Читатели AdMe.ru рассказали о поступках своих родителей, которые доказывают их безграничную любовь к детям

Мы несколько раз публиковали истории наших читателей о родительских поступках, которые вызвали обиду на всю жизнь. Одни взрослые не сдержали обещание, другие несправедливо наказывали, третьи не поддерживали своих детей в трудную минуту и не защищали. К счастью, не все родители такие. Некоторые наши подписчики рассказали о случаях из своего детства, в которых чувствовалась самая искренняя любовь их пап и мам.

Мы в AdMe.ru хотели бы, чтобы подобных историй было гораздо больше, чем рассказов о детских обидах.

1.

Когда мне было 7 лет, я вырезала розочку на мамином вечернем платье, на самой попе (хотела сделать покрывальце для своего пупсика). Потом мама надела свое платье, а папа долго смеялся... Меня даже не наругали. С того времени раз в месяц мама ходила к тетенькам в дом быта и приносила много разных красивых обрезков ткани... Сейчас я закройщик, шью много красивых вещей. Я благодарна своим родителям за их любовь! © Алена Евгеньевна / Facebook

2.

Помню, как были в гостях у близких родственников. Я, чтобы переговариваться с двоюродным братом через слуховое окошко (он был в ванной), залезла на туалетный бачок. Мы бесились, я не подумала о последствиях. Что-то там в бачке хрустнуло и покосилось. Я вышла с поникшей головой, думаю, все, хана мне. Но родители брата напугались, что я сейчас плакать буду, и сами стали меня утешать. До сих пор считаю это примером родительской стойкости и выдержки. © Агнесса Созонова / Facebook

3.

Мне очень нравилась кукла — немецкая, с белыми волосами и в синем с белым кружевом платье. Но она стоила 12 рублей! Огромные деньги для игрушки по тем временам. Меня кладут в больницу почти на месяц, и мамочка, придя меня навестить, естественно, спрашивает, чего я хочу. Конечно куклу! Назавтра она у меня была! Это было счастье! Это было начало третьего класса. Мамочка моя была просто необыкновенная! © Ирина Бражникова / Facebook

4.

5.

Когда я была в 4-м классе, наша классная руководительница родила ребенка. Родители собрали какую-то сумму, чтобы купить ей подарок. Послали мою маму, дав ей задание купить большого медведя. Когда мама принесла его домой, я потеряла дар речи. У меня никогда не было ничего похожего, да и кукла настоящая (с прической, в матросском костюмчике) была только одна. Мы жили очень скромно, но я так хотела этого медведя... И мама оставила его мне. Поехала и купила учительнице другого, немного не такого. Как я его любила! Когда моему племяннику было уже лет 12, он увидел у меня этого медведя, раненого, с поврежденной лапой, и забрал себе. Этот медведь прожил большую и полезную жизнь... До сих пор удивляюсь, что мама купила мне этого мишку. © Нета Осенняя / Facebook

6.

Мне очень повезло с родителями. Они оба выросли в деревне, и никто их основам педагогики не учил, но они всегда были на моей стороне и уважали мою личность. Помню, бабушка подружки обвинила меня, что я украла ее духи «Красная Москва», когда мы у них играли... На следующий день меня из школы забрал папа. Мы шли вместе, и впереди я увидела эту бабушку, вспомнила, заплакала и рассказала все папе. Он тут же ее догнал и потребовал объяснений, она начала оправдываться. Потом выяснилось, что духи стояли на холодильнике и завалились за него. Я очень благодарна своим родителям и помню все эти случаи, я всегда знала, что они на моей стороне. © Альфия Загирова / Facebook

7.

8.

Спасибо судьбе, что у меня лучшие родители на свете. Казалось бы, мелочь, а так запомнилось. Было мне лет 8–9, урок рисования. Задали нам нарисовать пляж, море и тому подобное. Я как могла старалась, нарисовала пейзаж с пальмами, чайками и растущий ананас. За работу получила тройку, поскольку учительница сказала, что пейзаж должен быть реалистичным, а я нафантазировала, и ананас должен расти на пальме. В расстроенных чувствах дома я рассказала маме об этом, показала свой рисунок. Она меня обняла, сказала не расстраиваться. В то время интернет был только у мамы на работе. И на следующий день она распечатала статью о том, как растут ананасы, и пошла в школу, а я об этом даже не знала. Уж не знаю, о чем они там беседовали, но на следующем уроке рисования мне тройку исправили на пятерку. © Anastasiya Avcı / Facebook

9.

