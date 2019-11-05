Читатели AdMe.ru рассказали о странных случаях из жизни, которые трудно назвать случайным совпадением

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Иногда с нами происходят какие-то странные совпадения, которым трудно найти логическое объяснение. Одни списывают произошедшие события на зов интуиции, другие называют случайностью, а третьи видят влияние неведомых сил. Но некоторые истории назвать простым совпадением язык не поворачивается. Например, случай про пассажирку автомобиля, которая внезапно чихнула, напугала водителя и тем самым случайно спасла их от аварии.

Читатели AdMe.ru рассказали именно о таких моментах из жизни, и вот наиболее парадоксальные из них.

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Я вечером на дачу приехала. Темно, поздняя осень. Только вышла из электрички, как ко мне подбежал огромный пес и стал провожать до дома. Идти 1,5 км на край села, мимо заброшенных домов. Навстречу попалась компания пьяных мужиков. Покричали мне глупости, с собой звали, но не подошли. Домой пришла, сказала маме, что у калитки собака стоит, надо дать ей что-то поесть. Калитка, кстати, одно название, вход свободный. Собака во двор со мной почему-то не вошла. Я ее звала, но она остановилась перед воротами. Я ей сказала, чтобы подождала минутку, дам вкусного. А когда вышла, собака исчезла. Убежала. Была большая, крепкая. Такой дворянин с примесью овчарки. Кобель или сука, я в сумерках не разглядела. © Лазарева Наталья

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Дядя мой рассказывал, как однажды он пришел с работы и прилег на диван. И ему вдруг ужасно захотелось встать и куда-то идти. Он пошел пешком в центр города, идти было минут 30–40. Идет и вдруг видит: люди стоят в круг. Он их раздвигает и видит, как на асфальте лежит его мама (моя бабушка). Люди стоят и между собой рассуждают: «Алкоголичка, наверное». А у нее инсульт был. Вот если бы не дядя, то она бы тогда и умерла. А так прожила еще 7 лет. Интуиция? Больше с ним такого не было. © Genady Diana Katsenelson

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Однажды после учебы я уснула одна в комнате и проснулась оттого, что кто-то произнес мое имя. Четко и достаточно громко, раз я проснулась. Я позвала маму и спросила, кто меня звал. Они сидели с бабушкой в другой комнате и смотрели ТВ. Мама сказала, что они ничего не слышали и никто меня не звал. На следующее утро пришли люди и сообщили, что умер мой отец. А он с нами не жил уже 11 лет. Я думаю, что это он прощался. © Ириска Для Иришки

***

У меня часто бывают необъяснимые истории. Одна из них: муж очень долго и сильно болел, без диагноза, еле выжил. Только оклемался, и вот надо было ему срочно ехать в другой город, на своей машине, за рулем, 8 часов. Отговаривать моего мужа бесполезно. Да я и высказала свое мнение и больше не настаивала. У меня ребенок до года на руках. Легли спать, и снится мне сон, что звонит мне умершая свекровь и выговаривает, мол, зачем я разрешила ехать ее сыну. Утром я не стала говорить мужу о сне. Уже после поездки муж рассказал, что в ту же ночь ему приснилась его мама и попросилась ехать с ним на заднем сиденье. И ехала туда и обратно. © Светлана Гортинская

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Мой папа, царствие ему небесное, очень любил мою дочь, всегда ей говорил: «Мимо меня ни один твой кавалер не пройдет, будет самый жесткий отбор». Через год, как папы не стало, дочка начала встречаться с молодым человеком. И вдруг он рассказывает ей, что приснился ему дедушка, который с ним очень строго поговорил и велел не обижать его внучку. И парень этот описал внешность дедушки: практически все совпало. Да, фотографии моего отца он точно не видел. © Ирина Ниенхаус

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Год назад приснился мне сон, как маленькая девочка идет по заснеженному склону одна. Я видела это как бы сверху. Я во сне подумала, что мама ушла от меня (она тяжело болела). А через 2 часа мне сообщили, что моя мама покинула этот мир... © Наталья Смирнова

