20+ жизненных мелочей, которые пробуждают в читателях AdMe.ru боевого хомяка

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Не так давно мы писали, какие жизненные моменты выводят из себя пользователей Reddit. Эта статья получила неожиданно большой отклик как на сайте, так и в нашей группе на Facebook. Читатели поспешили в свою очередь поделиться, что их раздражает больше всего.

AdMe.ru прочитал все комментарии и с удивлением обнаружил, что кого-то может бесить даже звук рвущегося бинта или капли воды на плитке в ванной. Кстати, в конце вы узнаете, что же делать, чтобы реагировать на подобные мелочи не так эмоционально.

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