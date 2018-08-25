Антрополог 40 лет изучала мозг влюбленных, и теперь мы знаем, почему одним нужен супергерой, а другим — домосед

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«Расставание — это все, что вам нужно знать об аде», — так любит начинать свои выступления американский биолог и антрополог Хелен Фишер. Автор нескольких научно-популярных бестселлеров о любви, она десятки лет изучала, какая именно зона человеческого мозга отвечает за романтическую влюбленность. После проведенных исследований Хелен выдвинула свою теорию о том, почему нас тянет к определенным людям, а к другим не тянет вообще.

Сегодня AdMe.ru предлагает вам познакомиться с типологией личности по Хелен Фишер, определить тип свой и своего партнера. Все мы бывали счастливы и несчастны в любви, и, вполне вероятно, это обусловлено биохимией куда больше, чем мы думали.

За чувство влюбленности отвечает крошечная зона нашего мозга

Хелен провела множество исследований, опросов и компьютерных томографий головного мозга: страстно влюбленных;

тех, кто переживает мучительный развод;

тех, кто в браке более 25 лет. У всех этих людей активировалась зона мозга, которая отвечает за нашу страсть, мотивацию и любые наркотические и алкогольные зависимости: VTE (вентральная тегментальная область). Эта зона — рептильная сердцевина мозга, самая примитивная его часть. Она одинаково активна и у тех, кто только что влюбился, и у тех, кто в браке уже многие годы. Хелен убеждена, что любовь — это самая сильная и устойчивая зависимость из всех существующих в мире. Этим же объясняется наше желание непременно обладать тем человеком, который нас отверг. Эта древнейшая зона мозга устроена таким образом, что стимулирует все силы организма работать на то, чтобы получить желаемое. При этом не столь важно, чего вы хотите: раздобыть еду или быть с любимым для продолжения рода. Мозг расценивает объект привязанности как витальную, жизненно необходимую потребность.

Как мы выбираем, в кого влюбиться

Но почему эта зона активируется при общении с одним человеком и находится в спящем режиме при общении с другими? Конечно, мы склонны выбирать людей одного с нами интеллектуального и социального статуса; внешность, религиозные и семейные ценности тоже имеют значение. Но Хелен полагает, что все это накладывается на нечто более глубинное, на нашу физиологию, на наш гормональный тип. Хелен Фишер много лет работает главным научным консультантом сайта знакомств Match.com и анализирует многотысячную базу пользователей, которые ищут свою половинку. Это позволило ей выявить определенные закономерности в том, как складываются одни пары и почему распадаются другие.



В зависимости от гормонального типа, в мозгу человека будет преобладать один из гормонов: дофамин, серотонин, эстроген или тестостерон. А влюбляемся мы в людей, которые как бы дополняют формацию нашего мозга или же гармонируют с ней.

Люди — моногамные существа (даже мужчины)

Хелен подтверждает, что люди моногамны. Мы входим всего в 3 % живых существ на планете, которые создают пару. Даже в тех странах, где многоженство законно, 80 % мужчин все равно не пользуются этой возможностью и создают пару с одной-единственной женщиной. Наша моногамность обусловлена физиологически и генетически. Это не означает, что каждый из нас всю жизнь будет верен одному партнеру. Но, найдя подходящего человека, большинство людей все же захочет остаться именно с ним.

4 типа личности и партнеры для них

То, что все мужчины одинаковы, — это миф. Если не сложилось с одной, то не сложится и с другой — тоже миф. Хелен Фишер считает, что мужчины и женщины делятся на 4 личностных типа. Для длительных и здоровых отношений очень важно подобрать человека подходящего типа. Впрочем, вам не нужно делать это искусственно: природа сама все подскажет, нужно только слушать свое сердце. Ниже описаны все 4 типа, чтобы вы могли проверить себя и своих любимых.

1. «Исследователь» + «исследователь»

Для «исследователей» лучше всего подходят слова «креативность», «любопытство», «страсть к приключениям», «импульсивность» и «независимость». При этом они довольно либеральные и гибкие, не боятся нарушать правила и идти своим путем. Высокий уровень дофамина отвечает за стремление к получению удовольствия. Он стимулирует людей этого типа постоянно пробовать что-то новое, получать новые впечатления, искать экстремальные занятия. В соответствии с исследованиями доктора Фишер, этот тип представляют примерно 26 % людей (и мужчин, и женщин).



Лучший партнер: тоже «исследователь». Им нужен кто-то столь же энергичный и столь же легкий на подъем.

2. «Строитель» + «строитель»

Хладнокровный, способный к диалогу и компромиссу, предусмотрительный и консервативный. «Строители» привязаны к своим друзьям, дому и семье и составляют около 29 % всей популяции. «Строители» — сознательные граждане, которые бережно относятся к традициям, соблюдению правил и законов. Ведущий гормон — серотонин, который отвечает за стремление к социализации и стабильности. Лучший партнер: такой же «строитель», как и он сам. Так как этот тип личности высоко ценит стабильность, безопасность и обязательства, такие браки — одни из самых крепких.

3. «Переговорщик» + «директор»

«Переговорщик» ассоциируется с теми качествами, которые обычно свойственны женщинам (доминирующий гормон — эстроген), хотя тип встречается и среди мужчин.



Развитая интуиция, перфекционизм, хорошее воображение. Они не знают равных в долгосрочном планировании и ораторском мастерстве. Высокий уровень эмпатии, чуткости, способность к воспитанию детей, успешность в социальных сферах, требующих заботы о других. Около 20 % мужчин и 36 % женщин — это «переговорщики». Лучший партнер: полная противоположность — «директор». Их решительность может компенсировать склонность к сомнению и самокопанию у «переговорщика».

4. «Директор» + «переговорщик»

Ведущий гормон — тестостерон. «Директоры» изобретательны, независимы и уверены в себе. Им свойственны рациональное мышление, дух соревновательности, решительность. Они ставят перед собой цели и достигают их, не боятся следовать собственному уникальному пути, даже если это порицается обществом. Женщины также могут относиться к этому типу (около 10 %). Из «директоров» выходят отличные ученые, инженеры. Лучший партнер: полная противоположность «директора» — «переговорщик». Нежность и терпение «переговорщика» могут сбалансировать довольно жесткую натуру «директора».