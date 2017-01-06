Чем больше времени вы будете проводить с родителями, тем дольше они проживут. Доказано наукой

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Ученые часто радуют нас удивительными и важными открытиями. Так, например, недавно исследователи из Университета Калифорнии выяснили, как продлить жизнь наших родителей и сделать ее лучше. Рецепт оказался очень прост. AdMe.ru делится результатами этого исследования, чтобы вы поняли, почему близким так необходимо наше внимание.

Оказывается, одиночество играет ключевую роль в ускорении процесса старения и сопряженной с ним смертностью. Ученые наблюдали за состоянием 1 600 пожилых людей, средний возраст которых составил 71 год. Не рассматривались такие факторы, как здоровье и социально-экономический статус. Только одиночество. За 6 лет исследований скончались 23 % одиноких участников и всего 14 % пожилых людей, которых регулярно посещали близкие.

Чем старше становится человек, тем большее значение он начинает придавать отношениям с семьей. В то время как дети и внуки начинают гораздо меньше нуждаться в общении со старшим поколением. В целом пожилые люди более терпимы к недостаткам друзей и близких. Они всегда готовы поделиться опытом и мудростью с молодыми людьми, а также подсказать, какие вещи действительно стоят наших переживаний и усилий, а какие нет.

Мы первые бежим за советом к мамам, папам, бабушкам и дедушкам, спрашиваем рецепты или просто нуждаемся в их объятиях. Поэтому важно помнить, как много времени они отдали и до сих пор отдают нам и как сильно нуждаются во взаимном внимании и заботе. Всего пару часов в неделю, всего один телефонный звонок в день — и вы в несколько раз повысите их шансы прожить более долгую и счастливую жизнь.