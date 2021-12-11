Читатели AdMe.ru рассказали истории о людях, которых они больше ни за какие сокровища не позовут к себе в гости
Бывает, общаешься с друзьями или родными и они кажутся вполне адекватными людьми. А потом приглашаешь их к себе домой, и они внезапно такое вытворяют, что их хочется тут же выгнать и больше никогда не звать в гости. Ну какой нормальный человек пойдет в хозяйскую спальню, чтобы найти там пыль и затем продемонстрировать ее окружающим?
Читатели AdMe.ru вспомнили о случаях, после которых они еще долго не решались позвать кого-либо к себе домой. Кстати, в конце вы также прочтете парочку историй об идеальных гостях.
- Пришла подруга в гости. Сидим за столом с ней. Потом уходит куда-то... Возвращается с пылью на пальце и говорит: «Тебя что, никто не проверяет?» Чего-о-о? В моей квартире?! Ответ мой был такой: «Валя, знаешь, где дверь? Пока!» © Anna Yanko / Facebook
- У меня гость по магнитофону пальцем провел, затем взял тряпку и протер, глядя на меня с укором. Больше я его в дом не приглашала. © Елена Шварцман / Facebook
- У меня была одна знакомая, которая как-то пришла ко мне в гости, поела, выпила, а потом по пути домой упала и ушибла плечо. Так она, представляете, меня во всем обвинила. Я не стала расспрашивать, в чем именно, но пару лет она не разговаривала со мной... © Тамара Галанчук / Facebook
- К нам в гости на дачу приехал начальник мужа с подругой. Я приготовила комнаты, белье, положила чистые полотенца. Так эта мадам потребовала, чтобы я дала для каждого из них по полотенцу для лица, для рук, для тела и для интимных мест. А когда я заходила в туалет после ее посещения, мне постоянно приходилось выбрасывать ее прокладки. © Марина Акельева / Facebook
- Была одна знакомая у меня в гостях. Я пошла в душ, чтобы быстро ополоснуться, и тут слышу, как у меня дверцы шкафов хлопают: значит, она лазила там. После этого для нее вход закрыт. © Наталья Винниченко / Facebook
- Пришла знакомая в гости с дочерью 7 лет. Девочка поела торт, подошла к окну и вытерла о тюль рот и руки. Я аж обалдела. Тут же принесла стремянку и отправила ее маму снимать тюль. Знакомая сняла, но обиделась. А мне начхать на ваши обиды! Воспитывать нужно своих чадушек. © Svetlana Redko / Facebook
- Оставила подругу пожить у меня 2 недели, чтобы она присмотрела за кошкой, пока я буду в отпуске. Приезжаю. Соседка, увидев меня, с порога спрашивает, не умер ли кто у меня в квартире. Захожу. У меня сразу шок... Такая вонь стоит, просто не передать. Мусор копился 2 недели: она, видите ли, не знала, где стоит мусорный бак. Хотя он прямо перед подъездом.
И кошка нагадила по всей квартире, потому что лоток ее не чистили. Короче, зашла я в квартиру с чемоданами в 7:00 и разогнулась только после генеральной уборки в 18:00. К слову, квартира была 1-комнатная. © Kano Jera / Facebook
- Было это в 80-е. Мы были молодой семьей: я, муж и маленький сын. Мы оба работали. Я очень любила готовить, всегда старалась сделать что-то вкусненькое и необычное. Пригласили к себе на ужин кумовьев. И, видать, им очень понравилось, так как они начали приходить каждый день.
Однажды кум сказал как бы в шутку: «А моя Наталка жрать не хочет готовить. Говорит, пойдем к ним, там пожрем». Хотя жена у него повар. Каждый раз после их ухода оставалась гора грязной посуды... Ругаться с кумом у нас не принято, поэтому я пошла на хитрость. В следующий их приход я им предложила только выпечку и чай, мол, некогда мне было готовить. Они, конечно, обалдели, сидели без настроения. И больше к нам не приходили. © Лариса Городнюк / Facebook
- Ко мне подруга как-то приехала из другого города с 3 детьми на 2 недели. На следующий же день она пригласила своих подруг в гости ко мне в дом. Через несколько дней она решила убраться в доме, пока я была на работе. Прибрала даже в выдвижных ящиках, где лежит мое белье, и выкинула все «ненужные», по ее мнению, мои вещи в мусорку. И даже мешочек, в котором хранились золотые изделия... Она даже не посмотрела, что в нем. Я потом нашла мешочек в мусорном ведре.
Свои и детские вещи стирала даже после 5-минутных прогулок на улице, каждый день по несколько раз. Могла постирать в машинке просто 3 пары носков. Памперсы ребенку вообще не надевала дома. Я могла, опаздывая утром на работу, наступить на мокрое пятно в любом месте квартиры. Потом приходилось переодеваться.
Я уж молчу про крошки на диване, на полу, так как дети ели не за столом, а бегая по дому. Я, конечно, не ругалась с ней, просто вздохнула с облегчением, когда они уехали. Но поддерживать общение в дальнейшем не смогла. А она не могла понять почему. © Лаура Кудайбергенова / Facebook
- Подруга дочери попросила разрешения пожить у нас до конца месяца. Я согласилась, но потом очень сильно пожалела. У нее привычка не мыть посуду после себя, причем заметила я это только через неделю, когда недосчиталась нескольких тарелок и чашек. Грязную посуду я находила в разных местах кухни.