Мне 32 года. 11 лет живу отдельно от родителей. Недавно мама позвонила и попросила приехать к ней, пересмотреть старые тетрадки и определиться, может, какие-то из них уже не нужны. А еще мои родители хранят бегемотиков, которых я слепила из глины лет в 13, а еще расписанное мною в те же годы пасхальное яичко. Очень ценю это. © Лилия Стрижаченко / Facebook

10.

В детстве жила с папой и бабушкой в селе, очень бедно, папе зарплату не платили, жили только на пенсию бабушки. И немного было своего хозяйства. В школе меня почему-то невзлюбили, издевались мальчики, обзывали уродиной. Папа это знал, сильно переживал. Но разговоры с учителями не помогали. И вот однажды, в 8-м классе, у нас намечался конкурс красоты «Мисс „Золотая осень“». Меня так заклевали, что я неожиданно для себя заявила о своем участии. Мой папа, узнав об этом, понял, насколько это важно для моей самооценки. Он поехал к одной девочке и купил у нее для меня шикарное выпускное платье золотого цвета. Аж за 500 гривен — тогда для нас это была просто огромная сумма. На конкурсе я получила 2-е место, что шокировало абсолютно всех, ведь все вокруг считали меня уродиной. А этот папин поступок вспоминаю всю жизнь с трепетом и благодарностью. © Анастасия Самсонова / Facebook

11.

12.

Я один раз на сдачу купила маме цветы. Сдача была 10 копеек, а один тюльпан стоил 5 — получилось 2 тюльпана. Мне было лет 7, я понятия не имела, из скольких цветов состоит букет. Я такая гордая пришла домой, мама открыла дверь, увидела меня с цветами, обрадовалась, я ей вручила букет. А потом мама расхохоталась и поставила цветы в вазу. Полюбовалась ими и рассказала мне, что принято дарить нечетное количество цветов. Потом мы с ней поставили по одному цветочку в маленькие вазочки, и обе были довольны и счастливы. С тех пор я очень люблю дарить маме цветы. И мама обожает цветы, поэтому, даже живя далеко от родителей, я по интернету заказываю и посылаю ей букеты, это очень приятно! © Lucia Sh / Facebook

13.

В школе мою дочь однажды обвинили в краже денег из портфеля только на том основании, что она последняя выходила из раздевалки на физкультуру. Приехав с работы по вызову и увидев заплаканную дочь, я орала, топала ногами и выражений не выбирала. Как показывает опыт, все эти социальные педагоги, завучи и прочие просто не привыкли к таким буйным родителям, как я. В большинстве своем родители не идут на конфликт и покорно кивают головой. Я считаю, что дома ты можешь разбираться и ругаться. На людях за ребенка всех рвать надо. И да, у меня прекрасные отношения с дочерью. © анна шалашиди / Facebook

14.

Мне родители всегда объясняли, если какая-то вещь нам была не по карману. Но старались и угодить: иногда через время я находила желанный подарок под подушкой просто так! Помню, как, проснувшись, бежала показывать маме, а она улыбалась и обнимала меня. Я давно зарабатываю сама и мамулю одеваю с иголочки, все самое-самое! Потому что она отдавала бесценное мне — свою любовь! © Наталия Войнова / Facebook

15.

У меня был случай, когда на уроке соседка по парте попросила передать записку мальчику. Он ей очень нравился. Учительница поймала меня в момент передачи записки и начала позорить перед всем классом. Кроме того, на следующий день она вызвала маму в школу. Мама с каменным лицом выслушала все замечания по поводу того, что я якобы состою в романтических отношениях и занимаюсь всем, только не уроками. Когда учительница закончила свою речь, мама ее спросила: «И что плохого, что моя дочь может нравиться мальчику?» Тут учительница просто замерла, она не ожидала такого поворота. Зато мне стало хорошо, поскольку поняла, что меня в обиду не дадут. Мама и сейчас моя подружка. © Sheyla Shekili / Facebook