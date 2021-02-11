Читатели AdMe.ru рассказали о детских обидах, которые наложили неизгладимый отпечаток на всю их жизнь

«Детские обиды самые сильные и помнятся дольше других, потому что дети обижаются сердцем, а взрослые — разумом. Разум способен победить обиду, сердце — нет. На нем остаются шрамы, которые не расправишь, как складки на ткани». Эта цитата из книги «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой» как нельзя лучше объясняет тот факт, почему так сложно забыть несправедливое наказание, недоверие, предательство, насмешки или бессердечие со стороны взрослых.

Читатели AdMe.ru снова открылись душой и поделились со всеми историями из своего детства, которые им хотелось бы забыть, но не получается, как бы они ни старались.

1.

2.

До сих пор помню, как в детском саду меня назначили на одну из главных ролей в спектакле. Я старательно готовилась к роли, на утреннике отыграла на одном дыхании, старалась перед мамой. А она после утренника наказала меня, якобы я сильно выделялась, и ей было стыдно за меня. Больше никогда в жизни я не соглашалась выступать. И фотографироваться не люблю, все время прячусь за кого-то, чтобы не выделяться. © Наталья Щетинина / Facebook

3.

Мне было лет 13, а во дворе был мальчик, который мне очень нравился. Днем мы с подружками такие крутые, накрашенные, типа взрослые. А вечером прятались в подъезде на последнем этаже и играли в куклы. И вот однажды стою я во дворе с ребятами постарше меня, вся такая крутая, что-то рассказываю, а рядом стоит тот мальчик, который мне нравится. Тут мимо идет моя мама и говорит мне: «Что ты тут делаешь? Ты еще ребенок, в куклы еще играешь». И давай в красках рассказывать всей детворе, как мы с подружкой играем в подъезде. Хотела зачем-то меня высмеять. Такой униженной я никогда себя не чувствовала. Помню, как все тогда смеялись, а затем дразнились. Когда пришла домой, то выкинула все игрушки. С тех пор у меня нет ни одной игрушки. Зачем мама так сделала — не знаю. Прошло 20 лет, но до сих пор обидно, что выкинула любимых кукол, чтобы никто не узнал, что я с ними играю. В тот день кончилось мое детство. © Diana Prikule-Pape / Facebook

4.

Родители были в отъезде, должны были приехать 31 декабря. А к нам по традиции всегда в этот день приходят гости. Я хотела их и родителей порадовать и наготовила всего, накрыла стол. И как только все сели за стол, мама заранее извинилась перед всеми, мол, если что-то не вкусно, имейте в виду, что это не она приготовила, а дочь. Мне было очень обидно. Хотя все гости и хвалили меня, но я до сих пор не могу забыть тот момент. Так по жизни у меня и продолжалось. Никогда мама меня не хвалила и не позволяла другим хорошо отзываться обо мне, будь это даже кто-либо из ее родственников или подруг. © Lale Ismailova / Facebook

5.

Мама меня постоянно обзывала и говорила, что руки у меня не из того места растут. Вот она — аккуратистка, а я на отца своего похожа. В 14 лет ушла жить в общагу и больше с мамой не жила. Жизнь показала, что я не хуже мамы, а может, и лучше. Когда мама была уже старенькой, я спросила ее: «Мама, зачем ты так поступала со мной?» Она ответила: «А чтобы тебе никто не завидовал!» Любить боялась. © Ирина Стародубцева / Facebook

6.

У моей двоюродной сестры почти не было волос, и ей купили какой-то жутко дорогой импортный ополаскиватель. После того как я помылась, сестра обвинила меня в том, что я пользовалась ее ополаскивателем. Тетя стала нюхать мою голову и говорить, что я воровка. Я подбежала к маме и думала, что она посмотрит мне в глаза и поймет, что я говорю правду. Я ведь на самом деле не брала. Мама тоже понюхала мои волосы и сказала, что не уверена, мыла я голову тем ополаскивателем или нет. Но если они считают, что я брала, значит, я действительно воровка. То, что мне не поверила моя родная мама и не защитила, было большим ударом. Я всегда была послушной. Никогда ей не врала. © Наталия Воднева / Facebook

7.

8.

Это было в 1961 году, в 1-м классе. На уроках мы начали рисовать палочки. Так как я левша, то взял перьевую ручку в левую руку. Учительница увидела это, попросила меня встать и перед всем классом отчитала за то, что я левша. И я должен был переучиться писать правой рукой. Я попробовал, но палочки у меня вышли неровные, и мне влепили единицу. Меня опять подняли перед всем классом и отчитали, мол, мало того, что левша, так еще и единичник. Весь класс стал меня дразнить «левша-единичник». Каждое утро начиналось дома со скандала, так как я не хотел идти в школу. © Viktor Korn / Facebook

9.

