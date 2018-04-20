Почему жена для меня важнее детей

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Писатель и многодетный отец Майк Берри (Mike Berry) объяснил в своем блоге, почему жена для него важнее детей и для чего это правило должно стать главным в каждой семье. Опубликованный текст стал очень популярным и обсуждаемым: кто-то критиковал автора, а кто-то вдохновился и всерьез задумался.

Майк вместе со своей женой Кристин воспитывают 8 приемных детей. Супруги счастливы в браке на протяжении 17 лет и ведут активную общественную работу для того, чтобы помочь другим семьям справиться со своими проблемами и построить гармоничные отношения. Редакция AdMe.ru не осталась равнодушной к статье Майка и делится ею с вами.

Обычно в 20:30 вечера я предупреждаю двух своих дочерей-подростков, что им пора закругляться. А в 21:00 вечера уже открытым текстом говорю: «Вам пора пойти в свою комнату». Я делаю так почти каждый вечер. И каждый раз они спорят: «Но почему нам нужно ложиться спать в 21:00? Мы уже не дети!» «Вам не обязательно ложиться спать прямо сейчас, я прошу вас просто уйти из гостиной. Мы с мамой не видели друг друга целый день, потому что были сосредоточены на работе. Нам тоже нужно время, чтобы побыть вдвоем». Девочки недовольно закатывают глаза.

Честно говоря, это правило существует у нас дома столько, сколько я себя помню. Мы родители уже 15 лет, и никогда не было такого, чтобы дети занимали все наше время. Я и моя жена очень много занимаемся детьми, но не 24 часа в сутки. Мы любим наших детей, и, безусловно, они играют важную роль в нашей жизни. Они всегда могут рассчитывать на нашу поддержку и помощь. Но кроме детей есть еще «мы». Наши отношения с супругой. Я и Кристин все еще должны уделять внимание тому, чтобы наш брак оставался крепким и здоровым. Есть несколько причин, почему это так важно, и вот 4 из них.

1. Крепкие отношения — это основа семьи

Краеугольный камень вашей семьи — это не дети. Они часть фундамента и большая часть всего остального, но не они держат на себе всю эту хаотичную структуру под названием семья. Самая важная часть — это вы и ваша жена, муж, партнер. Именно на ваших плечах лежит ответственность. А дети выбирают свой путь, ссылаясь на ваш пример.

2. Сначала появилась пара, потом дети

До того как появились дети, мы были вдвоем. Сначала влюбились друг в друга, вместе прогуливали занятия, болтали до утра по телефону (он тогда еще крепился к стене шнуром) и в конце концов решили остаться вместе навсегда. Мы были в начале пути. И затеяли всю эту семейную историю. Потом появились наши прекрасные дети. Конечно, мы благодарны им за то, что они наполняют нашу жизнь радостью. Но наш союз священен. И нам всеми силами нужно защитить эту святость.

3. Дети вырастут, и мы снова останемся вдвоем

Ничто не длится вечно. Наступит момент, когда дети вырастут и вылетят из гнезда. Не знаю, как у вас, но лично у меня нет места в доме для 30-летнего «ребенка». Так вот, когда они уедут от нас, заведут свои семьи и будут растить своих детей, мне бы хотелось, чтоб наши отношения с женой остались такими же крепкими и близкими, как в самом начале. И для того чтобы обеспечить себе подобное будущее, мы должны работать над отношениями уже сейчас. Именно наши отношения должны быть приоритетом. Конечно, это не так просто, как кажется.

4. Мы должны показать детям достойный пример

Как я уже говорил, дети смотрят на нас и берут пример. Они повторяют за нами и следят за каждым нашим шагом. Я часто говорю: «Воспитывать нужно взрослых, а не детей». Не знаю, как вы, но я бы хотел, чтобы мои дети выросли с нормальным здоровым отношением к свиданиям, влюбленности и семье. Я хочу, чтобы наш брак стал для них примером гармоничных отношений. Поэтому жена для меня на первом месте, а дети — на втором. На очень близком к первому — втором, но все же втором.

В конце дня все мы бываем уставшими и напряженными. И да, ваши дети нуждаются в вас, они очень важны. Не друзья, не работа, не хобби. И вы должны заботиться них. Но позаботьтесь о своем браке в первую очередь. Когда дети видят, как родители любят друг друга, они обретают уверенность в том, что тоже любимы. Но главное: они будут уверены в себе и в мире вокруг. Мы живем в сумасшедшем графике. Времени постоянно не хватает. Весь день проводим с детьми. Именно поэтому ровно в 21:00 каждый день я прошу своих детей подняться к себе в комнату. Именно поэтому мы с женой пару раз в месяц непременно планируем свидание и выходим куда-нибудь вдвоем. Потому что это важно. Именно поэтому жена для меня важнее детей.

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