Девонька эта хоть и работала, но ни разу ничего не купила в дом. Ела наши продукты, словно свои. Такая наглость обескуражила меня. Прошел оговоренный срок, а она так и не съехала. Пришлось культурно выпроводить. Дочери своей сказала, чтобы это было в последний раз. Да она и сама не рада была. © Lika Romanova / Facebook
- Одна знакомая у меня дома пошла в туалет «по большим делам», а потом возмущалась, что освежитель воздуха у нас с запахом ландышей. А у нее, видите ли, на ландыши аллергия. Ну так пусть носит с собой свои освежители или бегает какать к себе домой! © Елена Махова / Facebook
- Одну знакомую перестала звать к себе домой после того, как увидела, что она в моем туалете встает ногами на унитаз. Я, конечно, не воочию это увидела, просто она оставила следы от грязной обуви на стульчаке. Обулась она как-то перед уходом и, видимо, решила быстро сходить в туалет. В общем, следы обнаружили после того, как она ушла. © Elena Dmitrieva / Facebook
- У меня на кухне человек возмущался, как я могу такое дешевое оливковое масло покупать. И на полном серьезе гуглил, можно ли его употреблять в пищу или оно для технических нужд. © Vilena Krasnitsky / Facebook
- Знакомая пришла ко мне в гости и отчитывала меня, словно школьницу. Как это так, что мой 2-летний сын трогает свои гениталии при окружающих? Больше в гости ее никто не звал. При этом нас она ни разу на порог дома к себе не пустила. Однажды гуляли у них во дворе, понадобилось в туалет, так она к себе не пустила, предложила сходить в кусты. © Марина Злотник / Facebook
- Одна гостья все нахваливала сковородку нашу, мол, как на ней хорошо блины печь. А когда она уехала, сковородку ту мы не нашли... © Елена Храмова / Facebook
- Сестрица моя попросила приютить ее с 2 детьми на время, пока она не устроится на работу и не снимет жилье. К слову, я и сама тогда жила в крошечной съемной квартире. Мой сын все время пребывания у нас его тетушки был вынужден спать со мной. А у нас это не принято: парень-то уже школьником был. Ну ладно, в тесноте, да не в обиде, думали мы.
Но! Время идет, а никто даже и не думает предпринимать какие-либо попытки для изменения сложившегося положения. Пока я на работе, сестра торчит в компьютере, а мои сын и племянник возятся с младшей сестрой. Я прихожу с работы, готовлю, убираю, вожу детей на прогулку (больше ведь некому). На мои вопросы «Когда же?» звучит уклончивое «Не знаю».
Через 2 недели попросила ее съехать. Я потом себя очень ругала... Но если бы я тогда этого не сделала, то она бы по сей день не научилась решать свои проблемы сама. К слову, это было не впервые. Просто в тот раз она перешла все границы терпения моего и моего сына. Я бессердечная? Тогда закидайте меня тапками. © Jenechka Elfimova / Facebook
- В юности была у меня приятельница. Славно дружили, все время общались, ходили друг к другу в гости. Правда, чаще она ко мне. И вот как-то зашла она у меня дома в ванную помыть руки, дверь оставила открытой. Через несколько минут смотрю, стоит она у зеркала (а мы ее все за столом ждем). Захожу, чтобы ее поторопить, и вижу картину маслом. Она без спроса взяла мамин дорогущий крем для лица и мажет свои грабли. Увидев мое недоумение, она спокойно загребла еще, даже не смутилась. Я ей ничего не сказала, но больше к себе не звала, да и общение наше свернула.
В тот момент я не хотела конфликта и выяснения отношений. Маме тогда, после ухода той барышни, все рассказала, пояснив, что сворачиваю общение, так как считаю такое поведение равносильным краже. Мама поддержала то, что я не стала развивать конфликт. Помню ее слова: «Видишь, как тебе повезло, что человек показал свою сущность на мелком поступке, а не в какой-то важный и ответственный этап твоей жизни». © Darya Prokapalo / Facebook
Бонус: идеальные гости — они существуют
- Много лет назад моя киевская подруга приехала к нам с мужем. Муж побыл у нас недельку, а потом уехал в Германию на 3 месяца. Так за ту неделю он помог моему мужу очень много сделать по дому, всю технику проверил и починил то, что требовало ремонта. После его отъезда подруга осталась у меня. Во всем помогала, даже не спрашивала, надо ли. А какие вкусности она готовила! Всем таких гостей желаю. © Irina Kazik / Facebook
- От прочитанного в шоке. У меня есть лучшая подруга, дружим с детства. Сейчас дружим семьями. Мы даже ближе, чем родственники. Пригласили они нас встречать вместе Новый год. Мы взрывали хлопушки в квартире, дурачились и все такое. В итоге оставили они нас ночевать у себя, а сами поднялись в квартиру к своим родителям.
Утром ребята вернулись и обалдели. Муж подруги сказал: «Приезжайте к нам всегда!» Просто мы помыли посуду, пропылесосили, убрали постель и т. д. В квартире была идеальная чистота. Все элементарно: мы уважаем себя и своих друзей. И такое должно быть нормой. © Иван Горяйнов / Facebook
А к вам приходили гости, которые у вас дома совершили неординарные поступки и оставили о себе лишь неприятное впечатление?
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