом голод приходил уже через пару часов после еды. Поэтому часто в течение дня приходилось перекусывать бутербродами с сыром, орехами и доступными фруктами. Заметил изменения: раньше после обеда я совсем не мог заниматься чем-то продуктивным. Работать не хотелось: видимо, из-за того, что любил плотно наедаться. Теперь же после еды можно было сразу начинать действовать, а не тратить по часу на переваривание пищи. Также пропала привычная тяжесть в желудке.

Неделя 2. На 2-ю неделю начались трудности: организм требовал чего-то мясного, жареного. Хотелось просто вкусно и сытно поесть. Чтобы хоть как-то избавиться от чувства голода и заглушить позывы пойти в «Макдональдс», приходилось носить с собой и съедать целую тонну растительной пищи. Коллеги сказали, что мое лицо стало более бледным. Те, кто знал об эксперименте, постоянно сочувствующе спрашивали: «Ну как ты?» Они стремились накормить меня колбасой, гамбургерами или чем-то мясным, но отказываться от задумки раньше срока я не собирался.

Так выглядит все то, что я съедаю в период с 10:00 до 16:00.

Неделя 3. Неожиданно, но в начале 3-й недели я заметил, что былая вялость постепенно пропадает, почувствовал прилив энергии и какой-то легкости. Заметил, что потерял 2 кг (надеюсь, ушел жир, а не мышцы). Появились силы и желание экспериментировать с едой. Оказалось, что в интернете полно рецептов вкусных и доступных вегетарианских блюд. Однако, если я решал поесть в ресторане или кафе, приходилось несколько часов выбирать нужное место и изучать меню. Ведь теперь не везде можно было найти подходящие для меня блюда.

Неделя 4. На 4-ю неделю организм полностью привык к растительной пище. Из новых наблюдений: я стал без особых усилий просыпаться по утрам и точно так же быстро засыпать. Стал лучше запоминать какие-то вещи и включаться в работу. Но новая проблема: если вы собираетесь компанией и ваши друзья решают заказать пиццу, то, скорее всего, она будет с мясом. Поэтому мне пришлось выковыривать кусочки колбасы и курицы. А еще кажется, будто алкоголь действует в 2 раза сильнее.

Слева — мой кусок пиццы, с которого пришлось убрать все мясо. Справа — кусок пиццы моего друга.

Расскажу про основные плюсы и минусы, которые я выявил для себя в ходе эксперимента

Плюсы: ✅ Продуктивность. Пропали тяжесть в желудке, сонливость и упадок сил после еды. Сразу после обеда могу приниматься за работу, стал больше успевать. ✅ Сон. Из-за того, что пища легкая, засыпать и просыпаться стало значительно легче. Сократилось время, необходимое для сна. ✅ Здоровье. Логично, что, исключив из рациона вредные жиры, холестерин и кучу добавок, я стал чувствовать себя лучше. Кроме того, я сбросил пару килограммов.

Минусы:

❌ Нужна сила воли. Придется перетерпеть синдром отмены, прежде чем организм привыкнет к новому режиму питания. По здоровью это подходит не всем. ❌ Нужно есть часто. Растительная пища переваривается быстрее, чем мясо, поэтому есть придется очень часто, особенно поначалу. ❌ Это не всегда дешево. Если у меня не было времени на готовку, то приходилось потратить время и деньги на выбор подходящего кафе. ❌ Сложности с едой в компании. Если ваши друзья — мясоеды, то заказать себе что-то вегетарианское, скорее всего, у вас не получится.

Вывод