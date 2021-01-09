Читатели AdMe.ru рассказали, как столкнулись с людьми, наглость которых перешла все разумные пределы

К сожалению, в мире полно людей, которые ради собственной выгоды без зазрения совести нагло пользуются добротой других. Они совершенно невозмутимо могут пролезать вне очереди, возмущаться качеством вещей, которые им отдают бесплатно, а еще без спроса есть чужие продукты.

Мы в AdMe.ru считаем, что иногда таких беспардонных наглецов все же нужно ставить на место. И, может, хотя бы тогда они узнают о существовании такого понятия, как вежливость.

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Подруга рассказала историю о том, что ее якобы обвиняют в серьезном преступлении и собираются посадить в тюрьму, поэтому ей срочно нужны деньги на адвокатов и на прочие расходы. Я дала ей € 4 000 (накопленные), хотя сама тогда была мамой-одиночкой с 2 маленькими детьми. Жалко ее было. Результат: через неделю увидела ее на новеньком авто. О возврате денег речи и не шло, надо мной посмеялись... © Violina Lins / Facebook

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В мою квартиру в другой стране попросились друзья на новогодние каникулы. Когда я туда вернулась летом, от шока подкосились ноги. Они ходили в обуви по паркету, распаковали новую посуду, на кухонных шкафах остались следы от горения, все в зубной пасте и жуткого вида унитаз. Когда я озвучила им претензии, друзья заявили, что в ответ я могу загадить их квартиру. Всё! Больше никому и никогда. Ну и больше мы не друзья, конечно. © Tatjana Subina / Facebook

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Мы с мужем не раз выручали подругу: погашали быстрый заем и покрывали недостачу на работе. Потом она просила деньги на больницу — на халат, ночнушку, тапки новые. Потом на лекарства и взносы. Отдавать ей нечем, мы смирились. А потом я узнала, что в это самое время она тратила на телефонные разговоры ежемесячно больше 1 000 гривен. Сказала, что любит общение. Вот я думаю: я ей трусы и лекарства покупала или за телефон платила? © Lara Klm / Facebook

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Закупалась в гипермаркете. Набрала всего, в том числе взяла 3 упаковки куриного филе. Чтобы не продавить пленку на них, положила поверх остальных продуктов. Тут вспомнила, что лампочки нужны. Стою читаю характеристики на упаковках этих лампочек. И вдруг проходящий мимо юноша сгребает из моей тележки все 3 упаковки филе и быстро сваливает! Я за ним иду, кричу: «Стой!» Да куда там, он бежал на кассу, как тот страус... Пришлось мне идти за новым филе. © BeathaNEFOR / AdMe

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Отдавала как-то на «Авито» детскую кроватку. В ней спали 2 мои дочки, поэтому выглядела она не очень. Решила денег не брать, просто нужно было освободить место. Мужик, который забирал кроватку, был очень недоволен тем, что бортики погрызены и что вообще она не новая. Когда я ответила, что была бы новая, я бы ее бесплатно не отдавала, а если не нравится, то пусть не берет, мужик сказал, что я хамка, и ушел с моей кроваткой. © Елена Балякина / Facebook

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История произошла в продуктовом супермаркете на кассе. Кассир рассчитала некую барышню, сложила все товары в пакеты. И дальше стала обслуживать других покупателей. Барышня тем временем идет к выходу без пакетов. Кассир напоминает о покупках: мало ли, может, у человека склероз. А та на полном серьезе говорит: «Вы обязаны отнести их в мою машину». И какой-то дядька ответил ей: «А с чего это вдруг? Еще и бросит остальных покупателей ждать здесь?» © Віолетта Бучко / Facebook

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Как-то раз у меня работали сантехники, и у них не хватило какой-то детали. Отправили меня в магазин, благо он недалеко. Возвращаюсь, а они достали из моего холодильника 2 бутылки (по 1,5 л) домашнего кваса и пьют, причем прямо из бутылок. Мне не жалко, но почему в моем холодильнике могут рыться посторонние мужики? Могли бы попросить попить, я бы сама им дала. Неприятно было. © Нета Осенняя / Facebook

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Одна бабушка все лето возле нашего офиса продавала овощи, цветы и ягоды с дачи. Все время плакалась, что пенсии не хватает. Я каждый день покупала у нее букетики — сначала по 500 тенге, потом они стали стоить 1 000, 1 500 и 2 000! Думаю, ну ладно, жить надо на что-то человеку, и мне искренне было ее жаль. Продолжала покупать, пока не увидела, что другим она эти же букетики продает по-прежнему по 500 тенге... © Tamara Karymsakova / Facebook

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Купили большую рыбу. Ее голову мы не едим. Хотела вынести уличным кошкам, но по пути встретила соседку. Та увидела, что я несу, и говорит: «Отдайте нам, уху сварим. И вообще, если вы головы не едите, приносите нам». В следующий раз приношу им 2 головы, она смотрит на меня с презрением и говорит: «Совесть надо иметь. Можно же целой рыбой угостить, а не носить головы». Занавес. С тех пор отношу кошкам, они хотя бы благодарны. © Nodira Eghamberdiyeva / Facebook

