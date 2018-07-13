Бабушка Людмила не смогла усидеть дома и стала самым пожилым волонтером чемпионата мира по футболу

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Чемпионат мира по футболу — это не просто спортивное состязание команд. Это праздник, участниками которого становятся тысячи людей. Стадионы заполняются болельщиками из разных городов и стран, а местные горожане стараются оказать им самый теплый прием. Организация события такого масштаба невозможна без помощи волонтеров. Одним из них стала Людмила Дмитриевна Харева — бабушка, которой 86 лет.

Редакция AdMe.ru спешит познакомить читателей с одним из самых взрослых волонтеров нынешнего чемпионата.

Калининград стал одним из 11 городов, которые принимают чемпионат мира по футболу — 2018. Большие мероприятия всегда притягивают ярких и интересных личностей, которые готовы проявить себя с самой лучшей стороны. Людмила Дмитриевна Харева стала волонтером главного спортивного события этого лета. Она хорошо знает испанский, что пришлось весьма кстати, ведь в Калининград приехало много гостей из испаноязычных стран. Но впечатляет даже не знание языка, а возраст Людмилы Дмитриевны.

Людмила Дмитриевна училась в Ленинградском государственном педагогическом институте имени А. И. Герцена на факультете романских языков. В 1960 году проходила практику в Калининграде, работала переводчиком для кубинских граждан. Бабушка признается, что является патриотом своей страны, и, когда она узнала о предстоящем чемпионате, ей захотелось, чтобы гости города увезли с собой багаж теплых воспоминаний. Стать волонтером для Людмилы Дмитриевны не составило труда. Она прошла несложные тесты, выучила футбольную терминологию и отправилась встречать гостей.

«Мы обрадовались, что у нас будет такой опытный волонтер, и затем она у нас прошла все этапы отбора, в том числе и интервью. Мы, конечно же, учитывали ее опыт, ее знания и ее длительное время работы с молодежью», — сказала координатор программы подготовки городских волонтеров Евгения Демина.

Людмила Дмитриевна — активный пенсионер. Она работает сторожем, трудится на даче и участвует в общественных делах: вот уже 26 лет является председателем совета ветеранов, проводит встречи со школьниками. Женщина гордится тем, что носит волонтерскую форму. По ее словам, в ней она чувствует себя помолодевшей. А гости города счастливы встретить человека, который говорит на их языке.

«Родные, зная мою натуру, нормально отреагировали на то, что я пошла в волонтеры, а подружки-старушки многие в шоке были, конечно». Людмила Дмитриевна Харева

Больше всего Людмиле Дмитриевне запомнился матч между Испанией и Марокко. В день игры она общалась с носителями языка, рассказывала о местных достопримечательностях, желала им хорошо провести время в городе. Среди волонтеров младшего возраста бабушка тоже нашла друзей. Для нее остальные ребята стали настоящими внучатами. Они тепло общаются и шутят друг с другом. Людмила Дмитриевна своим примером доказывает, что возраст совсем не помеха для интересной и насыщенной жизни.

«Спешите делать людям добро, и тогда ваша жизнь наполнится яркими красками и незабываемыми впечатлениями!» Людмила Дмитриевна Харева