Читатели AdMe.ru рассказали о своих детских обидах, которые они не могут забыть даже спустя десятилетия

Один необдуманный или несправедливый поступок взрослого по отношению к ребенку может нанести ему душевную травму, которая не заживет никогда. И доказательством тому служат истории наших читателей, которые поделились с нами случаями из своего детства, породившими в них глубокую обиду.

И пусть кто-то считает, что детская обида — это пустяк, который и выеденного яйца не стоит, чтобы помнить о нем всю жизнь, мы же в AdMe.ru убеждены, что подобные вещи так просто и легко не забываются и влияют на восприятие мира в дальнейшем.

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2.

Если я начну писать про все обиды детства, полдня уйдет. Расскажу один случай. Папина тетя из Москвы подарила мне немецкую куклу в шубе из натурального меха, в шапке и меховой муфте. Я с ней совсем мало поиграла. 1-го сентября, когда я пошла в 1-й класс, мама взяла куклу и на моих глазах кинула в печь. И сказала: «Ты уже большая, хватит с куклами играть». Мне уже 60... Кукла в печке стоит перед глазами до сих пор... © Lilia Rivkin / Facebook

3.

Мне было лет 5, и я любила ходить в детский сад. Однажды у нас было занятие по рисованию узоров гуашью. Я довольно быстро справилась с заданием. Рядом со мной сидела девочка, которая хорошо рисовала, узор у нее вырисовывался замечательный. Она набрала краску на кисточку, повернулась к девочке, сидящей к ней спиной за другим столом, заговорила с ней, потеряла контроль над своей рукой, и кисточка опустилась на ее рисунок, перечеркнув его толстой линией. Я в ужасе: «Лена, что ты делаешь?!» Лена повернулась, увидела и закричала: «Это ты меня толкнула!» Подскочила воспитательница и, не слушая меня, отправила в угол, где продержала довольно долго. Это было так унизительно и несправедливо. Прошло 62 года, а я помню, словно это было вчера. Мама не поверила рассказу воспитательницы, когда пришла за мной вечером, а поверила мне. © Галина Хорошавина / Facebook

4.

Когда жили с отчимом, за столом во время ужина он был царь и бог: на его тарелке была гора еды, а у нас с братом по полкотлетки и чуть-чуть гарнира. Еще до ужина нам надо было есть сырой лук, не то четвертинку, не то половинку, мол, он микробы убивает. Помню еще, как мы, дети, воровали из кастрюльки пустые макароны и прятались, чтобы съесть их. © Irina Kondrasova / Facebook

5.

Помню, мне тогда было лет 8. Мама сидела на рынке, и обед мы ей приносили из дома. Был то ли конец октября, то ли начало ноября, ну уже похолодало. В очередной раз несу горячий обед с чаем. Попробовав обед, она сказала, что невкусно. Попробовав чай, выплеснула его мне в лицо, сказав, что он холодный. Я бы забыла это все, но вот на тот момент рядом было человек 10, и все они смотрели на меня. Я не заплакала при ней, а по дороге домой у меня не останавливались слезы. И я еще очень долго плакала по ночам... © Marina Andreevna / Facebook

6.

В детстве поехали с братьями и мамой в другой город — к сводному брату мамы. Его дочке очень понравился мой кулон с бабочкой. Может, и безделушка, но он был единственным украшением, которое у меня было. К тому же это подарок моей тети по папиной линии. Все 3–4 дня, что мы у них жили, та девочка и ее папа выпрашивали у меня этот кулон. Я объясняла, отказывалась, отнекивалась как могла. Но потом они подключили мою маму, и под натиском всей этой толпы я, 7-летний ребенок, отдала свой кулон. После этого я расставалась со многими вещами в своей жизни (теряла их), но тот кулон, ту незащищенность помню до сих пор. Поняла, что не стоит рассчитывать на помощь и поддержку родителей. © Surayyo Rakhmat / Facebook

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У меня есть старшая сестра, она с детства очень эмоциональная и экспрессивная. Родители всегда относились к ее крикам по любому поводу или без примерно так: «Что ж поделать, у нее такой характер, не обращай внимания, ты-то не такая, ты-то спокойная и рассудительная». Однажды была такая ситуация. На меня пожаловалась учительница, я расстроилась, расплакалась, а мама мне сказала: «Что ты тут театр устроила, ты притворяешься!» С тех пор я от родителей закрылась полностью, никогда ничем не делюсь. © Ася / AdMe

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10.

Еще в детском саду я дала себе слово, что к своим детям я буду ходить на все праздники, чего бы это мне ни стоило. Младшему сейчас 13 лет. Ни одно его выступление мы не пропускаем, не пропускали и у старших. Я помню свои чувства, когда ты выступаешь не для всех, а только для нее одной, для мамы, ищешь ее глазами и не находишь... Это засело очень крепко, зацементировалось в душе... © Наталия Мелешкина / Facebook

11.

У меня с десяток незакрытых гештальтов из детства. Например, на уроке украинской литературы я написала стихотворение, а учительница сказала, что не верит, что это я написала, и занизила оценку. В садике кто-то оторвал от комнатного растения листик, и нас всех усадили на пол и не разрешали вставать, пока кто-то не признается. При этом обещали, что не накажут. Никто не признавался, и я решила взять вину на себя, потому что хотелось в туалет уже (все равно ж не накажут). Не тут-то было, простояла 2 часа в углу. Классе в 3-м моим родителям дали какую-то анкету заполнять, и я подсмотрела, что на вопрос о том, гордились ли они хоть раз мной, мой отец ответил «нет». Ну и вишенка на торте: мама всегда сравнивала меня с другими детьми и постоянно упрекала за лишний вес. Впрочем, сейчас ничего не изменилось, кроме того, что мне все равно. А в детстве у меня столько было комплексов из-за этого. К счастью, теперь у меня своя семья, и своего ребенка я всегда поддерживаю. © Ксения Трофименко / Facebook

12.

Мне 7–8 лет. На одном из уроков только один мальчик в нашем классе получил пятерку, а все остальные — по двойке. Поголовно, даже отличница. Я сильно боялась, что родители будут ругать, но уповала на то, что я не одна такая, весь класс получил двойки... Короче, была надежда... Дома, когда отец узнал ситуацию, сразу поставил в угол. Было обидно. © Оксана Юн / Facebook

13.

Я была отличницей, и ко мне за парту посадили двоечника, чтобы я ему помогала. Он списал у меня все сочинение, запятая к запятой. Мне поставили единицу, а ему двойку. Мама меня наказала. До сих пор помню, как было обидно. И ведь учительница знала и видела, что он списывал. Я сидела тогда за первой партой, у нее под носом. © Svetlana Frank / Facebook

14.

Не помню, сколько мне было лет, но до 10 точно. В канун Нового года приехала я с отцом в деревню, где ему выдали 3 подарка на Новый год: для меня и моих сестер. Но куда-то пропал 1 подарок, до сих пор не знаю куда. А так как я была сладкоежкой, бабушка обвинила меня, заявив, что я его съела и не признаюсь! В итоге 2 подарка отправились к моим сестрам, а я так и не смогла доказать, что ничего не брала. И было еще обиднее, когда сестры ели свои конфеты, а я была обделена! Столько лет прошло, а вот эту детскую обиду не могу забыть. © Oxana Haradezki / Facebook

15.