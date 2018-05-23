Агенты ЦРУ рассказали о 10 признаках того, что ваш собеседник врет

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как часто вам приходится врать? Кто-то прибегает ко лжи редко, а кто-то врет ежедневно и даже делает это частью своей профессии. Так или иначе, когда мы врем, то надеемся, что нас ни за что не раскусят, и часто обычные собеседники действительно оказываются не в силах распознать обман. Однако для агентов ЦРУ выявить лжеца не проблема, ведь для этого существует несколько несложных правил.

AdMe.ru решил узнать, к каким уловкам прибегают секретные агенты, чтобы отличить правду от лжи, и сегодня делится с вами этими простыми, но гениальными хитростями.

1. Задайте один вопрос разными способами

Человек, который заготовил ложь заранее, будет при разных формулировках вопросов пользоваться одинаковыми «заготовками» ответов. Поэтому, чтобы вычислить лжеца, иногда достаточно попробовать подобраться к истине с разных сторон.

2. Оцените количество конкретики

Человек, который собирается врать, заполняет свою речь большим количеством ненужных технических подробностей. Так он создает вокруг своего вранья ореол надежности. Но так он и выдает себя тому, кто готов обратить внимание на подобные сигналы.

3. Запомните детали рассказа и вернитесь к ним позже

Избыточное количество деталей может сыграть с лжецом злую шутку. Ведь ложь не запоминается во всех подробностях. Если вы сможете зафиксировать в памяти детали из предположительно лживого рассказа и вернетесь к ним через какое-то время, врунишка выдаст себя с головой.

3. Проследите за скоростью ответа

Если ваш собеседник знал, что ему придется врать, и заготовил «легенду» заранее, он будет отвечать четко и быстро, а иногда даже может начать тараторить, словно читая свою речь с листа. Поэтому, если человек отвечает моментально даже на те вопросы, которые предполагают какие-то размышления, стоит задуматься, достаточно ли он с вами честен.

4. Обратите внимание на попытку заполнения пауз

Если ложь не была заготовлена заранее и собеседнику нужно успеть придумать, что и как соврать, он может заполнить неловкую паузу зевотой или имитацией кашля. Конечно, мы не говорим, что собеседник не может кашлять или зевать, когда он честен. Однако слишком частое стремление к заполнению пауз в разговорах таким образом — подозрительная деталь.

6. Следите за языком жестов

По словам агентов ЦРУ, иногда, если человек лжет, его речь и язык тела могут не согласоваться друг с другом. Например, собеседник может говорить «да», а сам отрицательно махать головой, и наоборот.

7. Поймайте взгляд

Известно, что во время лжи человек не смотрит в глаза. Однако существуют люди, которые в принципе не привыкли поддерживать визуальный контакт с собеседником. От лжецов их отличает то, что, случайно встретившись глазами с партнером, они не испытают стресса. Врунишка же испугается и попытается отвести глаза снова, так как подсознательно не хочет увидеть реакцию на свою ложь. Кстати, здесь есть еще одна занимательная деталь. При непринужденном разговоре наши глаза подвижны. Мы периодически встречаемся взглядом с партнером и на какое-то время можем сменить фокус. Продвинутые же лжецы, чтобы не выдать себя, могут намеренно прилепить свой взгляд к глазам собеседника, не оставляя себе возможности сменить фокус хоть на несколько секунд.

8. Обратите внимание на смещение точек опоры

Когда человек врет, он чувствует себя неуверенно, поэтому в его позах тоже нет стабильности. Часто он начинает ерзать на стуле или переминаться с ноги на ногу. Агенты ЦРУ рекомендуют предложить потенциальному лжецу вращающийся стул. Когда такой человек будет говорить неправду, он начнет немного раскручивать сиденье.

9. Притворитесь, что знаете больше

Задача лжеца — скрыть от вас правду. А если вы покажете, что эта правда вам уже известна, вся схема обмана, заботливо выстроенная в голове нечестного собеседника, рухнет, а он с большой долей вероятности выдаст себя.

10. Задайте главный вопрос

Бывший агент ЦРУ Майкл Флойд, выступивший соавтором книги «Шпион лжи: бывшие офицеры ЦРУ учат вас, как обнаружить обман», рекомендует заканчивать беседу с потенциальным лжецом вопросом «Есть еще что-то, что я должен знать об этом инциденте?» По его словам, после этого вопроса собеседники часто словно невзначай дают больше ценной информации, чем за всю предыдущую беседу.

А есть ли у вас какие-то свои хитрости, которые помогают вычислять лжецов? Или вы привыкли всегда доверять людям на слово?