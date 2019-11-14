Читатели AdMe.ru рассказали, какие поступки они совершили, когда их мозг будто отключился

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Представьте себе ситуацию, когда кто-то кладет пульт от телевизора в морозилку, в кофе добавляет соль и пытается говорить по банану, словно по телефону. Кажется, в здравом уме человек такое не станет вытворять, но, как показывает практика, это делает огромное количество людей. Просто в те моменты, когда мы много работаем, сильно устаем или выполняем сразу несколько дел, мы живем как на автопилоте. Вот тогда и случаются такие казусы.