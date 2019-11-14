Читатели AdMe.ru рассказали, какие поступки они совершили, когда их мозг будто отключился
Представьте себе ситуацию, когда кто-то кладет пульт от телевизора в морозилку, в кофе добавляет соль и пытается говорить по банану, словно по телефону. Кажется, в здравом уме человек такое не станет вытворять, но, как показывает практика, это делает огромное количество людей. Просто в те моменты, когда мы много работаем, сильно устаем или выполняем сразу несколько дел, мы живем как на автопилоте. Вот тогда и случаются такие казусы.
Читатели AdMe.ru рассказали как раз о таких ситуациях, которые доказывают, что наш мозг время от времени отключается и мы сами не ведаем, что творим. А потом еще ничего не помним.
- А я, вернувшись с прогулки, сняла носки, чтобы отнести их в корзину для грязного белья. Но на автомате пошла и выкинула их в мусорное ведро. И правда, зачем стирать? © Мария Снигирева
- А у меня было такое: стаканчик из-под йогурта — в раковину, ложечку — в мусорное ведро. © Разноглазая
- Я как-то намазала плавленый сыр на телефон, заметила, засмеялась, потом полчаса искала телефон, чтобы это сфоткать. И настолько испугалась, что положила деньги на скайп и позвонила себе. Это мой единственный за всю жизнь платный звонок со скайпа. © Taisia Silkina
- Обычно на работе встречает охранник взмахом руки, я ему отвечаю тем же, дополняя улыбкой. Тут еду на автомате, разговариваю по телефону. Гаишник взмахивает жезлом, желая меня остановить, я по привычке отзеркаливаю его движение и улыбаюсь. Видимо, у человека был шок. Потому что он кивнул головой в ответ. Коллеги, наблюдавшие эту сцену, до сих пор по-доброму ерничают на работе. © Светлана Абухович
- Приехала в магазин. Закупилась. Все расфасовала в багажнике. Села в машину, жду. Тут мозг решил включиться: приехала я одна. Сама. А сижу на пассажирском сиденье... © Masha Bondank
- Приготовила шикарный борщ. Попробовав, решила досолить чуток. Но при этом параллельно шла стирка белья... И стиральный порошок успешно посыпался в борщ! Ненавидела себя в тот момент... © Elena Brikman
- Бреюсь, весь в пене. Звонит телефон, хватаю, отвечаю на звонок, поговорил. Телефон теперь тоже в пене. Недолго думая, сунул под струю воды, чтобы промыть. © Михаил
- Я держала в руках телефон и банан. Когда зазвонил телефон, я приложила к уху банан. И самое главное, это увидел мой сын. И теперь он прикалывается надо мной: когда звонит телефон, говорит: «Мам, банан звонит». © Mila Poyraz
- Целую неделю безвылазно сидела у компа, набирая текст своей дипломной работы в Word. Через неделю на лекции, сделав ошибку в записях, сидела и ждала, когда мне в тетради подчеркнет слово красным. Минут 5 ждала, пока сосед по парте не спросил, в чем дело. © Анника
- Ждал важный звонок. А пока ждал, занялся глажкой (жене решил помочь). Не убирая доску, прилег на диван и уснул. Когда прозвенел звонок, я машинально схватил утюг и долго не мог понять, что происходит... Благо все было выключено, а то уху моему ожог был бы обеспечен. © Сергей Островский
- Как-то раз готовилась к важному, долгожданному свиданию. Проведя у зеркала ой как немало времени и добившись идеального результата, отправилась в ванную помыть руки. И машинально умылась. Посмотрела на себя в зеркало... Долго думала... © Asya
- Работала я как-то без выходных несколько недель. В 5:30 подъем, домой попадала к часу ночи. И тут мне дают 2 выходных. Пришла домой и радостно завалилась спать. Под утро захотелось в туалет. Встала, пошла в санузел... очнулась на остановке, полностью собранная и накрашенная... Время — 3:40... Как я летела домой через лес! И ведь не помню, как собиралась. Мозг отключился еще в коридоре.
Еще случай: пила кофе, понесла кружку в раковину, отвлеклась на ребенка. Потом смотрю, кружки нет... Искала и в посудомоечной машине, и в холодильнике, и в микроволновке... Спустя почти сутки нашла в комоде с чистыми вещами. А я даже не помню, что заходила в эту комнату.
А еще однажды искала телефон. Долго! Нашла спустя час в морозилке. © Екатерина Хло
- Наводила порядок в ванной, а потом смотрю, мыльницы с мылом нет. Все перерыла, ни одной мысли нет, куда могла деть. На следующий день готовлю ужин, открываю морозилку — мыльница! Зачем я ходила на кухню во время уборки ванной, а уж тем более зачем я взяла с собой мыло и положила его в морозилку, никогда мне этого уже не понять! © Екатерина
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После тяжелой смены в реанимации приехала домой и долго ждала лифт, прикладывая чип от входной двери к кнопке. © Лена Слепокурова
- Товарищ как-то собирался на тренировку. Взял сумку с вещами, ну и мусор заодно. Когда проходил мимо контейнера, выбросил туда вещи. И поехал с мусором на тренировку. Заметил уже в троллейбусе, вернулся и таки нашел свои вещи, они были еще неглубоко. На тренировку, правда, уже не поехал. © Ник Грабовский
- Я однажды рано утром, выезжая на работу, прихватила пакет с мусором, чтобы выкинуть в контейнер у дома. В итоге я привезла его на работу. Мусор. Я 10 минут шла от дома до метро, 25 минут ехала на метро, а потом еще 10 минут бережно несла пакет с мусором до офиса. © Anastomus
- Как-то раз для теста разбила яйцо и вылила его в мусорку. В недоумении смотрела на скорлупу в руках. © Яна
- Я дочкину юбку куда-то машинально закинула, хотя несла ее в стиралку. Уже 3 месяца ищу, если не больше. © Лиса Патрикеевна
- Тот случай, когда, прочитав комментарии, я со своей хронической рассеянностью наконец почувствовала себя нормальным человеком. © Belka
Думаем, почти каждый человек хоть раз в жизни клал пустой стаканчик от йогурта в раковину, а ложку выбрасывал в мусорное ведро. Какие еще глупости вы совершали на автомате?