Мне за 50. Но до сих пор не могу забыть некоторые моменты из детства. Может, действительно нужно стереть их из памяти, но не получается. Меня часто оставляли в круглосуточном детсаду и забирали аж в пятницу. Однажды папа, не знаю, по какой причине, пришел и забрал меня в середине недели. Я была так рада и счастлива, что увижу маму, брата. Пришли домой, а мама даже не обняла меня и отругала папу за то, что он привел меня. А я так хотела прижаться к маме... Ну, не знаю, может, времена тогда были суровые, и люди тоже были суровые. А мне было всего лишь 5 лет... © Hilola Musaeva / Facebook

10.

Обидно было с первой учительницей, которую я очень любила и доверяла ей. Когда мне было 7 лет, у меня погиб лучший друг: на велосипеде попал под грузовик. Его мама подарила мне на память об Алешке книжку с ребусами. Очень классная была книжка, я бы и сейчас такую хотела, а тогда — целое сокровище, да еще и с памятью. Моя мама разрешила взять книгу в школу, и мы с одноклассниками на переменках решали ребусы. После уроков учительница подошла, спросила, кто мне подарил эту книжку, и попросила взять домой посмотреть. Надо ли говорить, что я эту книгу больше не видела? Хотя на форзаце было написано «Маргаритке от Алеши». До сих пор не понимаю: как взрослый человек, учитель мог так поступить? И неужели интересная книга стоит доверия ребенка? © Маргарита Геращенко / Facebook

11.

12.

Мне было лет 8. В гости приехали дедушка с бабушкой, а родители уехали. Я решила родных порадовать. Встала утром пораньше, убрала кухню, сварила кашу, разложила по тарелочкам, посуду на столе красиво расставила и ушла в свою комнату. Мол, завтрак на столе. Днем бабушка, когда меня увидела, недовольно говорит: «Каша холодная была и на воде, а надо было делать на молоке». А дедушка, глядя на меня, с усмешкой добавил: «Я ее одной собачке во дворе отнес». Больше я им сюрпризов делать не пыталась. Никогда. © Lucy Gabay / Facebook

13.

Собирались как-то с классом ехать на экскурсию. Автобус должен был отойти от школы в 8:00. Я была на месте в 7:45. Ждала до 8:00. Потом вышла вахтерша и сказала: «Ты на экскурсию? Не жди, все подтянулись еще раньше, и автобус уехал». На следующий день я спросила у классной руководительницы: «Вроде договаривались на 8 часов, я пришла на 15 минут раньше, но никого уже не было. Возможно, я время перепутала?» Она мне ответила: «Нет, все верно! Но раз уж все пришли, то мы и поехали, семеро одного не ждут! Шевелиться надо было!» Обидно было до слез. Маме стоило огромных трудов меня успокоить. © Ольга Станкевич / Facebook

14.

Мне было года 4, когда на свадьбе моего двоюродного брата мне подарили куклу, которая ездила на капоте свадебной машины. Моему счастью не было предела! Но эту же куклу чуть позже захотела племянница невесты. Ей тогда было где-то 10 лет. И вот ночью, когда я спала, мне эту куклу подменили на дешевое уродство. Я до сих пор помню свое детское горе. Рыдала дня 2... © Ирина Сергеева / Facebook

15.

16.

Мне было 14 лет. В оттепель я поскользнулась на ступеньках и упала, травмировав ногу (трещина в голеностопе). Как назло, в тот день я была в новом пальто. И когда пришлепала домой, еле-еле превозмогая боль, вместо слов сочувствия и помощи услышала вопрос: «Ты новое пальто, что ли, порвала?!» Я просто опешила. А пальто, кстати, не порвала, так как, когда падала, я машинально зачем-то его задрала. Всю ночь проплакала и в ответ на свои слезы получила: «Чего ноешь? Под ноги надо смотреть!» Наутро друзья помогли добраться до больницы, там врач наложил лангетку. Домой тоже привели друзья. Я села на кухне делать уроки. Ногу пришлось вытянуть: она только так меньше болела. А мама, проходя мимо, сказала: «Что копыта свои расставила, симулянтка?! Пройти негде». Обидно до сих пор, прошло уже 20 лет. © Sandra Shatalova / Facebook