Будучи любительницей шопинга, я год прожила без новой одежды. И даже не свихнулась

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Знакомо ли вам ощущение, когда при полном шкафу одежды понимаешь, что тебе нечего надеть? Вот совсем. А ведь это «ничто», еле втиснутое по своим местам, когда-то стоило немалых денег и отобрало прилично времени в походах по магазинам. А в итоге оказалось совершенно ненужным. Избежать таких ситуаций можно только одним способом: перестать покупать одежду.

Меня зовут Саша, и я перестала приобретать одежду больше года назад. Специально для читателей AdMe.ru я расскажу, как докатилась до такой жизни и что мне это дало.

Раньше в моем распоряжении был личный шкаф и достаточно денег, чтобы его набить

Уже будучи студенткой, я старалась зарабатывать. За жилье платить было не нужно, и денег хватало, чтобы купить много нового. Поэтому внеплановый шопинг с подругами или мамой был абсолютно рядовым делом. Сейчас понимаю, что тогда я покупала вещи, которые не были мне нужны, не доставляли радости и просто запихивались на полку без шанса быть когда-либо надетыми. В родительском доме мне принадлежала отдельная комната с отдельным шкафом. Места в нем для одного человека было предостаточно, поэтому даже когда вещи вываливались с полок, мне казалось, что не так уж он и набит.

Но при всем многообразии выбора однажды я поняла, что мне не в чем пойти на встречу с друзьями

Мы давно с ними не виделись, и нужно было одеться красиво, но не помпезно. Подходящих вещей найти мне не удалось, я так расстроилась, что уже хотела пропустить встречу. Правда, в последний момент одумалась, нацепила джинсы с футболкой и понеслась в кафе. Оказалось, с нарядом не прогадала: все были одеты примерно так же. Попав в правильную по сути ситуацию, я сделала из нее неправильные выводы: решила, что у меня недостаточно вещей, и спустила больше половины зарплаты на новые шмотки.

А через месяц мы с моим молодым человеком начали снимать квартиру (с одним маленьким шкафом на двоих), и я поняла: мой гардероб придется сократить примерно в восемь раз;

теперь мне нужны деньги, и я больше не смогу тратиться на одежду, как раньше. В итоге я взяла только самые любимые вещи, которые надевала регулярно и с радостью. А остальное позволила родителям выбросить или раздать, пока я этого не вижу.

В итоге большой шкаф вещей сократился всего до одной полки

На этой полке оказались далеко не самые модные вещи, но самые милые и удобные. В которых я чувствовала себя как во второй коже. И, как ни странно, после сокращения количества вещей вопрос, что надеть, стал посещать меня намного реже. Я испытала настоящий кайф от расхламления и пообещала себе, что в течение года больше не куплю ни одной шмотки (белье не в счет). Сначала свободных денег не оставалось: аренда квартиры, мелкие расходы, да еще и время уходило на учебу. Но после того, как мы с моим парнем окончили университет и стали работать в полную силу, стали появляться средства, на которые можно было бы себя немного побаловать.

Чтобы, облегчив шкаф, не захламить что-нибудь другое бесполезными покупками, мы с молодым человеком поставили цель, на которую стоило бы потратиться

Этой целью был отпуск. Едва ли средств, сэкономленных на одежде, нам хватило бы на желанное путешествие, поэтому мы решили их нарастить. Сначала мы купили несколько настольных игр, которые сдавали в аренду с доставкой на дом, потом к этим товарам добавились детский инвентарь и электроинструменты. Я бы соврала, если бы сказала, что за этот год мы разбогатели, но мы смогли: накопить на отпуск (часть денег, кстати, привезли обратно);

на отпуск (часть денег, кстати, привезли обратно); получить дополнительный доход;

прожить целый год, не затягивая пояса.

Я настолько привыкла к своему скромному гардеробу, что перестала даже думать, чем его можно было бы расширить

Да, некоторые вещи изменили внешний вид. Но я научилась чинить одежду и скрывать не отстиравшиеся пятна. А на то, что какая-то вещь растянулась, я и вовсе не обращала внимания, делая вид, что это просто модная небрежность. Но всему рано или поздно приходит конец. Вчера я все-таки купила первую за год одежку. Это было свадебное платье (которое я, кстати, планирую носить и после торжества).

Исходя из собственного опыта, могу сказать всем, кому, как и мне когда-то, кажется, что ему нечего надеть. Для того чтобы было что надеть, нужно просто меньше одежды.