9 женских фраз, от которых мужчины впадают в ярость

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Культовый психолог Эрик Берн в своей книге «Игры, в которые играют люди» раскрывает, как мы воспроизводим одни и те же сценарии, повторяя из раза в раз поступки или слова, и как на это реагируют окружающие. Так, например, от некоторых женских «ролей» у мужчин начинается нервный тик. Иногда достаточно одной фразы, чтобы довести их до состояния кипящего чайника. Важно знать, какой именно.

AdMe.ru собрал 9 оборотов речи, которые стоит избегать в общении с бойфрендами и мужьями. Посмотрите сами, какой эффект они имеют и какую игру открывают. Вполне возможно, что, избавившись от них, вы разорвете этот замкнутый круг.

«Дорогой, что мне лучше надеть?»

Этот классический вопрос уже обыгран во всех комедиях, но он не теряет своей популярности. Так же, как и женская реакция — спросить, что лучше, белое с черным или серое с белым, и обидеться на любой ответ, потому что правильный уже есть у вас в голове. Если парень не стилист, избавьте его от этой участи. Благодаря мессенджерам данный вопрос всегда можно адресовать любимой подруге, даже если она находится на другом конце света.

«Это кто тебе там пишет?»

Побороть желание залезть в телефон или личные сообщения — тот еще квест. Кроме тех моментов, когда это долгожданное уличение, чтение чужой переписки не принесет счастья. Более того, это вызовет вполне закономерную бурю возмущения, ведь даже безобидный щебет с бывшей одноклассницей можно трактовать по-разному.

«А у двоюродной сестры Ирины...»

Уже неоднократно доказано, что мужской мозг воспринимает информацию по-другому. Там, где девушки любят поподробнее, парни сразу переходят к сути дела. Посвящение в кучу ненужных деталей рассеивает их внимание. Сразу берите быка за рога, а смакование деталей оставьте для беседы с подругами.

«Нет, это не просто фикус, это символ нашей любви!»

Создать бурю в стакане воды — это в женской природе. Но регулярное раздувание проблемы из ничего раздражает всех без исключения мужчин. Сломанный ноготь или засохший цветок, быть может, и портят настроение, однако не стоят такого пристального внимания. Переключитесь на что-то действительно важное.

«Подожди, я еще не сфоткала»

Социальные сети — часть нашего общества. Instagram, Facebook, «ВКонтакте», да еще и несколько мессенджеров — если активно пользоваться всем этим, времени на реальную жизнь совсем не останется. Иногда еду надо просто съесть, на закат — полюбоваться, а новости обсудить с подругой на ближайшей встрече.

«Я сама сделаю, как надо»

Так уж сложилось, что современные женщины могут и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти, и вообще совмещают в себе много разных ролей, зачастую примеряя на себя роль мужчины. Но попросить о помощи, довериться и немного отпустить ситуацию — это не слабость, а способ укрепления отношений.

«Или ты перестанешь это делать, или я...»

Ультиматум — это тупик. Мужчины всячески стараются избегать ультиматумов и нервничают, когда с ними встречаются. Категоричной стоит быть только тогда, когда есть понимание последствий своего решения и готовность идти до конца, а главное — когда это действительно необходимо. В бытовых же вопросах лучше настроиться на продуктивный диалог.

«А ты хотел бы провести ночь с Анджелиной Джоли?»

У всех нас есть свои идеалы красоты и детская влюбленность в ту или иную звезду, свои списки, с кем бы мы были не прочь завязать отношения или провести время. Как правило, к реальной жизни они вообще не имеют никакого отношения. Расслабьтесь, это пустая ревность, пусть хоть заламинирует свой список.

«Я так несчастна...»

Можно найти много поводов для расстройства, но постоянно плачущая женщина — это пугает. Нормально быть грустной время от времени. И ненормально, когда страдающее лицо стоит перед глазами целый день.

А вы замечали в своей речи такие фразы?