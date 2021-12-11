Читатели AdMe.ru рассказали истории о людях, которых они больше ни за какие сокровища не позовут к себе в гости

Бывает, общаешься с друзьями или родными и они кажутся вполне адекватными людьми. А потом приглашаешь их к себе домой, и они внезапно такое вытворяют, что их хочется тут же выгнать и больше никогда не звать в гости. Ну какой нормальный человек пойдет в хозяйскую спальню, чтобы найти там пыль и затем продемонстрировать ее окружающим?