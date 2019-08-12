20+ жизненных мелочей, которые пробуждают в читателях AdMe.ru боевого хомяка
Не так давно мы писали, какие жизненные моменты выводят из себя пользователей Reddit. Эта статья получила неожиданно большой отклик как на сайте, так и в нашей группе на Facebook. Читатели поспешили в свою очередь поделиться, что их раздражает больше всего.
AdMe.ru прочитал все комментарии и с удивлением обнаружил, что кого-то может бесить даже звук рвущегося бинта или капли воды на плитке в ванной. Кстати, в конце вы узнаете, что же делать, чтобы реагировать на подобные мелочи не так эмоционально.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Бонус
Лечиться, конечно же, ни от чего не нужно, а вот к подобным выводящим из себя мелочам лучше относиться с юмором, и тогда те не будут раздражать. Какие пустяковые ситуации пробуждают в вас боевого хомячка?