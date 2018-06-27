Чего мужчины хотят от отношений на самом деле

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Доктор Джордж Крейн в 30-е годы ХХ века разработал систему рейтинговых таблиц, которая позволяла супругу оценить свою жену (и наоборот). Свой заслуженный минус нерадивая жена могла схлопотать только потому, что решила накрасить ногти красным лаком или вздумала улечься спать в бигудях. Страшно даже представить, из-за чего тогда ссорились пары. Но с тех пор прошло почти 100 лет, и представления о хороших женах поменялись. В этой статье мы попытались разобраться, какие требования предъявляют современные мужчины к избранницам и чего они в целом хотят от отношений.

Мы в AdMe.ru мечтаем, чтобы все семьи были счастливы, и поэтому собрали для вас самые распространенные представления о том, чего же на самом деле хотят мужчины. Некоторые из них нам удалось опровергнуть, а другие оказались очень живучими и устаревать не собираются.

1. Мужчины не выносят лести

Принято считать, что все мужчины без ума от лести. Однако профессиональный коуч и специалист по брачным отношениям Ринатта Парис утверждает, что честность ценится мужчинами так же высоко, как преданность, уважение и внешняя привлекательность. Действительно, мужчины хотят слышать правду от спутницы жизни, но предпочитают, чтобы это была все-таки правда, а не критика. В общем, идеальная жена, по мнению интернет-пользователей, должна честно высказывать свое мнение, но не осуждать.

2. Мужчины не прочь поболтать о жизни

Как ни странно, они не против пустой болтовни. Вопреки устоявшемуся мнению, мужчины не любят молчуний — им действительно интересно, как у вас дела. Мы не шутим. Спикер Университета Канзаса и талантливый писатель Деджи Акингбад (Deji Akingbade) утверждает, что одной из главных причин распада семей является отсутствие общения. Если вам не о чем поговорить, то это очень тревожный признак. Общение помогает понять чувства друг друга, ведь читать мысли люди пока не научились.

3. Мужчины гораздо романтичнее женщин

Американский киберпсихолог и специалист по межличностным отношениям Гвендолин Сейдман провела сравнительный анализ исследований, посвященных романтичности у мужчин и женщин, и пришла к интересному выводу. Оказывается, мужчины превосходят женщин в романтичности: в любви для них очень важны яркие эмоции, и, как правило, они первыми признаются в своих чувствах. А женщины, напротив, более прагматичны и избирательны в поисках спутника жизни.

4. Мужчины любят женщин, которые красятся

Большинство мужчин утверждают, что нет ничего лучше естественной женской красоты, но это лукавство. По данным американского сайта знакомств, женщины, которые наносят макияж и делают укладку, получают гораздо больше предложений о знакомстве. Таким образом, внешняя привлекательность и яркость по-прежнему ценятся мужчинами.

5. Путь к сердцу мужчины действительно лежит через желудок

Мужчинам важна домашняя еда, а психолог и коуч-тренер в сфере романтических отношений Патрик Вэнис уверен, что приготовление пищи и вовсе имеет чуть ли не сакральный характер. Аппетитные запахи создают ощущение уюта, а еще парни действительно рады, что возлюбленная совершила своего рода подвиг и освоила по-настоящему сложный рецепт. Мужчины любят женщин, которые готовят для них, и это не стереотип.

6. Мужчины не хотят лишнего внимания от посторонних

Если вы не мыслите своей жизни без Facebook или Instagram и делитесь личными подробностями легко и просто, то будьте готовы к тому, что это напрягает окружающих. Мужчины с опаской относятся к сомнительной популярности в социальных сетях и отнюдь не мечтают стать героями обсуждений. Психологи утверждают, что мужчины предпочитают избегать лишнего внимания и ценят женщин, которые умеют хранить тайну личной жизни.

7. Мужчины любят самодостаточных женщин

Милая глупышка, которая слушает мужчину с открытым ртом, проигрывает самостоятельной и независимой женщине. Почему? Все очень просто: самодостаточная и уверенная в себе женщина — это равноправный партнер в отношениях. Любые неприятности и жизненные невзгоды вы преодолеете вместе. Сильная женщина — это надежный тыл. Но не только это: самодостаточные женщины уверены в себе, а значит, довольны жизнью и не сварливы.

8. Мужчинам просто необходимо личное пространство

Авторитетный психолог Дебора Таннен говорит, что, по ее наблюдениям, женщины стремятся все свободное время проводить рядом с возлюбленным, в то время как мужчины предпочитают сохранять некоторую долю независимости. В этой ситуации каждая семья должна искать свой идеальный баланс в отношениях. Однако большинство специалистов сходятся во мнении, что удушающая любовь или патологическая ревность способны разрушить даже самую крепкую семью.

9. Мужчины думают не только про «это»

Стереотип о том, что мужчины думают только об одном, давно устарел. Американский психолог Джед Даймонд утверждает, что в возникновении этого заблуждения отчасти виноваты сами женщины, которые ждут от партнера совершенно конкретного поведения — напористого и слегка грубоватого. На самом деле мужчине важна не столько физическая близость, сколько ощущение тихой гавани, тепла и понимания. Поверьте, сильному полу тоже немного надоело доказывать, что они мачо.

10. Мужчины на самом деле не боятся официальных отношений

Мужчины не боятся официальной регистрации брака как таковой — они с осторожностью относятся к новым отношениям и избегают принимать опрометчивые решения. Недавние исследования, проведенные в Бингемтонском университете США, говорят о том, что мужчины переживают разрыв отношений дольше и интенсивнее, чем женщины. К тому же, по статистике, женщины готовы к браку в гораздо более раннем возрасте, чем мужчины. Нейробиологи объясняют такой разрыв тем, что женский мозг, по сравнению с мужским, раньше достигает зрелости. Так или иначе, важно понимать эмоциональные потребности своего партнера, заботиться о нем, и тогда никакие страхи не омрачат ваше будущее.

11. Мужчины мечтают о сыновьях и дочерях в равной степени

Принято считать, что все мужчины мечтают о сыновьях. Как же продолжение рода, совместная рыбалка и увлечение футболом? Однако, согласно опросу, проведенному Институтом Гэллапа в 2011 году, большинство респондентов мечтали о девочке. Психологи объясняют эту тенденцию тем, что родители страшатся проблем, которые сопровождают воспитание мальчиков: шалости, драки и возможные вызовы в школу пугают будущих мам и пап. В целом очень многие пользователи сети говорят примерно одно и то же: в современном цивилизованном мире пол ребенка не имеет значения, а сравнивать, кто лучше — мальчик или девочка — недопустимо.