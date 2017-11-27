Простой тест покажет, настоящий ли вы интроверт
Наверняка все так или иначе задумывались над особенностью своего темперамента. По статистике, большая часть людей — эстраверты, и их внимание направлено прежде всего на окружающий мир. Интровертов значительно меньше, однако считается, что им легче сконцентрироваться на чем-то одном, а значит, они с легкостью справятся с нашим тестом.
AdMe.ru предлагает вам внимательно посмотреть на картинки и найти спрятанные предметы, результат поможет определиться с вашим типом личности.
1. Начнем с простого: отыщите круассан
2. Где-то среди медуз скрыт воздушный шар
3. Попробуйте отыскать улитку
4. Здесь уже посложнее: найдите пуговицу
5. Не все могут найти здесь бабочку
6. Продолжаем усложнять: на этой картинке точно есть чашка кофе
7. Среди листьев спряталась черепаха
8. Финишная прямая: найдите конфету среди рыб
Результаты
Если вы с легкостью нашли спрятанные предметы, то вас, скорее всего, можно отнести к интровертам. Вы обладаете уникальной наблюдательностью, умеете сосредотачиваться на чем-то одном и подмечать детали. Вы предпочитаете одиночество шумной компании и не торопитесь проявлять эмоции.
Если вам было неинтересно искать предметы и вы теряли терпение, то вы относитесь к экстравертам. Вы очень активны, впечатлительны и эмоциональны. Вам трудно усидеть на месте, вы любите общаться с разными людьми и умеете привлечь внимание.
Если вы испытывали трудности, но все равно прошли тест, то вы амбиверт — обладатель уникального гибкого типа личности. Вы очень разносторонний человек, умеете приспосабливаться к различным условиям в зависимости от ситуации и способны найти общий язык почти со всеми.
Совпали ли результаты теста с вашими ожиданиями? Покажите тест друзьям и узнайте о них еще больше.
Фото на превью depositphotos, depositphotos