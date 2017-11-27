Простой тест покажет, настоящий ли вы интроверт

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Наверняка все так или иначе задумывались над особенностью своего темперамента. По статистике, большая часть людей — эстраверты, и их внимание направлено прежде всего на окружающий мир. Интровертов значительно меньше, однако считается, что им легче сконцентрироваться на чем-то одном, а значит, они с легкостью справятся с нашим тестом.

AdMe.ru предлагает вам внимательно посмотреть на картинки и найти спрятанные предметы, результат поможет определиться с вашим типом личности.