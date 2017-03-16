Что бессознательные жесты могут о нас рассказать

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Как бы нам ни хотелось контролировать наши жесты и мимику, сделать это почти невозможно. Большая часть происходит бессознательно, и мы сами не замечаем, как выдаем о себе всю подноготную. AdMe.ru собрал для вас несколько секретов специалистов, которые помогут не только лучше понять собеседника, но и себя самого.

Скучающий вид

Если ваш собеседник постоянно совершает навязчивые действия, например, стучит пальцами по столу, потягивается, щелкает суставами или дергает ногой, знайте: перед вами непоседа. Терпеливость, молчаливость и сосредоточенность — это не про него. Он где-то в своих мыслях, но явно не с вами.

Нервозность

Когда ваш собеседник закрывает рукой лицо или его часть, это означает, что сейчас он испытывает затруднение или погружен в мысли, но пытается скрыть свое состояние. А вот движение рукой по лбу, как бы «стирающее пот», говорит о том, что человек пытается отстраниться от плохих мыслей и сконцентрироваться на размышлениях.

Руки на бедрах

Если руки вашего собеседника упираются в бедра, он чувствует потребность в усилении, демонстрации своей твердости и превосходства. Это вызов с его стороны. Часто таким образом просто компенсируют слабость и смущение. Если же руки спокойно лежат на бедрах, а человек сидит ближе к краю стула, то он находится в хорошем расположении духа и положительно оценивает все происходящее.

Уверенная поза

Рука, небрежно лежащая в кармане пиджака или джинсов с большим пальцем наружу, говорит о внутренней уверенности человека. У женщин об этом также говорит рука, которая медленно и изящно поднимается к шее.

Рукопожатие

Простое рукопожатие может многое сказать о человеке перед вами. Например, когда человек, пожимая вам руку, поворачивает ее так, чтобы она была сверху, он пытается показать свое превосходство перед вами. Если же он протягивает вам руку вверх ладонью, значит, он готов принять подчиненное положение.

Положение рук

Сцепленные руки часто сопровождаются улыбкой, но на деле означают совсем другое. Подавленность, неуверенность, враждебность — вот главные спутники этого жеста. Возможно, человек обдумывает свои проблемы. Руки в данный момент выступают чем-то вроде барьера между вами и собеседником.

Открытая поза

Хотите узнать, как проходят переговоры? Об этом тоже расскажут жесты вашего собеседника. Во время хороших переговоров их участники расстегивают пиджаки, распрямляют ноги и придвигаются на край стула, стараясь быть ближе к собеседнику напротив.

Рассеянность

А вот если человек постоянно собирает или стряхивает ворсинки с одежды, это верный признак того, что ему совсем не нравится все, что здесь говорится. Даже если на словах он полностью согласен. Потирание мочки уха тоже плохой знак. Ваш собеседник хочет закончить нудный для него разговор и поскорее уйти.