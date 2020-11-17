9 опасных привычек, которые мешают разбогатеть даже закоренелым карьеристам

Некоторые привычки могут ставить палки в колеса на протяжении всей жизни. Порой они кажутся безобидными, а на деле способны стать серьезной преградой на пути к благополучию и финансовому успеху. Например, в их числе склонность совершать необдуманные покупки, боязнь просить прибавку к зарплате и беспрекословное следование советам старшего поколения.

Мы в AdMe.ru обнаружили 9 привычек, которые мешают разбогатеть и вынуждают годами оставаться на одном уровне дохода.

Бояться ответственности

У каждого человека иногда возникает страх неизвестности. Например, паника перед контрольной работой в школе или боязнь взять на себя ответственность за новый проект на работе. Это связано с опасением принять неправильное решение, не оправдать надежд, а нередко обусловлено и банальным страхом успеха. Он характеризуется незаметным, часто неосознанным желанием сдерживаться, когда можно себя проявить. Так, вместо того, чтобы быть активным на совещании, сотрудник молчит, а каждый месяц находит разные причины для очередного срыва дедлайна. Данные особенности существенно мешают продвижению по карьерной лестнице. Чтобы справиться с этой фобией, специалисты рекомендуют сконцентрироваться на действиях и не зацикливаться на результате. Важно помнить, что успех — это не пункт назначения, а путешествие, на каждом шагу которого необходимо находиться в гармонии с собой.

Работать за одобрение и похвалу

Большинство людей, получая похвалу на работе, дико смущаются или просто говорят спасибо и изящно принимают комплимент. И часто руководство чествует некоторых сотрудников на словах, а не на деле: дает хвалебные комментарии, дарит грамоты и нарекает лучшим сотрудником месяца. Многие работники чувствуют себя растерянно в такие моменты и не знают, как себя вести. Но стоит уважать свой труд и не стесняться просить прибавку к зарплате, особенно если начальник нередко отпускает в вашу сторону одобрительные комментарии. Эксперты советуют обсуждать с работодателем вопрос повышения зарплаты не чаще раза в год.

Покупать вещи из категории «быстрой» моды

Порой женщины не в силах сдержать покупательский порыв и готовы мигом схватить кофту, брюки или туфли, замеченные в списках актуальных тенденций. Однако даже приобретая недорогие товары категории «быстрой» моды, мы рискуем сыграть злую шутку со своим бюджетом. Как выяснили исследователи, гораздо выгоднее покупать более дорогие вещи классического фасона, которые прослужат дольше, чем ультрамодную одежду по средней и низкой цене. Кроме того, большинство таких моделей уже спустя сезон могут стать признаком дурного вкуса.

Не уметь отказывать

Умение говорить «нет» важно как на работе, так и в повседневной жизни. Причем, как выяснили психологи, чаще всего человек интуитивно понимает, какие просьбы следует сразу отклонять, но все равно не может ответить отказом. Так, например, фотограф соглашается бесплатно поработать на свадьбе у друзей, а учительница — позаниматься английским с сыном троюродной тети. Сказать всем «да» заманчиво, поскольку это легко и в данный момент помогает человеку остаться в зоне комфорта. Однако в финансовых вопросах неумение отказывать может выйти боком.

Иметь только один источник дохода

В последние годы исследователи приходят к выводу, что иметь только один источник дохода недостаточно для финансового благополучия. Это связано с тем, что сейчас каждый может в одночасье потерять работу или бизнес. В этом случае дополнительный заработок может стать отличной подушкой безопасности, которая спасет в неблагоприятные времена. Как показывает практика, у богатых людей, как правило, есть 2 или 3 источника дохода. А у особенно состоятельных еще и надежные инвестиции.

На всем экономить

Сокращение статьи расходов, безусловно, помогает сэкономить и накопить нужную сумму. Но есть вещи, на которые можно и нужно тратиться. Например, на инвестиции в себя. Речь идет в том числе о платных образовательных курсах, которые помогут развить необходимые навыки и преуспеть в своей специальности. А бесплатное обучение хотя и кажется соблазнительным, на деле может иметь весьма сомнительное качество.

Повторять за друзьями

Люди нередко перенимают финансовые привычки родственников, друзей и коллег. Окружение может оказывать как негативное, так и положительное влияние на уровень достатка. Поэтому специалисты рекомендуют с осторожностью относиться к тем знакомым, кто живет не по средствам, и не копировать их образ жизни. Кроме того, не стоит поддаваться стадному чувству и желать такой же браслет, какой недавно купила подруга. Таким внезапным порывам сложно сопротивляться, однако победив их, вы сможете лучше прислушиваться к своим желаниям.

Работать по профессии, которую ненавидите

Работа по профессии, которую человек терпеть не может, заставляет его постоянно находиться в состоянии стресса и неудовлетворенности, и это негативно влияет на его финансовое положение. Между тем успешные и богатые люди всегда следуют своей страсти. Когда занимаешься делом всей своей жизни, работа превращается в увлекательное приключение, дает энергию, настойчивость. Более того, любимая профессия помогает максимально сосредоточиться на преодолении ошибок и неудач. А ненавистная губит на корню любую мотивацию.

Беспрекословно следовать советам старших

Некоторые родственники точно знают, что и как нужно делать. У них всегда заготовлен для вас совет. Матерей, которые навязывают дочерям свое мнение, не давая возможности возразить и не согласиться, психологи называют авторитарными. Такие родители, как правило, преуспели в жизни и многого достигли. Однако их дети чаще всего имеют низкую самооценку и с трудом добиваются успеха. Важно не забывать, что ваша жизнь только в ваших руках. И к принятию решений необходимо подходить осознанно, а не беспрекословно следовать советам старших.