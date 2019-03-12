9 возмутительных странностей гештальтистов, которые сначала бесят, а потом облегчают жизнь

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Гештальт-терапия — один из наиболее популярных психотерапевтических подходов, который был разработан немецким психотерапевтом Фредериком Перлзом в 50-е годы прошлого века. Он помогает человеку осознать свои чувства и стоящие за ними потребности, лучше понять себя и более эффективно взаимодействовать с окружающими. Гештальт — это больше чем просто направление в психотерапии. Это практическая философия жизни. Ну а людей, которые ее придерживаются, называют гештальтистами.

AdMe.ru рассказывает об особенностях поведения тех, кто является приверженцами этого направления в психотерапии. При общении эти принципы гештальтистов сначала удивляют и даже кажутся странными и циничными, но на деле улучшают жизнь.

Гештальтисты ничего не делают без запроса

Под запросом на профессиональном языке понимается просьба, выражаемая в желании что-либо получить. Мы очень часто лезем в жизнь близких, друзей, коллег без их просьбы. Пытаемся улучшить их жизнь, помочь, когда нас об этом не просят, рассказать, что они живут «неправильно» с нашей точки зрения. Результат — много потраченной впустую собственной энергии и раздражение со стороны близких, растущая стена непонимания. Гештальтисты ввели в оборот выражения «причинить добро» и «нанести ласку». Они как раз и иллюстрируют подобные ситуации — попытки улучшить чужую жизнь (пусть даже и самого близкого человека) без какого-либо запроса на это. Как это случилось, например, с героем Луи де Фюнеса во французском фильме «Жандарм женится»: жена и дочь переклеили обои в его комнате без его ведома и согласия. И, конечно же, гештальтист не смутится сказать окружающим, чего хочет он сам, не рассчитывая на то, что те прочтут его мысли. Или, наоборот, рассчитывая на то, что не прочтут и будет повод обидеться, — такой вариант тоже далеко не редкость среди невротиков. Он прямо скажет: «Побудь со мной», «Помоги мне донести эти сумки — они тяжелые», «Со мной так нельзя», «Я сейчас нуждаюсь в тишине» или «Мы давно никуда не выходили вместе. Давай устроим себе праздник?».

С особым вниманием относятся к чувствам и придерживаются мнения, что любовь — это не чувство

Во-первых, чувства важны для того, чтобы ощущать себя живым. Жить — значит чувствовать (а не только думать, действовать, интерпретировать) и испытывать весь спектр чувств: радость и грусть, страх и гнев, удивление и интерес, и многие другие. Подавленные и невыраженные в моменте «здесь и сейчас» чувства могут оставаться с человеком долгие годы, становясь источником психологических проблем. Во-вторых, чувства помогают ориентироваться в собственных потребностях и удовлетворять их, взаимодействуя с окружающим миром. Так, страх нередко является другой стороной наших желаний. А обида на мужа за неповешенный карниз, раскиданные носки, невымытую посуду говорит о потребности во внимании и заботе с его стороны. Любовь же для гештальтиста — это действительно не чувство, а состояние. И в любви целая гамма чувств — радость, интерес, ревность, раздражение, возбуждение, стыд. У каждого — свое. А еще под словом «любовь» может скрываться как невротическое слияние, так и здоровая привязанность к другому человеку.

Считают, что мы всегда говорим только о себе

Нет — это не про эгоизм. Это про механизм психологической защиты (гештальтисты еще говорят «нарушение контактной границы»), который называется «проекция». Работа этого механизма проявляется в неосознаваемой склонности приписывать другим свои (порой неприемлемые или социально неодобряемые) чувства, мысли, потребности и желания. Так, человек может воспринимать мир и окружающих людей как агрессивных и враждебных, а на самом деле это его собственные черты. Жена, необоснованно обвиняющая мужа в неверности, таким образом защищается от собственного, возможно, неосознаваемого желания измены. А детям свойственно видеть мир и людей хорошими и добрыми. Какие у человека проекции — такие у него и тенденции.

Спрашивают: «Как ты?»

