«На ручки» нужно всем. Просто попробуйте дарить хотя бы капельку тепла каждой женщине, с которой вы встречаетесь

25 37

76

8.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Забота — весомая составляющая счастья. Именно так считает Ольга Валяева — автор множества трудов по психологии семейных отношений. В главе «На ручки» из книги «Исцеление женской души» она говорит о том, как важно вовремя дать понять женщине, что она любима и оберегаема, и что с нею произойдет, если нужное время упустить.

Мы в AdMe.ru прочувствовали всю теплоту текста, обняли рядом сидящих и теперь предлагаем сделать вам то же самое.

Всю жизнь девочки ждут заботы. Точнее, мы, как и все люди, хотим любви. А любовь в нашем, женском понимании — это забота. Что придет кто-то большой и сильный и возьмет тебя, маленькую и слабую, на ручки. Спасет, исцелит, позаботится. Мы все хотим «на ручки». Все время. Когда нам грустно, одиноко, когда нам больно и трудно, когда нам радостно и хорошо, когда у нас такой день или совсем не такой. «На ручки» — универсальное лекарство от всего: усталости, депрессии, тоски, гнева, чувства вины и не только. Да, абсолютно все злые женщины злятся именно потому, что их некому взять «на ручки». Или есть кому, но не берет. Но стоит о ней кому-то позаботиться, и получится как в «Простоквашино»: «Это я почему злая была? Потому что меня никто „на ручки“ не брал. А теперь я сразу доброй стану!» Утрирую, но это так. Любая тетка в очереди, наступающая вам на ноги и хамящая, любой тролль в интернете женского пола, любая завидующая вам сплетница — это всего лишь женщина, о которой некому позаботиться. Даже если кажется, что рядом с нею кто-то есть. Может быть, и есть, может быть, и хороший человек, может быть, он даже пытается о ней заботиться. Но почему-то она этой заботы не ощущает, не наполняется ею и не растворяет всю свою боль в ней. Вариантов здесь много.

Может быть, привычно отбивается ногами и руками, когда ее хотят заключить в объятия. Может быть, она не чувствует себя достойной того, чтобы о ней кто-то заботился. Может быть, она вообще не знает, каково это. Может быть, она совсем не просит заботы и надеется, что сам догадается. А может быть, сама пытается достичь всего и стремится к полной независимости. У каждой женщины своя причина, почему она остается без заботы. Хотя есть и те, о ком заботиться просто некому. Их гораздо меньше, но и так бывает. Женщина, оставшаяся без заботы и защиты, становится не просто уязвимой. Она словно обнажена перед сотнями людей. Ей приходится выживать. Приходится защищаться. Приходится быть в чем-то агрессивной, создавать для себя броню. Ее поведение может быть вызывающим, резким, грубым, нахальным. Каким угодно. И самым главным остается цель — выживание. А потом это входит в привычку. Видеть везде врагов, никому не доверять, ни у кого ничего не просить, не расслабляться, ни от кого не зависеть, хамить, проталкиваться локтями. Женщина, оставшись без заботы, отключает свое сердце, замораживает свою душу, чтобы они не мешали выживанию. Словно делает себе «душевную анестезию». Вроде бы временно. Но проходит какое-то время, анестезия начинает отходить — и в сердце снова боль. Боль, которая говорит женщине, что она все еще жива. Но часто эта боль только пугает — и снова сердце получает свою дозу обезболивания. Так и проходит вся жизнь. Без сердца. По программе выживания.

Любые конфликты — это попытка женщины хоть как-нибудь получить заботу. Чаще всего странными и окольными путями. Например, шантажом, манипуляциями, торговлей, своими достижениями, истериками, бесконечным шопингом, едой, безотказностью. Перечислять можно много, а суть одна. Женщина таким поведением, сама того не понимая, кричит на тарабарском языке: «Срочно возьми меня на ручки!» Но так как язык-то тарабарский, то разобрать ее просьбу невозможно. Слышится просто крик. Наши мамы, свекрови, начальницы, коллеги — подставьте сюда ту женщину, с которой у вас сложные отношения, и поймите, что на самом деле им просто не хватило заботы. Не хватило и не хватает. Не от большого счастья они с вами ругаются. Не от внутренней полноты. А лишь от внутренней боли и напряжения. Настоящие счастливые женщины, получающие достаточно заботы, себя так не ведут. Им не нужно никому хамить, чтобы добиться своего. Не нужно никого заставлять что-то делать. Рядом с ними хочется жить иначе, вести себя иначе. И люди их окружают другие — приятные бабушки, милые женщины. А это, кстати, повод задуматься о себе: если вокруг вас только такие злые тетки, то, может быть, и вы от них не так далеко ушли? Может быть, вам тоже давно пора «на ручки»?

Дерево, которому расти не помогали и даже иногда мешали, может вырасти страшно уродливым, кривым, убогим. Оно может никогда не дать плодов или дать очень-очень горькие. Женщина, которая не умеет любить, которая не получила заботы и любви, может направить всю свою женскую силу в злость против этого самого жестокого мира. Своей мощью она может разрушать и калечить, воевать, бороться, уничтожать. Но только мир от этого лучше не сделается. Но сила заботы в жизни женщины гораздо сильнее, чем ее прошлый негативный опыт. Вы наверняка знаете, что как-то был проведен эксперимент с растениями. Было три категории ростков, уход в физическом плане за всеми был одинаковый. Но отличались отношения. Одним шептали постоянно слова любви, другим не говорили ничего, а третьим и вовсе шептали проклятия. Первые росли быстрее и лучше вторых, а третьи гибли. Даже растениям — что уж говорить о людях — необходима забота и любовь. А женщинам эта самая забота нужна в огромных дозах. Особенно если имеется дефицит (а он есть почти у всех). Было бы здорово, если бы «на ручки» было признано лекарством и для женщин, на него выписывались бы рецепты, которые потом можно было бы «отоварить». То есть прийти и получить то, что тебе нужно, без лишних разговоров и просьб. Я больна, мне это нужно, вот рецепт. И все.