***

Шли с подругами из школы, трещали наперебой. Вдруг я тихо-тихо услышала свою любимую песню В. Кузьмина «Моя любовь» и громко крикнула: «Тихо!» Девчонки остановились, и... перед нами, на шаг впереди, упала трехлитровая банка. Разбилась вдребезги! Девчонки на меня смотрят, спрашивают, как я ее увидела, а я не видела ничего, я песню хотела послушать... Кроме меня ее никто не слышал... А еще спустя годы как-то мы с мужем и ребенком поехали на дачу. Садимся в машину, муж что-то забыл дома, решил вернуться, я давай бухтеть, мол, возвращаться плохая примета, ла-ла-ла. Сижу, жду, вернулся, поехали. В пути видим та-а-а-акую аварию на дороге! Только-только произошла. Вот и думай после этого, что хочешь. © Наталия Наталия

***

У нас тоже было что-то непонятное. У нас 2 машины. Одна начала глохнуть, попробовали пару раз завести — не получается. Ну, мы вторую давай заводить — та же история. Обе ни в какую, глохнут, и все тут. Минут 30 пытались. А потом и первая, и вторая машины завелись как ни в чем не бывало. Выехали на трассу, а там авария... Что это было, одному богу известно. © Таня Поляница

***

***

У знакомой умер отец. Накануне погребения она на рынке купила покойному в гроб тапочки какого-то цвета (не помню уже подробности этой истории). Следующим утром, в день похорон, приходит соседка, которая хорошо дружила с умершим. И говорит: «Мне снился твой папа и жаловался, что ему не нравится цвет купленных тобой тапочек». О том, что знакомая купила отцу тапочки для похорон, соседка точно не знала. © Александр Кондрашов

***

Несколько лет назад выхожу из дома рано утром, а на меня несется собака бродячая, от соседнего подъезда. Подбежала, крутится вокруг меня, в карманы лезет. Пытаюсь сделать шаг, она норовит укусить. «Пошел вон, Бобик!» — кричу я. И собака вдруг убежала обратно к подъезду. В результате тем утром я опоздала на свою обычную электричку. Которая, как потом оказалось, загорелась в пути. © Екатерина Степнова

***

Помню, была маленькой, как-то среди ночи проснулась, хотя нормально спала и в туалет не хотелось. Я встала и пошла прямо на кухню, а там плита не выключена оказалась. Еще и окна везде на ночь закрыты. Выключила плиту, разбудила родителей, и так же, на автопилоте, ушла и уснула. Утром еле вспомнила, что было. © Melanta Pimkina

***

***

Жили раньше в сталинском доме на последнем этаже под самой крышей, чердака над нами не было. Балкон навесной, незастекленный. Выхожу однажды на балкон, а на узеньких перилах ограждения, ровно вдоль, стоит старая железная машинка. У меня дочь маленькая тогда была, на балкон не пускали, да и машинок отродясь у нее не было. Откуда взялась? Птица принесла? Но как умудрилась так ровно поставить? © Анастасия Кадагидзе

***

Была дома одна, зашла в комнату и вдруг вижу на балконе мальчика лет 8 и кошку свою. Мальчик пытается ее взять на руки, все настолько реально было. Потом очухалась, ведь я дома одна; вышла на балкон — никого. А через неделю моя кошка на балконе застряла в окне, еле выходили, чуть не умерла. Наверное, он хотел меня предупредить. Но кто он, до сих пор не знаю. © Ирина Романова

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Умер второй муж моей мамы. Она точно знала, что в доме должны быть наличные деньги, причем приличные. Он откладывал, типа на похороны. Перевернули весь дом, но денег не нашли. Я оплатила похороны, и через несколько дней после погребения является мне во сне этот самый второй мамин муж, облаченный в белую до пят рубаху. Действие происходит в их квартире. Он идет в коридор, указывает рукой на верх антресолей и растворяется, будто его и не было. Там он обычно хранил инструменты, рыболовные снасти и т. п. Проснувшись утром, помчалась к маме. Ничего не объясняя, схватила стремянку, залезла наверх и стала вынимать все. У самой дальней стенки я нашла деньги, завернутые в газету. Без подсказки, вероятно, нашли бы нескоро. © Irina Granovskaya

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