Чаще всего люди спрашивают друг у друга: «Как дела?» И на этот вопрос можно либо удариться в пространный ответ о своих делах или отделаться более формальными и ожидаемыми в обществе «хорошо», «нормально», «так себе» — в зависимости от ситуации и степени близости вопрошающего. И еще это вопрос именно о делах, а не о другом человеке и его состоянии. А вот вопрос «Как ты?» подразумевает более глубокое обращение к чувствам человека. Это вопрос о состоянии собеседника в настоящий момент. Тут сложнее отделаться формальным ответом, потому что требуется посмотреть внутрь себя. «Рад нашей встрече», «огорчен сложившейся ситуацией», «удивлен», «встревожен», «растерян», «напряжен перед экзаменом» — чтобы ответить человеку, требуется войти в контакт с собой и своими чувствами. Именно поэтому, разговаривая с ребенком или своими близкими, лучше отдавать предпочтение вопросу «Как ты?».

С уважением относятся к личным границам — своим и чужим

Примеры нарушения границ — прикасаться к посторонним людям (например трогать живот беременной женщины), читать чужую корреспонденцию, входить без стука в комнату детей подросткового возраста и старше, а детям, в свою очередь, врываться в комнату родителей. А в психологическом смысле нарушение границ — это вмешиваться в чужую частную жизнь. Например, фраза, адресованная молодой супружеской паре «А с ребеночком пора бы и поторопиться», является нарушением границ. Гештальтиста отличает умение чувствовать и при необходимости отстаивать свои личные границы, а также различать и уважать чужие границы.

Много якают

Нас с детства учили: «Я - последняя буква в алфавите», поэтому лучше ее не использовать часто. А с точки зрения гештальт-подхода, якать очень даже полезно. Во-первых, это позволяет выйти из слияния, в котором нет "я" и "ты" - там нет различий и непохожести. Есть только тотальное "мы". И, как следствие, яканье способствует личностному росту. Мать, находящаяся в слиянии со своим дитя, часто произносит "мы": "Мы покушали", "Мы уже ходим в садик" или даже "Мы покакали". Влюбленные становятся одним целым, порой теряя себя в отношениях. Даже в песне пелось: "Я - это ты, ты - это я". Все это, безусловно, приятно, потому что возвращает человека в период "внутриутробного рая", когда он был одним целым с матерью. Однако тормозит развитие и ребенка, и партнеров в любовных отношениях - происходит отождествление себя с другим, отказ от различий и непохожести. Именно поэтому так важно якать, чтобы обнаружить свое отличие от другого, разные желания, мотивы и потребности - "Я хочу", "Я сам", "Ты пей кофе, а я хочу чай", "Ты поезжай на рыбалку, а я хочу на выставку". А, во-вторых, с психологической точки зрения, при общении правильнее выражать свои мысли не в "ты-сообщениях", а в "я-сообщениях". Например, вместо "Ты меня бесишь" психолог скажет "Я злюсь на тебя, потому что...". Таким образом вместо упреков и обвинений он говорит о своих чувствах и берет на себя ответственность за них.

Считают, что никто никому ничего не должен

Квинтэссенцией идей гештальт-подхода можно считать «молитву гештальтиста» (текст выше), сформулированную основателем метода Фредериком Перлзом. Ее основная идея в том, что все мы разные и отдельные друг от друга люди и никто никому ничего не должен. При этом под словами «не должен» понимают свободный и осознанный выбор, а не полную безответственность. И тогда, например, женщина рожает ребенка не потому, что «пора и должно», а потому что хочет этого. Или, наоборот, в данный момент выбирает учиться и делать карьеру, а не становиться мамой. А мужчина не ведется на манипулятивное «Каждый настоящий мужчина должен...».

Выбирают быть счастливыми

Вот странные люди, не правда ли? Счастье — это же так трудозатратно, требует усилий и действий. Работы над собой. Куда проще быть несчастным: лежишь на диване, да жалеешь себя. Но нет, гештальтисты выбирают быть счастливыми. Зачастую в споре с самыми близкими и любимыми людьми или в семейном конфликте люди выбирают быть правыми и с пеной у рта отстаивать свою правоту: «Вот убедишься, что я прав». На что гештальтист непременно спросит: «А ты что выбираешь: быть правым или быть счастливым?»

Умеют о себе позаботиться

Гештальтист вполне может спросить у рассказывающего о проблеме друга или решившей поныть подруги: «И как ты можешь о себе позаботиться в этой ситуации?» И, конечно же, они умеют заботиться сами о себе. Слушать и слышать себя, отвечая на вопрос, что в данной конкретной ситуации будет заботой о себе любимом. И делать то, что необходимо для себя, и баловать, и нести ответственность за свою жизнь. Ведь забота о себе — это про ответственность. Только маленькие дети вправе рассчитывать на то, что придет кто-то большой и позаботится о них. Взрослые же сами несут ответственность за свое благополучие.