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Был у меня один знакомый механик. Однажды на парковке торгового центра он увидел, как женщина мучается со своей машиной: колесо спустило. Ну он и вызвался помочь. Отвинтил колесо, поменял на запаску, еще и не сразу все получилось (то ли домкрат был сломан, то ли болты заржавели), но в конце концов помог. А когда сел в свою машину, оказалось, что забыл выключить фары и посадил аккумулятор. Попросил ту же женщину помочь ему, уделить минутку и «прикурить» его авто (благо провода у него с собой были). Но та его послала, сказав, что ей некогда, да и вообще, мол, он слишком долго провозился с ее колесом и теперь она куда-то там опаздывает. © Anastasiya Quit / AdMe

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Я как-то продавал на онлайн-барахолке запчасти от своей машины. Один парень прицепился, мол, продай это и это за полцены. Где-то месяц забрасывал своими просьбами, писал, что на шее дети и жена беременная, кредиты, новые запчасти купить не может, а старую тачку срочно надо в ремонт, чтобы таксовать и кормить семью. Сдался. Назначили встречу, стою жду. И тут я обалдел... Подъезжает солидный такой мужик на серебристом «лексусе», деловито осматривает товар, недовольно отсчитывает деньги и молча уезжает. Занавес. © Александр Платонов / Facebook

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Приятельница пригласила в гости. Я купила фрукты, чтобы не с пустыми руками идти. Уже в пути раздался звонок от нее с просьбой захватить пару салатиков, курочку гриль, тортик, сыра и еще чего-нибудь. Развернулась я и пошла домой, сославшись на срочно возникшее дело. © Жанна Базарбекова / Facebook

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У нас с мужем была похожая история. Только позвонили через год и сказали, что машина в ремонте, и предложили оплатить ремонт пополам. Нормально? © Ирина Овчаренко / Facebook

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Занимаюсь маникюром в качестве подработки. Почти год делала ногти одной родственнице, деньги не брала: родня же... Некоторое время назад поменяла основную работу, теперь тружусь 6 дней в неделю плюс половину воскресенья. В свободное время хочется выспаться и уделить внимание себе. Родственнице перестала делать маникюр: лучше отдохну лишний раз. Теперь ее мать возмущается, мол, как так, я дома сижу, время есть, могла бы и позвать ее дочу. © Мария Акимова / Facebook

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Мы с подругой, будучи студентками, ехали как-то в поезде. Купили сок и поставили на стол. Я ехала на верхней полке, ночью проснулась, отпила немного сока и заснула опять. А подружке не спалось. Вдруг видит — мужик с нижней полки протягивает руку и начинает пить наш сок. Увидел, что она на него смотрит, и говорит: «Что не спишь-то?» © Ольга_М / AdMe

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Была у меня одна соседушка. Одолжила она как-то у меня сковороду чугунную, немаленькую, мол, картошку на всю свою семью пожарить хочет. Я дала. Проходит несколько дней, иду за сковородой, а она мне заявляет: «Отдай ее мне, у меня ж семья большая, а вас всего 4 человека. Зачем тебе она?!» © Nati Nati / Facebook

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Ехала я как-то с рынка в маршрутке. Села возле прохода, возле себя поставила ведро с клубникой. Смотрю себе в окно и вдруг чувствую около ведра шевеление какое-то. Вижу, что сзади тянется рука и набирает клубнику из моего ведра! Обалдела от наглости, поворачиваюсь, а там тетка с пацаном лет 10. И она мне так успокаивающе говорит: «Это я ребенку, ребенку беру, а то ему так ягодок захотелось, когда вашу клубнику увидел». И продолжает набирать, причем выискивает покрупнее. Я в себя пришла, объяснила ей, что почем, а она: «Так что, обратно положить, что ли? Это ж ребенку!» — и сама ягоды ему побыстрее заталкивает в рот. Сколько лет прошло, а забыть не могу. © Елена Шабаль / Facebook

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Я тогда была мелкой. Начало 90-х, поехали семьей отдыхать в Крым, на море. Сняли домик (сами мы москвичи). Соседний домик снимала семья с детьми моего возраста. Мы играли вместе все 10 дней, а родители болтали. Перед отъездом обменялись городскими номерами. Разъехались и забыли о существовании друг друга. Тут телефонный звонок под Новый год: «Ребята, встречайте, это мы!» Папа: «Кто мы и где вас встречать?» — «Ну это мы — Даша и Саша с крымского отдыха. Приехали к вам, встречайте нас на ж/д вокзале». Папа опешил и... поехал на такси на вокзал со словами: «Не бросать же их... Люди замерзли, долго ехали». В итоге жили они у нас 2 недели за наш счет, включая питание. При этом привезли гигантский баул копченой колбасы на продажу. На мамин вопрос, мол, может, угостите палочкой, ответили: «Нет! У нас все под расчет». © Ирина Архипкина / Facebook