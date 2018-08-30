О чем нужно поговорить взрослым детям со своими родителями

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С годами мы начинаем радоваться успехам родителей так же, как когда-то они гордились нашими первыми достижениями. Вспомните то чувство восторга, когда мама освоила смартфон и научилась писать СМС, а папа сумел преодолеть свой внутренний барьер и расплатился в магазине c помощью телефона. Чему еще нужно научить родителей, чтобы они не потерялись в современном мире? Загляните в статью, и, возможно, вам будет что добавить к нашим 6 пунктам.

Мы в AdMe.ru считаем, что разным поколениям есть чему поучиться друг у друга, и надеемся, что обмен опытом и внимание к близким укрепят семейные отношения.

Покажите возможности современных технологий

Самый первый и самый очевидный пункт, но без него нельзя обойтись. С каждым годом появляется что-то новое: приложения по доставке еды и товаров, мобильные банки и бесконтактная оплата — все это упрощает нашу жизнь. Не нужно описывать техническую сторону устройств и заставлять родителей выбирать гаджеты, просто купите то, что будет отвечать их потребностям и поддерживать необходимые современные функции. Также стоит научить старшее поколение ориентироваться в интернете и находить интересный и полезный материал. Особенно это будет актуально для тех, кто уже вышел на пенсию и не представляет, чем себя занять. Покажите, как можно получить полезные навыки бесплатно и не выходя из дома: выучить язык, постичь основы дизайна и даже построить дом по роликам из YouTube. Стимулируя привычку и желание родителей узнавать каждый день что-то новое, вы поможете им избежать риска развития болезни Альцгеймера и прочих возрастных заболеваний.

Расскажите про популярные виды мошенничества

Помните, что ежедневный информационный поток у вас гораздо больше и то, что вы слышали сотню раз, для ваших родителей может оказаться новостью. Поэтому делитесь с ними информацией и напоминайте про все основные виды мошенничества: Звонок из банка — фиктивный сотрудник финансовой организации просит назвать данные карты или цифры из сообщения. Запретите родителям предоставлять любые личные данные по телефону. Объясните, что злоумышленник таким образом может снять денежные средства с их счета.

— фиктивный сотрудник финансовой организации просит назвать данные карты или цифры из сообщения. Запретите родителям предоставлять любые личные данные по телефону. Объясните, что злоумышленник таким образом может снять денежные средства с их счета. Сообщение с просьбой перейти по ссылке. Предупредите, что таким образом будет установлена вредоносная программа на их телефон, с помощью которой мошенники получат доступ к их деньгам. Научите родителей звонить вам перед принятием решений, которые вызывают у них сомнения, а также показывать все СМС с незнакомых номеров.

Предупредите, что таким образом будет установлена вредоносная программа на их телефон, с помощью которой мошенники получат доступ к их деньгам. Научите родителей звонить вам перед принятием решений, которые вызывают у них сомнения, а также показывать все СМС с незнакомых номеров. Неожиданный выигрыш , который можно забрать после оплаты налога. Сюда же относятся телевикторины , которые снимают круглую сумму за СМС-сообщения или попытку дозвониться. Напомните про бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке.

, который можно забрать после оплаты налога. Сюда же относятся , которые снимают круглую сумму за СМС-сообщения или попытку дозвониться. Напомните про бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке. Хороший товар по привлекательной цене — чаще всего незнакомцы представляются медицинскими работниками и предлагают купить приборы или препараты от всех болезней. Объясните родителям, что врачи не будут звонить или ходить по домам с предложениями приобрести товар, а все медицинские исследования, на которые ссылаются недобросовестные производители, — подделка.

— чаще всего незнакомцы представляются медицинскими работниками и предлагают купить приборы или препараты от всех болезней. Объясните родителям, что врачи не будут звонить или ходить по домам с предложениями приобрести товар, а все медицинские исследования, на которые ссылаются недобросовестные производители, — подделка. «Ваш сын / дочь попали в беду» — обычно мошенники предлагают урегулировать неприятность путем перевода денежных средств. Возьмите обещание с родителей, что в случае даже самой неприятной ситуации они первым делом постараются связаться с вами и перепроверить информацию. И на всякий случай составьте список с номерами людей, которым можно будет позвонить, если вы не ответите на звонок.

— обычно мошенники предлагают урегулировать неприятность путем перевода денежных средств. Возьмите обещание с родителей, что в случае даже самой неприятной ситуации они первым делом постараются связаться с вами и перепроверить информацию. И на всякий случай составьте список с номерами людей, которым можно будет позвонить, если вы не ответите на звонок. Заказ от знакомых — на телефон приходит сообщение о готовности заказа или поступает звонок с просьбой оплатить товар. Попросите до беседы с вами никогда никому не переводить деньги, особенно если предложение возникло неожиданно и родители не понимают, от каких знакомых или родственников мог поступить заказ.

на телефон приходит сообщение о готовности заказа или поступает звонок с просьбой оплатить товар. Попросите до беседы с вами никогда никому не переводить деньги, особенно если предложение возникло неожиданно и родители не понимают, от каких знакомых или родственников мог поступить заказ. Ошибочный платеж — сообщение с просьбой вернуть деньги, которые были случайно переведены не на тот номер. Расскажите родителям, что если денежные средства были действительно отправлены не на тот номер, то отправитель платежа сможет его вернуть без их помощи.

Объясните, для чего нужен телевизор

Несмотря на то что люди в возрасте больше времени проводят у телевизора, удовольствия от просмотра они получают меньше, а вот стресс испытывают ощутимый. С возрастом люди становятся более восприимчивы к негативной информации и зачастую доводят себя до невроза, проецируя все опасности этого мира на себя и своих близких. И в ваших силах это изменить. Молодые люди знают, что телевизор давно стал полноценным мультимедийным устройством с огромным количеством функций и привязывать себя к прайм-тайму уже не имеет смысла. Покажите родителям все возможности современных телевизоров. Таким образом вы избавите их не только от навязчивой рекламы, но и от потока негативной информации.

Познакомьте с блюдами из экзотических продуктов

Нейроэндокринолог Роберт Сапольски (Robert Sapolsky) утверждает, что к 35 годам люди перестают слушать новую музыку, а к 39 отказываются пробовать новую еду. Но с каждым годом на прилавках появляется все больше экзотических продуктов, и многие из них способны привнести разнообразие в привычный рацион и восполнить недостаток витаминов. Объясните родителям, что не стоит бояться вида авокадо на прилавках магазинов, а стоит узнать о пользе заморских продуктов и скорректировать питание исходя из собственных потребностей.

Расскажите о том, как экономить в путешествиях

Все меньше людей обращаются к турагентам, и все больше предпочитают организовывать свой отдых самостоятельно, не пробивая дыру в семейном бюджете. Познакомьте родителей с сервисами, на которых можно выгодно снять жилье, научите искать билеты со скидками и поместите в закладки несколько хороших блогов опытных туристов, которые на личном опыте рассказывают, как сэкономить на перелетах, еде, проживании и экскурсиях.

Убедите в важности физических упражнений

Физическая активность может замедлить процесс старения, а регулярные занятия спортом предотвращают потерю костной массы, следовательно, и риск переломов будет гораздо ниже. Зарядка по утрам и прогулка в парке должны войти в привычку. Можно подарить родителям собаку, которая точно не допустит, чтобы они сидели дома.