Было бы здорово, если бы каждую несчастную женщину в обязательном порядке отправляли бы «на ручки» как на исправительные работы. Чтобы туда же посылали всех тех, кто отравляет жизнь другим: «Женщина, а не пошли бы вы на ручки!» Чтобы в кризисные времена раздавали не только сухие пайки и талоны, но еще и «на ручки» для женщин. Потому как если женщина в кризис сможет сохранить себя живой и счастливой, все остальные кризиса не заметят. Было бы здорово, если бы мы сами научились заботиться друг о друге и брать друг друга «на ручки», когда это так необходимо. Не орать, не хамить, а мысленно обнимать и окружать заботой. И легко так говорить о посторонних людях, мифическом мире во всем мире. Но как же сложно, когда речь идет о твоих близких, твоей семье. Особенно о тех, с кем у тебя самые сложные отношения. Чтобы мамы не учили жить, а брали своих дочерей «на ручки», даже если дочке уже 40. Тем более если дочке уже 40. Чтобы выросшие дочери иногда брали «на ручки» своих мам, особенно если о маме больше некому позаботиться. Не придумывали, почему это неправильно, не пытались бы маму осчастливить, а просто окружали заботой. С любовью и уважением.

Чтобы свекровь принимала невестку всем сердцем в семью, не оценивая и не соперничая. Окружить любовью ту женщину, которая отныне будет давать любовь твоему же сыну. Чем больше ты отдашь ей тепла, тем больше тепла получит и твой любимый и большой мальчик. Чтобы невестки увидели в своих свекровях женщин, которые просто боятся потерять любовь такого важного для них мужчины. И мысленно взяли «на ручки» тех, с кем постоянно борются и кого так ненавидят. «На ручки» нужно всем. Как можно чаще. В любых обстоятельствах. И мы можем помогать в этом друг другу — женский круг обмена любовью через «на ручки». Просто попробуйте дарить хотя бы капельку тепла каждой женщине, с которой вы встречаетесь. Дарить маленькую порцию заботы — мысленно или осязаемо. Брать их всех «на ручки». Соизмеряя свои возможности, по чуть-чуть. Подруг, коллег, соседок, родственниц, всех попадающих в ваше поле женщин. Взять «на ручки» на пару секунд, обогреть своим теплом и отпустить ее в мире, чтобы она передала это дальше. Как быстро бы исчезли все войны и конфликты! И начать бы стоило с того, чтобы мы сами взяли «на ручки» самих себя. Как говорится, «позаботьтесь о себе сами, не доверять же такое важное дело чужим людям!» И это правда. Если вы сами начнете о себе заботиться, разрешить себе принимать заботу от этого мира, в вашей жизни очень многое изменится. И внешне, и внутренне. Ухоженная женщина — это та, за которой хочется ухаживать. Если мы сами о себе заботимся, холим и лелеем, то и другим тоже хочется о нас заботиться. Закон. А если мы сами себя забросили, но всем вокруг выставляем счет — кто и сколько должен нам заботы в граммах, получим мы только разочарования. Потому что сначала стоит взять саму себя «на ручки».

Я беру себя «на ручки», когда вечером, уложив детишек спать, сажусь в тишине с любимой ряженкой и делаю масочки для лица, пишу статьи, читаю книги, занимаюсь рукоделием или просто молюсь. Или когда я гуляю одна на природе. Или делаю то, что я люблю. Или позволяю себе побыть одной, без никого и в тишине. Это мои бесценные мгновения, без которых во мне начинает копиться напряжение. Можно дожидаться, пока меня счастливой сделает муж, но я знаю, что ему такая ноша не под силу. Сделать из несчастной женщины счастливую не сможет никто. Пока она сама не решит, что она достойна того, чтобы ее взяли «на ручки». Лишь я сама могу себе позволить быть счастливой и принимать заботу. Тогда он может приумножить мое внутреннее богатство. Взять меня «на ручки». Ведь много «на ручки» не бывает, передозировка невозможна. Это натуральное лекарство, без консервантов и химии, оно не только безвредно, но еще и очень полезно. Каждой из нас. И хочется сказать еще несколько слов мужчинам. Ведь приятнее всего, когда «на ручки» тебя берет именно тот, кого ты сильно любишь. Будь то отец, брат, муж, сын, друг, родственник... Не знаете, что делать с женщиной? Возьмите ее «на ручки». Не знаете, как успокоить женщину? Возьмите ее «на ручки». Не знаете, как справиться с ее дурными привычками? Возьмите ее «на ручки». Не можете больше спорить с ней? Возьмите ее «на ручки». Хотите быть услышанным? Возьмите ее «на ручки». Хотите прекратить войну? Возьмите ее «на ручки». Хотите от нее что-то получить (например, вкусный ужин)? Возьмите ее «на ручки». Хотите стать счастливым дома? Возьмите ее «на ручки» и не отпускайте! Обращайтесь бережно. Не эксплуатируйте. Берегите. Защищайте. Любите. И она станет вашим талисманом, оберегом, вашей удачей и вашим вдохновением. Гармония дома начинается с женщины, которая сидит у вас «на ручках».

А как давно вы были «на ручках»?