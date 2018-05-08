Почему люди продолжают работать, даже если выиграли миллион

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Есть много историй о том, как люди, выигравшие в лотерею, наслаждаются всеми радостями жизни, а потом проклинают день, когда купили тот самый счастливый билет. Казалось бы, потягивай себе шампанское на океанском побережье и ни о чем не думай. Но не тут-то было. И эксперименты с выплатами базового дохода в разных странах мира это доказывают. Людям платят деньги просто так, а они еще более усердно работают. Почему?

Мы в AdMe.ru решили разобраться в этом вопросе и выяснили, что одних лишь денег для гармонии и счастья недостаточно.

Так что же дает нам работа, кроме желанной зарплаты?

Возможность держать свою жизнь под контролем Работа — своеобразная константа в жизни, тот якорь, который помогает людям уверенно себя чувствовать в бурлящем потоке различных событий, происшествий и драм. Она дает определенное ощущение надежности и стабильности. Вы знаете: что бы ни происходило за бортом, всегда есть место, где вас каждый день ждут к 9 часам утра и готовят отличный кофе. Новые знакомства О служебных романах снят не один десяток фильмов, и в этом нет ничего удивительного: совместная работа сближает людей и делает их симпатичнее друг для друга. В стенах офиса есть шанс встретить и новых верных друзей. Повод следить за своей внешностью Работа мотивирует людей вставать по звонку будильника и приводить себя в порядок. А человек, который хорошо выглядит, обычно и чувствует себя тоже хорошо. Средство от скуки, хандры и депрессии Работа — эффективное средство от депрессии, так как требует концентрации и отвлекает человека от негативных мыслей. Способ себя мотивировать и дисциплинировать Работа — это, конечно, не армия, но силу воли, выдержку и дисциплину она тренирует отлично. Благодаря работе у вас есть некие правила и ритуалы, вы умеете планировать свое время и разумно использовать свои ресурсы. Подпитка собственного эго Кто-то хочет подняться на самую вершину карьерной лестницы, а кого-то привлекает власть, причем совершенно разная. Кассир в банке может захлопнуть окошко перед очередным посетителем, а уборщица — не пускать посетителей в зал, пока пол не высохнет. Возможность быть полезным и изменить мир Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Марк Цукерберг могли бы спокойно почивать на лаврах и не работать больше ни одного дня. Вместо этого они предлагают обществу все более интересные и функциональные продукты. Осознание того, что ваша работа приносит пользу и нужна людям, — очень сильная мотивация.

Принесет ли людям счастье безусловный доход?

Исследование Оксфордского университета показало, что 47 % профессий в ближайшие 20 лет исчезнут из-за автоматизации труда. В результате уровень безработицы станет катастрофически высоким. А что, если выплачивать людям деньги просто так? К началу прошлого года в разработке находилось около 8 экспериментов с введением безусловного основного дохода в различных странах мира. Довольно успешной оказалась такая программа в Намибии и Кении, в рамках которой участникам ежемесячно выплачивали по $ 10–30. Они стали лучше питаться и следить за здоровьем, а некоторые открыли свой бизнес. Уровень преступности также снизился. Многим людям действительно не хватало минимального стартового капитала, чтобы улучшить свою жизнь, и они ценили каждый полученный доллар. Ведь можно приобрести сельскохозяйственный инвентарь или швейную машинку и уже считать себя предпринимателем. Интересным казался эксперимент с базовыми выплатами в Финляндии, где случайно выбранные 2 000 безработных граждан в течение 2 лет ежемесячно получали по € 560. Это должно было повысить ощущение стабильности и безопасности у безработных, а также мотивировать их на поиск постоянной работы. Но программу решили прекратить к концу года, объяснив это тем, что 2 лет слишком мало, чтобы делать серьезные выводы, да и € 560 не хватает на жизнь в Финляндии, а больший бюджет власти выделить не смогли. Безусловный доход действительно может сделать людей более счастливыми, но при условии его разумного использования. К примеру, часть таких денег выполняет роль инвестиции, а часть служит подушкой финансовой безопасности.

Круговорот денег в природе

«А что, если люди будут обеспечивать базовым доходом друг друга?» — подумал американец Скотт Сантенс и запустил краудфандинговую кампанию, которая принесла ему ежемесячную прибыль в $ 1 000 с помощью пожертвований различных людей. Скотт уверяет, что базовый доход для него вовсе не повод не работать, а возможность искать дело по душе и страховка на случай непредвиденных ситуаций. Впрочем, немецкая организация Mein Grundeinkommen достигла в этом направлении намного большего: 19 тысяч человек смогли обеспечить базовый доход 13 гражданам Германии. Но автор книги «Восстание машин» Мартин Форд считает эту затею утопией: у многих людей попросту нет на такие выплаты денег. К примеру, чтобы в рамках такого способа обеспечить фиксированной суммой жителей Москвы, потребуется столько людей, сколько еще нет на планете. Да и, по правде говоря, кажется фантастикой, что люди готовы давать деньги на проживание незнакомцам. Рассчитывать на легкие деньги с помощью разных спекуляций и финансовых пирамид тоже не стоит: зачастую на этом наживается только их основатель.

Так будут ли работать люди, если им выплачивать деньги просто так?

Представьте себя одним из победителей лотереи. Каждый месяц в течение нескольких лет вам будут выплачивать $ 1 000. Останется ли у вас мотивация работать? Здравый смысл говорит «нет». А исследования профессора Лондонского университета Гая Стэндинга — «да». Он считает, что человек, который не боится нищеты, наоборот, станет более креативным, сможет заниматься любимым делом и достигнет успеха. Он будет работать даже активнее, зная, что ничем не рискует. Если в твиттере набрать в строке поиска хештег #mybasicincome, можно найти множество твитов с рассуждениями пользователей о том, что они будут делать, имея ежемесячный базовый доход. И оказалось, мало кто собирается почивать на лаврах. Воплощать в жизнь свои мечты людям мешает страх потерпеть неудачу и остаться без средств к существованию. Но, может, именно это делает их такими ценными? Когда ставишь все на карту, есть лишь два варианта: добиться поставленной цели или потерять все и получить опыт.